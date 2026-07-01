|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 1.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Diana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júla 2026
Hviezda majstrovskej Nitry zamierila k veľkému rivalovi. Buček potreboval zmenu, ale prekročil Rubikon
Samuel Buček nebude pokračovať v HK Nitra, dohodol sa s hlavným rivalom HC Slovan Bratislava. Až v posledný júnový deň "vybuchla" najväčšia bomba v rámci prestupov v slovenskej hokejovej Tipsport lige. ...
Zdieľať
1.7.2026 (SITA.sk) - Samuel Buček nebude pokračovať v HK Nitra, dohodol sa s hlavným rivalom HC Slovan Bratislava.
Až v posledný júnový deň "vybuchla" najväčšia bomba v rámci prestupov v slovenskej hokejovej Tipsport lige. Útočník Samuel Buček sa rozhodol odísť z HK Nitra do HC Slovan Bratislava na jednu sezónu.
Dvadsaťsedemročný Buček je dlhodobo jedna z najväčších osobností slovenskej najvyššej súťaže a až doteraz dosahoval úspechy výlučne v drese HK Nitra.
Päť finálových účasť v play-off rodený strelec premenil na dva majstrovské tituly v rokoch 2024 a 2026. Okrem toho je so 191 gólmi najlepším extraligovým kanonierom klubu spod Zobora.
Už počas finále zatiaľ posledného play-off sa začali v Nitre šíriť fámy, že Buček prestúpi do Slovana. Nitra napokon bratislavského rivala pretlačila v siedmom zápase gólom v predĺžení, ale nepretlačila ho v boji o Bučeka. Ten totiž podľa prezidenta klubu Miroslava Kováčika v Nitre odmietol rokovať o predĺžení zmluvy.
Kováčik uviedol, že generálny manažér Tomáš Chrenko s ním hovoril minimálne päťkrát, naposledy týždeň pred oznámením prestupu, no Buček vždy odmietol - dokonca aj vypočuť si ponuku s odôvodnením, že potrebuje zmenu a v Nitre už hrať nechce. Prestup do Slovana podľa Kováčika nebol motivovaný lepšou finančnou ponukou, keďže Buček odmietol o zmluve s Nitrou vôbec debatovať.
"Prezident klubu zdôraznil, že počas jeho zranenia mu Nitra vyplácala plný plat a hradila rehabilitačnú liečbu, pričom odchod k rivalovi vníma ako ´prekročenie Rubikonu´. Kováčik, hoci situáciu ľutuje, rozhodnutie hráča akceptuje a verí, že tím bude silný aj bez neho, čo si už v podstate vyskúšali počas minulej sezóny," uviedol fejsbukový profil Svet HK Nitra s odvolaním sa na web my.sme.sk/Nitra.
"Nitra vždy bola môj domov, ale už dlhšie som cítil, že vo svojej hokejovej kariére potrebujem zmenu. Vnútorne som presvedčený, že Slovan je momentálne tá najlepšia voľba pre mňa, ako aj pre moju rodinu. Teším sa na nové výzvy a spoločné plnenie všetkých cieľov, ktoré budeme mať v novej sezóne," povedal po podpise zmluvy Samuel Buček podľa webu hcslovan.sk.
"Samo bol najlepší slovenský krídelník na trhu a sme radi, že sme ho získali do nášho klubu. Jeho fyzické parametre, strela a hokejová inteligencia z neho robia jedného z najnebezpečnejších útočníkov v lige. Veríme, že aj vďaka naším podmienkam v klube sa bude jeho potenciál stále zlepšovať, dostane sa do reprezentácie a nám pomôže k najvyšším cieľom," uviedol generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.
Zdroj: SITA.sk - Hviezda majstrovskej Nitry zamierila k veľkému rivalovi. Buček potreboval zmenu, ale prekročil Rubikon © SITA Všetky práva vyhradené.
Až v posledný júnový deň "vybuchla" najväčšia bomba v rámci prestupov v slovenskej hokejovej Tipsport lige. Útočník Samuel Buček sa rozhodol odísť z HK Nitra do HC Slovan Bratislava na jednu sezónu.
Dvadsaťsedemročný Buček je dlhodobo jedna z najväčších osobností slovenskej najvyššej súťaže a až doteraz dosahoval úspechy výlučne v drese HK Nitra.
Päť finálových účasť v play-off rodený strelec premenil na dva majstrovské tituly v rokoch 2024 a 2026. Okrem toho je so 191 gólmi najlepším extraligovým kanonierom klubu spod Zobora.
Finále pre Nitru, Buček pre Slovan
Už počas finále zatiaľ posledného play-off sa začali v Nitre šíriť fámy, že Buček prestúpi do Slovana. Nitra napokon bratislavského rivala pretlačila v siedmom zápase gólom v predĺžení, ale nepretlačila ho v boji o Bučeka. Ten totiž podľa prezidenta klubu Miroslava Kováčika v Nitre odmietol rokovať o predĺžení zmluvy.
Kováčik uviedol, že generálny manažér Tomáš Chrenko s ním hovoril minimálne päťkrát, naposledy týždeň pred oznámením prestupu, no Buček vždy odmietol - dokonca aj vypočuť si ponuku s odôvodnením, že potrebuje zmenu a v Nitre už hrať nechce. Prestup do Slovana podľa Kováčika nebol motivovaný lepšou finančnou ponukou, keďže Buček odmietol o zmluve s Nitrou vôbec debatovať.
Prekročil Rubikon
"Prezident klubu zdôraznil, že počas jeho zranenia mu Nitra vyplácala plný plat a hradila rehabilitačnú liečbu, pričom odchod k rivalovi vníma ako ´prekročenie Rubikonu´. Kováčik, hoci situáciu ľutuje, rozhodnutie hráča akceptuje a verí, že tím bude silný aj bez neho, čo si už v podstate vyskúšali počas minulej sezóny," uviedol fejsbukový profil Svet HK Nitra s odvolaním sa na web my.sme.sk/Nitra.
Potreboval zmenu
"Nitra vždy bola môj domov, ale už dlhšie som cítil, že vo svojej hokejovej kariére potrebujem zmenu. Vnútorne som presvedčený, že Slovan je momentálne tá najlepšia voľba pre mňa, ako aj pre moju rodinu. Teším sa na nové výzvy a spoločné plnenie všetkých cieľov, ktoré budeme mať v novej sezóne," povedal po podpise zmluvy Samuel Buček podľa webu hcslovan.sk.
Hokejová inteligencia
"Samo bol najlepší slovenský krídelník na trhu a sme radi, že sme ho získali do nášho klubu. Jeho fyzické parametre, strela a hokejová inteligencia z neho robia jedného z najnebezpečnejších útočníkov v lige. Veríme, že aj vďaka naším podmienkam v klube sa bude jeho potenciál stále zlepšovať, dostane sa do reprezentácie a nám pomôže k najvyšším cieľom," uviedol generálny manažér HC Slovan Bratislava Lukáš Havlíček.
Zdroj: SITA.sk - Hviezda majstrovskej Nitry zamierila k veľkému rivalovi. Buček potreboval zmenu, ale prekročil Rubikon © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pocta od Dončiča na rozlúčku s LA Lakers. Veterán James bude pokračovať v inom klube
Pocta od Dončiča na rozlúčku s LA Lakers. Veterán James bude pokračovať v inom klube
<< predchádzajúci článok
Dva góly Mbappého, jeden Haalanda. Do osemfinále postúpili po búrke aj domáci Mexičania – VIDEO
Dva góly Mbappého, jeden Haalanda. Do osemfinále postúpili po búrke aj domáci Mexičania – VIDEO