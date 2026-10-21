Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 21.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

21. októbra 2026

Tréner Carrick vie, že len víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho budúcnosti v Manchestri United


Tagy: Premier League 2026/2027

Hlavný kouč "Red Devils" Michael Carrick sa neobáva, víťazstvá sú podľa neho kľúčom k stabilite na lavičke. Súčasný tréner anglického futbalového klubu Manchester United je presvedčený, že na ...



Zdieľať
spain_champions_league_soccer_16655 1 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Hlavný kouč "Red Devils" Michael Carrick sa neobáva, víťazstvá sú podľa neho kľúčom k stabilite na lavičke.


Súčasný tréner anglického futbalového klubu Manchester United je presvedčený, že na uistenie o svojej budúcnosti nepotrebuje žiadne záruky od vedenia klubu, pretože vie, že jedine víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho postavení.

Michael Carrick vedie "Red Devils" od januára a pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti talianskemu Comu sa jeho zverenci môžu pochváliť len dvoma víťazstvami z desiatich tohtosezónnych duelov. Manchester United zaznamenal najhorší štart do sezóny v anglickej najvyššej lige za ostatných 40 rokov, s Brightonom vypadol z Ligového pohára a počas predchádzajúceho týždňa jasne podľahol Atléticu Madrid v Lige majstrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Carrick sa rýchlo stal ďalším trénerom pod tlakom na Old Trafforde, teda v klube, ktorý od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 prežíva úpadok. "Vieme, že musíme vyhrávať zápasy, aby všetko plynulo a všetko zapadlo na svoje miesto. To je na tom skvelé, môžeme na tom niečo zmeniť," povedal Carrick na tlačovej konferencii pred zápasom v Taliansku.

"Nepotrebujem žiadne uistenia. Je to jasné. Poznám tú rolu, poznám zodpovednosť. Nemusí mi to nikto hovoriť, či sa darí, alebo kde treba zlepšiť. Ja to viem sám," poznamenal ďalej.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Nádeje Carricka na zlepšenie situácie komplikuje rastúci počet zranení v tíme. Argentínčan Lisandro Martínez, ktorý po prehre s Atléticom verejne kritizoval klub za nedostatok prestupovej aktivity, v nedeľu pri remíze 1:1 s Leedsom opustil hraciu plochu už po prvom polčase a vynechá stretnutie proti Comu. Medzi zranenými sú aktuálne aj Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško, Patrick Dorgu a Ayden Heaven.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Carrick vie, že len víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho budúcnosti v Manchestri United © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Vo Francúzsku v súvislosti s násilnosťami presunuli úvodný výkop duelu Ligue 1
<< predchádzajúci článok
Dva a pol roka bez súťaženia, no Vlhová sa vracia! Z akých pozícií môže pretekať po dlhej absencii? – PREHĽAD

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 