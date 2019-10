Dva návrhy zákonov nie sú podľa výboru v súlade s rokovacím poriadkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. októbra (TASR) - Novela zákona o sociálnom poistení z dielne OĽaNO, ktorá sa zameriava na zmeny v oblasti potratov a novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov z dielne ĽSNS, ktoré boli predložené do Národnej rady (NR) SR, neboli podané v súlade s rokovacím poriadkom NR SR. Rozhodol o tom v utorok parlamentný ústavnoprávny výbor.Výbor o návrhoch rozhodoval na základe žiadosti predsedu NR SR Andreja Danka (SNS). Ten chcel vedieť, či je podanie návrhov v súlade s rokovacím poriadkom parlamentu, keďže podobné návrhy plénum prerokovalo a odmietlo na septembrovej schôdzi.Členovia výboru rozhodli na základe toho, že od neschválenia pôvodných návrhov neuplynula šesťmesačná lehota. Danko preto tieto dva návrhy nemá podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer-SD) zaradiť do programu októbrovej schôdze pléna.OĽaNO v septembri neuspelo s novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva. Navrhovalo v nej viaceré zmeny. Tie v súčasnosti premietlo do novely zákona o sociálnom poistení a opätovne ich predložilo na prerokovanie.Poslanci ĽSNS zas navrhujú úpravu vypočítavania platu poslancov tak, aby sa odvodzovali od výšky aktuálnej minimálnej mzdy na Slovensku. Podobný návrh už predložil v minulosti líder OĽaNO Igor Matovič, pričom ho poslanci na septembrovej schôdzi prerokovali a neschválili.Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak parlament neschváli návrh zákona, nový návrh v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa jeho neschválenia. Pravidlo sa nevzťahuje napríklad na návrh, ktorý parlament vráti navrhovateľovi na dopracovanie či na návrh zákona o štátnom rozpočte a návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy.Výbor má ešte budúci týždeň rokovať o tom, či je novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti z dielne SNS v súlade s rokovacím poriadkom. Návrh podal poslanec Ján Marosz (OĽaNO). Návrh je podľa neho podobný s novelou zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne OĽaNO, ktorá bola prerokovaná a neschválená v septembri.