Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 13.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lucia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

13. decembra 2025

Lukašenko prepustil viac ako 100 politických väzňov vrátane nositeľa Nobelovej ceny Alesa Biaľackého


Tagy: Bieloruská opozícia

Bielorusko prepustilo lídrov protestov Maryju Kalesnikavovú a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého v rámci významnej ...



Zdieľať
belarus_lukashenko_83379 676x451 13.12.2025 (SITA.sk) - Bielorusko prepustilo lídrov protestov Maryju Kalesnikavovú a nositeľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého v rámci významnej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi, ktorá umožnila prepustenie viac ako 100 politických väzňov v krajine.


Bieloruský prezident Alexander Lukašenko od roku 2020, keď sa konali sporné prezidentské voľby, ktoré vyvolali masové protesty, uväznil tisíce svojich oponentov, kritikov a protestujúcich.

Podľa správy bieloruskej štátnej agentúry Belta bolo prepustených 123 osôb vrátane zahraničných štátnych príslušníkov po tom, čo americký vyslanec oznámil zmiernenie niektorých sankcií voči Minsku, ktorý je blízkym spojencom Moskvy. „Hlava štátu sa rozhodla udeliť milosť 123 občanom rôznych krajín,“ uviedla agentúra Belta.

Ľudskoprávna organizácia Viasna potvrdila, že medzi prepustenými sú i prominentná líderka protestov z roku 2020 Kalesnikavová a predseda organizácie Biaľacki. „Ales Biaľacki je na slobode!“ uviedla Viasna na sociálnych sieťach a dodala, že je deportovaný do Litvy po 1 613 dňoch väzenia.

Jeho manželka Natalia Pinčuková pre AFP uviedla, že s ním hovorila a že cestuje do Litvy a cíti sa dobre. Biaľacki, dlhoročný oponent Lukašenka a obhajca ľudských práv v represívnej krajine, získal Nobelovu cenu za mier v roku 2022.


Zdroj: SITA.sk - Lukašenko prepustil viac ako 100 politických väzňov vrátane nositeľa Nobelovej ceny Alesa Biaľackého © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bieloruská opozícia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ústav pamäti národa zverejnil ďalší zoznam vyšetrovateľov komunistickej Štátnej bezpečnosti
<< predchádzajúci článok
Dvaja ľudia v Saratove zahynuli pri ukrajinskom útoku dronmi, Rusi odpovedali Kinžalmi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 