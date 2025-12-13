|
Sobota 13.12.2025
Meniny má Lucia
|Denník - Správy
13. decembra 2025
Dvaja ľudia v Saratove zahynuli pri ukrajinskom útoku dronmi, Rusi odpovedali Kinžalmi
Ukrajinský útok dronmi v centre ruského mesta Saratov si v sobotu vyžiadal dve obete, informovali miestne úrady. Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin uviedol, že drony zasiahli obytný dom, pričom niekoľko ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský útok dronmi v centre ruského mesta Saratov si v sobotu vyžiadal dve obete, informovali miestne úrady. Gubernátor Saratovskej oblasti Roman Busargin uviedol, že drony zasiahli obytný dom, pričom niekoľko bytov bolo poškodených. Úrady prisľúbili finančnú pomoc poškodeným obyvateľom.
Saratov leží na rieke Volga oproti mestu Engels, kde sa nachádza významná ruská vojenská základňa. Kyjev už predtým útočil na túto oblasť dronmi, no väčšina útokov je zostrelená a obete sú zriedkavé.
Počas takmer štvorročnej ruskej ofenzívy na Ukrajine Kyjev pravidelne zasahuje Rusko dronmi a raketami, zatiaľ čo Rusko denne bombarduje ukrajinské mestá.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že ruské nočné útoky poškodili viac ako desiatku civilných zariadení po celej Ukrajine, čo spôsobilo výpadky elektriny v siedmich regiónoch. „Je dôležité, aby všetci videli, čo Rusko pácha... Toto rozhodne nie je o ukončení vojny,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že v noci uskutočnilo „masívny útok“ na ukrajinské vojenské a energetické zariadenia pomocou zbraní vrátane hypersonických rakiet Kinžal ako odvetu za „teroristické útoky Ukrajiny na civilné ciele v Rusku“.
Zdroj: SITA.sk - Dvaja ľudia v Saratove zahynuli pri ukrajinskom útoku dronmi, Rusi odpovedali Kinžalmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
