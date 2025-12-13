|
13.12.2025
Meniny má Lucia
Denník - Správy
13. decembra 2025
Lukašenko prepustil viac ako 100 politických väzňov vrátane nositeľa Nobelovej ceny Alesa Biaľackého
Tagy: Bieloruská opozícia
Bielorusko prepustilo lídrov protestov Maryju Kalesnikavovú a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého v rámci významnej ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Bielorusko prepustilo lídrov protestov Maryju Kalesnikavovú a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého v rámci významnej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá umožnila prepustenie viac ako 100 politických väzňov v krajine.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko od roku 2020, keď sa konali sporné prezidentské voľby, ktoré vyvolali masové protesty, uväznil tisíce svojich oponentov, kritikov a protestujúcich.
Podľa správy bieloruskej štátnej agentúry Belta bolo prepustených 123 osôb vrátane zahraničných štátnych príslušníkov po tom, čo americký vyslanec oznámil zmiernenie niektorých sankcií voči Minsku, ktorý je blízkym spojencom Moskvy. „Hlava štátu sa rozhodla udeliť milosť 123 občanom rôznych krajín,“ uviedla agentúra Belta.
Ľudskoprávna organizácia Viasna potvrdila, že medzi prepustenými sú i prominentná líderka protestov z roku 2020 Kalesnikavová a predseda organizácie Biaľacki. „Ales Biaľacki je na slobode!“ uviedla Viasna na sociálnych sieťach a dodala, že je deportovaný do Litvy po 1 613 dňoch väzenia.
Jeho manželka Natalia Pinčuková pre AFP uviedla, že s ním hovorila a že cestuje do Litvy a cíti sa dobre. Biaľacki, dlhoročný oponent Lukašenka a obhajca ľudských práv v represívnej krajine, získal Nobelovu cenu za mier v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Lukašenko prepustil viac ako 100 politických väzňov vrátane nositeľa Nobelovej ceny Alesa Biaľackého © SITA Všetky práva vyhradené.
