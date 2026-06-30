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 24hod.sk    Šport

30. júna 2026

Mladík Nico Paz zostáva v talianskom Come, no Real Madrid má šancu si ho odkúpiť späť


Tagy: Serie A

Argentínsky talent pokračuje na v talianskej Serie A, no "biely balet" si udržal opciu na jeho návrat. Mladý argentínsky futbalista Nico Paz bude aj naďalej pôsobiť v talianskom Come, no španielsky Real ...



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italy_serie_a_soccer_49553 676x451 30.6.2026 (SITA.sk) - Argentínsky talent pokračuje na v talianskej Serie A, no "biely balet" si udržal opciu na jeho návrat.


Mladý argentínsky futbalista Nico Paz bude aj naďalej pôsobiť v talianskom Come, no španielsky Real Madrid si vyhradil právo na jeho prípadný spätný nákup. Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar, ktorý momentálne reprezentuje svoju krajinu na majstrovstvách sveta, vyrástol v akadémii "bieleho baletu", ale posledné obdobie strávil na hosťovaní v Come, za ktoré si pripísal už 70 štartov.

Kluby Real Madrid, Como 1907 aj samotný hráč dosiahli dohodu, podľa ktorej Paz zotrvá v talianskom tíme aj počas sezóny 2026/2027. Španielske médiá uvádzajú, že Madrid za hosťovanie obdržal 60 miliónov eur a zároveň si ponechal prioritu na odkúpenie hráča v sezóne 2027/2028.

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Madridčania zdôraznili, že návrat do Coma bol iniciatívou samotného Paza, ktorý tam zažil výrazný progres pod vedením španielskeho trénera Cesca Fábregasa. Paz na svojom instagrame vyhlásil, že po dôkladnom zvážení považuje zotrvanie v Come za najlepšiu alternatívu pre rozvoj i budúcnosť nielen pre seba, ale aj pre Real Madrid. Podotkol, že nasledujúci rok je veľmi dôležitý v jeho kariére a poskytuje výnimočnú príležitosť na ďalší rast.

Como obsadilo v uplynulej sezóne talianskej Serie A štvrté miesto a v nasledujúcej si zahrá v Lige majstrov.

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Nico Paz sa narodil v Španielsku ako syn bývalého argentínskeho reprezentanta Pabla Paza. Na svetovom šampionáte zatiaľ nastúpil raz v základnej zostave a raz ako náhradník. V zápase proti Alžírsku nastúpil namiesto Lionela Messiho počas víťazného zápasu 3:0.

Argentína sa v šestnásťfinále stretne s prekvapením z Afriky, duel proti Kapverdám odohrá 3. júla v Miami. Tréner argentínskej reprezentácie Lionel Scaloni plánuje šetriť herné minúty 39-ročného Messiho počas obhajoby trofeje.


Zdroj: SITA.sk - Mladík Nico Paz zostáva v talianskom Come, no Real Madrid má šancu si ho odkúpiť späť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A
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