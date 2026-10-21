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21. októbra 2026
Tréner Carrick vie, že len víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho budúcnosti v Manchestri United
Tagy: Premier League 2026/2027
Hlavný kouč "Red Devils" Michael Carrick sa neobáva, víťazstvá sú podľa neho kľúčom k stabilite na lavičke. Súčasný tréner anglického futbalového klubu Manchester United je presvedčený, že na ...
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21.10.2026 (SITA.sk) - Hlavný kouč "Red Devils" Michael Carrick sa neobáva, víťazstvá sú podľa neho kľúčom k stabilite na lavičke.
Súčasný tréner anglického futbalového klubu Manchester United je presvedčený, že na uistenie o svojej budúcnosti nepotrebuje žiadne záruky od vedenia klubu, pretože vie, že jedine víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho postavení.
Michael Carrick vedie "Red Devils" od januára a pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti talianskemu Comu sa jeho zverenci môžu pochváliť len dvoma víťazstvami z desiatich tohtosezónnych duelov. Manchester United zaznamenal najhorší štart do sezóny v anglickej najvyššej lige za ostatných 40 rokov, s Brightonom vypadol z Ligového pohára a počas predchádzajúceho týždňa jasne podľahol Atléticu Madrid v Lige majstrov.
Carrick sa rýchlo stal ďalším trénerom pod tlakom na Old Trafforde, teda v klube, ktorý od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 prežíva úpadok. "Vieme, že musíme vyhrávať zápasy, aby všetko plynulo a všetko zapadlo na svoje miesto. To je na tom skvelé, môžeme na tom niečo zmeniť," povedal Carrick na tlačovej konferencii pred zápasom v Taliansku.
"Nepotrebujem žiadne uistenia. Je to jasné. Poznám tú rolu, poznám zodpovednosť. Nemusí mi to nikto hovoriť, či sa darí, alebo kde treba zlepšiť. Ja to viem sám," poznamenal ďalej.
Nádeje Carricka na zlepšenie situácie komplikuje rastúci počet zranení v tíme. Argentínčan Lisandro Martínez, ktorý po prehre s Atléticom verejne kritizoval klub za nedostatok prestupovej aktivity, v nedeľu pri remíze 1:1 s Leedsom opustil hraciu plochu už po prvom polčase a vynechá stretnutie proti Comu. Medzi zranenými sú aktuálne aj Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško, Patrick Dorgu a Ayden Heaven.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Carrick vie, že len víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho budúcnosti v Manchestri United © SITA Všetky práva vyhradené.
Súčasný tréner anglického futbalového klubu Manchester United je presvedčený, že na uistenie o svojej budúcnosti nepotrebuje žiadne záruky od vedenia klubu, pretože vie, že jedine víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho postavení.
Michael Carrick vedie "Red Devils" od januára a pred stredajším zápasom Ligy majstrov proti talianskemu Comu sa jeho zverenci môžu pochváliť len dvoma víťazstvami z desiatich tohtosezónnych duelov. Manchester United zaznamenal najhorší štart do sezóny v anglickej najvyššej lige za ostatných 40 rokov, s Brightonom vypadol z Ligového pohára a počas predchádzajúceho týždňa jasne podľahol Atléticu Madrid v Lige majstrov.
Carrick sa rýchlo stal ďalším trénerom pod tlakom na Old Trafforde, teda v klube, ktorý od odchodu Alexa Fergusona v roku 2013 prežíva úpadok. "Vieme, že musíme vyhrávať zápasy, aby všetko plynulo a všetko zapadlo na svoje miesto. To je na tom skvelé, môžeme na tom niečo zmeniť," povedal Carrick na tlačovej konferencii pred zápasom v Taliansku.
"Nepotrebujem žiadne uistenia. Je to jasné. Poznám tú rolu, poznám zodpovednosť. Nemusí mi to nikto hovoriť, či sa darí, alebo kde treba zlepšiť. Ja to viem sám," poznamenal ďalej.
Nádeje Carricka na zlepšenie situácie komplikuje rastúci počet zranení v tíme. Argentínčan Lisandro Martínez, ktorý po prehre s Atléticom verejne kritizoval klub za nedostatok prestupovej aktivity, v nedeľu pri remíze 1:1 s Leedsom opustil hraciu plochu už po prvom polčase a vynechá stretnutie proti Comu. Medzi zranenými sú aktuálne aj Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Benjamin Šeško, Patrick Dorgu a Ayden Heaven.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Carrick vie, že len víťazstvá môžu ukončiť špekulácie o jeho budúcnosti v Manchestri United © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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