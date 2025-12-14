Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.12.2025
 Meniny má Branislava, Bronislava
 24hod.sk    Šport

14. decembra 2025

Dva vlastné góly zachránili Arsenal pred hanbou proti Wolves, Arteta priznal veľa práce


Futbalisti Arsenalu Londýn sa v sobotňajšom zápase Premier League 2025/2026 proti poslednému tímu tabuľky



Zdieľať
britain_premier_league_soccer_64352 676x451 14.12.2025 (SITA.sk) - Futbalisti Arsenalu Londýn sa v sobotňajšom zápase Premier League 2025/2026 proti poslednému tímu tabuľky Wolverhamptonu Wanderers vyhli veľkej hanbe. Domácim na Emirates Stadium pomohli dva vlastné góly „vlkov“, z toho jeden v nadstavenom čase. „Gunners“ zvíťazili 2:1 a upevnili si náskok na čele tabuľky na päť bodov pred Manchesterom City, ktorý v nedeľu nastúpi na trávniku Crystalu Palace.

Problém vytvoriť si šance


Tréner Mikel Arteta priznal, že jeho tím mal problémy vytvoriť si šance a víťazstvo malo byť oveľa pohodlnejšie. Napriek tomu vyzdvihol, že spôsob, akým sa podarilo vyhrať, dodá tímu veľkú sebadôveru.

„To vám dáva vieru, že bez ohľadu na priebeh zápasu vždy nájdete spôsob, ako vyhrať,“ povedal Arteta pre TNT Sports. „Teraz nás čaká voľný týždeň, počas ktorého musíme pomaly trénovať určité aspekty, pretože ak to neurobíte, začnete sa trochu zhoršovať.“

Vlastný gól


V prvom polčase bol Arsenal neefektívny, nedokázal vyslať ani jeden presný strelecký pokus, pričom Gabriel Martinelli zahodil niekoľko sľubných príležitostí. Arteta urobil tri zmeny krátko pred uplynutím hodiny hry, keď na ihrisko poslal Leandra Trossarda, Martina Ödegaarda a Mikela Merina. „Kanonieri“ si začali vytvárať tlak a v 70. minúte sa dočkali úľavy, keď brankár „Wolves“ Sam Johnstone nešťastne tečoval rohový kop Bukaya Saku do vlastnej siete.

V 90. minúte vyrovnal Tolu Arokodare, zdalo sa, že Wolverhampton v 16. zápase ligovej sezóny získa tretí bod, no tesne pred koncom zápasu opäť pomohol Arsenal vlastný gól, keď Yerson Mosquera tečoval loptu po Sakaovom centri za chrbát svojho brankára.


Zdroj: SITA.sk - Dva vlastné góly zachránili Arsenal pred hanbou proti Wolves, Arteta priznal veľa práce © SITA Všetky práva vyhradené.

