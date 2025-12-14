Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 14.12.2025
 Šport

14. decembra 2025

Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím



Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Levante a



villarreal la liga 676x483 14.12.2025 (SITA.sk) - Zápas najvyššej španielskej futbalovej súťaže La Ligy 2025/2026 medzi Levante a Villarrealom, ktorý sa mal hrať v nedeľu, bol odložený Španielskou futbalovou federáciou (RFEF) z dôvodu vážnej výstrahy pred nepriaznivým počasím v regióne na východnom pobreží Španielska.


„Vzhľadom na bezpečnostné odporúčania týkajúce sa predpovedaných prívalových dažďov v oblasti Valencie a na základe červenej výstrahy španielskej meteorologickej agentúry sa riadiaci orgán súťaží RFEF rozhodol zápas odložiť,“ uviedla federácia vo vyhlásení.

Minulý rok bolo niekoľko ligových a pohárových zápasov odložených po smrteľných záplavách v tejto oblasti, ktoré si vyžiadali viac ako 200 obetí.

Villarreal, ktorý je na treťom mieste, zatiaľ zaostáva za vedúcim Barcelonou o osem bodov, pričom odohral o dva zápasy menej ako šampión.

Real Madrid, druhý v tabuľke, nastúpi neskôr v nedeľu na ihrisku Deportiva Alavés s cieľom znížiť sedembodový náskok Barcelony na čele ligy.



Zdroj: SITA.sk - Zápas Villarrealu na pôde Levante v La Lige odložili pre výstrahu pred nepriaznivým počasím © SITA Všetky práva vyhradené.

