Dvadsaťpäťročný Švajčiar Odermatt získal zlato v zjazde mužov, triasol sa ako nikdy predtým

Výkrik v cieli

Premiérovo sa radoval z víťazstva

Seger si poranil koleno

12.2.2023 (SITA.sk) - Švajčiar Marco Odermatt triumfoval v nedeľňajšom zjazde na majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach vo francúzskom Courcheveli. Dvadsaťpäťročný pretekár predviedol bezchybnú jazdu na náročnej trati L'Eclipse a napokon zvíťazil o 48 stotín sekundy pred Nórom Aleksandrom Aamodtom Kildem. Bronz získal Kanaďan Alexander Cameron, ktorý mal v cieli manko 0,89 s na víťaza.Odermatt získal v roku 2018 na juniorských MS až päť zlatých medailí, no medzi „seniormi“ nepretavil na cenný kov žiadny z predchádzajúcich ôsmich štartov na svetovom šampionáte. Po zverejnení svojho času v cieli Odermatt nadšene vykríkol, pretože v tej chvíli tušil, že to môže byť jeho deň.„Môj výkrik v cieli? Bolo to niečo, čo som nikdy predtým necítil. Aj tie dve minúty počas toho, ako išiel Aleks, som sa triasol ako nikdy predtým,“ povedal Odermatt po pretekoch.Zlatý olympijský medailista v obrovskom slalome z vlaňajších ZOH v Pekingu v tejto sezóne Svetového pohára 2022/2023 mieri za obhajobou veľkého krištáľového glóbusu. Napriek tomu, že na konte má už množstvo triumfov, v Courcheveli sa mu podarilo niečo, čo predtým medzi mužmi nezažil. Premiérovo v kariére sa radoval z víťazstva v zjazde.Triumf v tradične najpríťažlivejšej disciplíne programu majstrovstiev sveta Odermatt zaznamenal tri dni po tom, ako skončil štvrtý v super G, kde patril medzi najväčších favoritov, keďže v tejto sezóne SP ovládol štyri zo šiestich superobrovských slalomov.„Štvrté miesto spred troch dní robí toto zlato ešte krajším,“ skonštatoval Odermatt.Preteky boli na 20 minút prerušené po tom, ako si Brodie Seger pri nešťastnom doskoku zrejme poranil pravé koleno. Kanaďana museli z kopca odniesť na nosidlách a do nemocnice ho previezli vrtuľníkom.