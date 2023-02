Dva zásahy Tatara nestačili na víťazstvo, slovenský útočník už má na konte 30 bodov

Najlepším tímom

Mínusové body

12.2.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa v sobotňajšom zápase zámorskej NHL 2022/2023 na ľade Minnesoty Wild dvakrát zapísal do streleckej listiny.Ani vydarený večer 32-ročného rodáka z Ilavy napokon nepomohol tímu New Jersey Devils k víťazstvu, hoci od neho nebol ďaleko. „Diabli“ podľahli súperovi 2:3 po samostatných nájazdoch, v ktorých sa Tatar nepresadil.Napriek zisku bodu je mužstvo Devils naďalej najlepším tímom na súperových klziskách v doterajšom priebehu ročníka 2022/2023. Zverenci trénera Lindyho Ruffa majú bilanciu 19-3-3, ktorá je suverénne najlepšia v profilige.„Každý bod je dobrý a my to vieme. Žiaľ, škoda, že sa nám nepodarilo ukoristiť dva, ale len jeden, no berieme aj ten. Pokúsime sa zistiť, čo sme urobili nesprávne, aby sme v ďalšom stretnutí boli lepší,“ povedal po stretnutí Tatar.Slovenský zakončovateľ v sobotňajšom dueli vyrovnal svoje bodové štatistiky z uplynulej sezóny. V nej v drese New Jersey nastúpil v 76 dueloch a zaznamenal v nich 15 gólov a 15 asistencií.Na konte mal však až 22 mínusových bodov. V tejto sezóne je na tom o poznanie lepšie. V doterajších 52 zápasoch nazbieral taktiež 30 bodov (12+18), no má 28 plusových bodov.Tréner Ruff si cení hru i prístup slovenského útočníka. Zvlášť vtedy, keď v drese Devils nezaberú streleckí lídri ako tohtosezónny 35-gólový strelec Jack Hughes.„Tatar mal niekoľko výborných príležitostí, z ktorých niektoré využil, keď si dobre našiel miesto pred bránkou,“ poznamenal 62-ročný Kanaďan.New Jersey patrí 3. miesto v tabuľke Východnej konferencie so ziskom 73 bodov. Lepšie sú iba tímy Caroliny Hurricanes (76) a Bostonu Bruins (83).