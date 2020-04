Dvaja súrodenci ukradli autá starým rodičom a jazdili po Brne, dievča nezvládlo policajnú naháňačku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 (Webnoviny.sk) - Pätnásťročné dievča a jej štrnásťročný brat ukradli v noci zo stredy na štvrtok autá svojim starým rodičom a nekoordinovane sa v nich vozili po nočnom Brne. Ako vo štvrtok uviedla Česká televízia, policajti si najprv všimli zvláštnu jazdu dievčaťa a chceli vodičku legitimovať."Tá ale spanikárila a začala policajtom unikať. Vozidlo vo vysokej rýchlosti nezvládla, dostala šmyk a vošla na autobusovú zastávku, kde vrazila do dopravnej značky a smetného koša," informoval hovorca brnianskej polície David Chaloupka.Policajti boli podľa štýlu jej jazdy presvedčení, že vodička bola pod vplyvom alkoholu, to sa však pri následnom teste nepotvrdilo."Jazda jej o rok mladšieho brata bola našťastie bez kolízie. Ten sa po chvíli dopravil za sestrou na miesto nehody," uviedol Chaloupka.Za mladšieho zo súrodencov majú podľa ČT ešte zodpovednosť rodičia, no jeho sestra je už vo svojom veku trestne zodpovedná.