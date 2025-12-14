|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 14.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Branislava, Bronislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. decembra 2025
Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím
Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Levante a
Zdieľať
14.12.2025 (SITA.sk) - Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Levante a Villarrealom, ktorý sa mal hrať v nedeľu, bol odložený Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) z dôvodu vážnej výstrahy pred nepriaznivým počasím v regióne na východnom pobreží Španielska.
„Vzhľadom na bezpečnostné odporúčania týkajúce sa predpovedaných prívalových dažďov v oblasti Valencie a na základe červenej výstrahy španielskej meteorologickej agentúry sa riadiaci orgán súťaží RFEF rozhodol zápas odložiť,“ uviedla federácia vo vyhlásení.
Minulý rok bolo niekoľko ligových a pohárových zápasov odložených po smrteľných záplavách v tejto oblasti, ktoré si vyžiadali viac ako 200 obetí.
Villarreal, ktorý je na treťom mieste, zatiaľ zaostáva za vedúcim Barcelonou o osem bodov, pričom odohral o dva zápasy menej ako šampión.
Real Madrid, druhý v tabuľke, nastúpi neskôr v nedeľu na ihrisku Deportiva Alavés s cieľom znížiť sedembodový náskok Barcelony na čele ligy.
Zdroj: SITA.sk - Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vzhľadom na bezpečnostné odporúčania týkajúce sa predpovedaných prívalových dažďov v oblasti Valencie a na základe červenej výstrahy španielskej meteorologickej agentúry sa riadiaci orgán súťaží RFEF rozhodol zápas odložiť,“ uviedla federácia vo vyhlásení.
Minulý rok bolo niekoľko ligových a pohárových zápasov odložených po smrteľných záplavách v tejto oblasti, ktoré si vyžiadali viac ako 200 obetí.
Villarreal, ktorý je na treťom mieste, zatiaľ zaostáva za vedúcim Barcelonou o osem bodov, pričom odohral o dva zápasy menej ako šampión.
Real Madrid, druhý v tabuľke, nastúpi neskôr v nedeľu na ihrisku Deportiva Alavés s cieľom znížiť sedembodový náskok Barcelony na čele ligy.
Zdroj: SITA.sk - Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo
Pogačar plánuje v roku 2026 okrem Tour de France aj klasiky Paríž-Roubaix a Miláno-San Remo
<< predchádzajúci článok
Dva vlastné góly zachránili Arsenal pred hanbou proti Wolves, Arteta priznal veľa práce
Dva vlastné góly zachránili Arsenal pred hanbou proti Wolves, Arteta priznal veľa práce