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 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Dva góly Mbappého, jeden Haalanda. Do osemfinále postúpili po búrke aj domáci Mexičania – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

V 1/16 finále MS vo futbale sa zrodili víťazstvá a postup Nórska, Francúzska a Mexika. Reprezentanti Nórska, Francúzska a Mexika rozšírili menoslov osemfinalistov na majstrovstvách sveta vo futbale v ...



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haaland 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - V 1/16 finále MS vo futbale sa zrodili víťazstvá a postup Nórska, Francúzska a Mexika.


Reprezentanti Nórska, Francúzska a Mexika rozšírili menoslov osemfinalistov na majstrovstvách sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku na sedem.

Zásluhou Nórov a Francúzov sa prvých dvoch osemfinalistov dočkala Európa, Mexičania zasa doplnili Kanaďanov ako druhý tím z organizátorskej krajiny MS.

Po utorku poznáme už tri osemfinálové dvojice. Okrem súboja Maroko - Kanada sa budú hrať aj atraktívne duely Brazília - Nórsko a Paraguaj - Francúzsko.

Nóri si poradili s fyzicky nadupanými hráčmi Pobrežia Slonoviny 2:1. O všetkom rozhodla ich najjagavejšia hviezda. Erling Haaland strelil v 86. min víťazný gól po prihrávke od Patricka Berga a bol to vôbec prvý víťazný zápas vo vyraďovacej fáze MS pre Nórsko.



Severania tým vyrovnali svoj najlepší výsledok na MS, ktorým bolo dosiaľ osemfinále z roku 1998. Haaland strelil piaty gól na MS 2026 a naďalej usilovne naháňa Lionela Messiho a Kyliana Mbappého, ktorí už dosiahli po šesť presných zásahov.

Brazília je najviac


"Máme v tíme hráča, ktorý rozhoduje zápasy a to je úžasné. Našou úlohou je vytvárať pre Haalanda toľko priestoru a možností na skórovanie, ako je to možné. Čaká nás Brazília a to je na úrovni majstrovstiev sveta najviac, čo si môžeme želať," povedal nórsky kapitán Martin Ödegaard.


Dominantní Francúzi


Francúzi zdolali Švédov 3:0 aj zásluhou dvojgólového Kyliana Mbappého. Na MetLife Stadium v East Rutherforde to mal byť európsky šláger 1/16 finále, ale zostalo len pri odvážnych úvahách. Francúzi boli v zápase proti Švédom takí dominantní, že o ich víťazstve od úvodného hvizdu nebolo pochýb. Aj keď prvý gól strelil Mbappé až v samom závere prvého polčasu.


Ukázali, čoho sú schopní


Ak by zverenci Didiera Deschampsa nezahadzovali svoje šance, mohli zvíťaziť aj 6:0. Okrem troch gólov ešte trikrát nastrelili konštrukciu bránky, ďalší Mbappého gól nebol uznaný pre tesný ofsajd, a niekoľko skvelých príležitostí zneškodnil aj švédsky brankár Jacob Widell Zetterström.

"Viem, kto som, a čo mám na ihrisku robiť. Nie je to však iba o mne, ale o tíme. Myslím si, že v tomto zápase sme ukázali, čoho sme schopní," povedal Mbpappé v reakcii pre beIN Sports.

Suverénni Mexičania


Na derby súboj Mexika s Ekvádorom sa čakalo o hodinu dlhšie pre búrku a silný dážď, ale napokon to bola jednoznačná záležitosť jedného z organizátorov MS. Na ikonickom Aztéckom štadióne v Mexico City domáci futbalisti zdolali juhoamerického rivala 2:0 zásluhou dvoch gólov v rozpätí deviatich minút prvého polčasu.

Ich autormi boli Julián Quiňones a Raúl Jiménez. Ekvádor za celý zápas len raz vystrelil na mexickú bránku, hoci mal až osem rohových kopov. Súperom Mexika v osemfinále bude víťaz súboja Anglicko - DR Kongo.



Výsledky 1/16 finále MS vo futbale - utorok:
Pobrežie Slonoviny - Nórsko 1:2 (0:1)
Francúzsko - Švédsko 3:0 (1:0)
Mexiko - Ekvádor 2:0 (2:0)

Známe osemfinálové dvojice:
Maroko - Kanada (4. 7. /19.00 h SELČ, Houston)
Paraguaj - Francúzsko (4. 7. /23.00 h SELČ, Philadelphia)
Brazília - Nórsko (5. 7. /22.00 h SELČ, New Jersey)




Zdroj: SITA.sk - Dva góly Mbappého, jeden Haalanda. Do osemfinále postúpili po búrke aj domáci Mexičania – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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