Super Bowle 2023: Kansas City zdolalo v Super Bowle Philadelphiu 38:35 (video)

Americkí futbalisti tímu Kansas City Chiefs triumfovali v 57. edícii Super Bowlu. Vo finálovom zápase NFL vo Phoenixe zdolali v noci na pondelok Philadelphiu Eagles 38:35.



Chiefs získali v najprestížnejšej zámorskej súťaži tretí titul. Uspeli aj v rokoch 1969 a 2019. Neúspešne sa o Super Bowl pokúšali v rokoch 1966 a 2020. Philadelphia sa vo finále predstavila štvrtýkrát a tretíkrát neuspela. Titul získala v roku 2017, prehru zaznamenala i v rokoch 1980 a 2004.



Kansas City prehrávalo v polovici duelu o desať bodov 14:24, no dokázalo duel zvrátiť vo svoj prospech. Quarterback Patrick Mahomes si v závere prvého polčasu podvrtol členok, no to mu nezabránilo zaznamenať dva touchdowny vo štvrtej štvrtine, celkovo si pripísal tri. "O tento úspech sa nezaslúžila jedna osoba. Všetci sme náš výkon dokázali vygradovať. Obrana sa išla v druhom polčase zodrať a v útoku sme našli spôsob, ako uspieť. Ďakujem každému v tomto tíme za bojovnosť," povedal po zápase Mahomes podľa AFP.



Quarterback Jalen Hurts zariadil pre Philadelphiu dokonca štyri touchdowny, no nestačilo to. "Môžete buď zvíťaziť, alebo sa z toho poučiť. Som hrdý na tento tím. Dokázali sme prekonať mnohé prekážky, hoci náš veľký cieľ sme nesplnili."

Super Bowl LVII:



State Farm Stadium, Phoenix



Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35 (7:7, 7:17, 7:3, 17:8)