Poslanci zvolili O. Dostála za šéfa ľudskoprávneho výboru

Dostál avizoval, že po sfunkčnení výboru sa funkcie vzdá. Poslanci opätovne nezvolili predsedu výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VOS). Podľa pôvodnej dohody poslaneckých klubov mala oba výbory obsadiť opozícia. Voľbou predsedov výborov plénum ukončilo druhý rokovací deň štvrtej schôdze NR SR.





Poslanci vyše hodiny diskutovali o šéfoch výbor, opozícia trvá na nominácii

Dostál sa svojej funkcie plánuje vzdať po zvolení podpredsedov výboru. Na post šéfa ľudskoprávneho výboru opätovne kandidoval aj Ľuboš Blaha (Smer-SD), ktorý nezískal potrebný počet hlasov.Na funkciu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti VOS kandidoval opätovne Marian Kotleba (ĽSNS) a o funkciu sa uchádzal aj Juraj Gyimesi (OĽaNO). Ani jedného do funkcie poslanci nezvolili. Voľba sa bude opakovať. Kotlebu a Blahu plénum zvolilo za členov výborov.S kandidatúrou Kotlebu a Blahu za šéfov uvedených výborov mali problém koaliční poslanci. Po opakovaných neúspešných voľbách sa rozhodli kandidovať koaliční poslanci Dostál a Gyimesi, ktorí tak chceli tieto výbory sfunkčniť a následne sa svojich postov vzdať.Vzhľadom na to, že do programu štvrtej schôdze parlamentu pribudli dva vládne návrhy zákonov, bude rokovanie pokračovať aj v piatok (3. 4.). Poslanci sa zídu o 9.30 h, rozhodovať majú o návrhu zákona o sociálnom poistení a návrhu o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Prerokovať ich majú v skrátenom legislatívnom konaní.



Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer vyše hodiny diskutovali o návrhoch na voľbu predsedov parlamentných výborov. Opozičný Smer-SD a ĽSNS namietajú kandidatúru koaličných poslancov na pozíciu predsedov výborov, ktoré mali pripadnúť opozícii. Šéf Smeru-SD Robert Fico i predseda ĽSNS Marian Kotleba sa zhodli, že dohoda na rozdelení výborov bola jasná, a preto predkladajú rovnakých kandidátov. Predstavitelia vládnej koalície skonštatovali, že chcú sfunkčniť výbory, opozícia má podľa nej navrhnúť takých kandidátov, ktorí si získajú dôveru snemovne.



Fico odmieta argumenty, prečo by Ľuboš Blaha (Smer-SD) nemal byť zvolený za predsedu ľudskoprávneho výboru. "Ak má niekto sympatie k Rusku, tak sa k nemu hlásim a poviem prečo. (...) Sloboda a Československo nedošli zo západu, ale z východu," skonštatoval s tým, že Slovensko oslobodila práve Červená armáda. Na nominácii Blahu trvá. Tvrdí, že na grémiu koalícia odmietla len členov ĽSNS ako predsedov štandardných výborov. Rovnako mali deklarovať, že nikdy nebudú voliť Blahu do zahraničného výboru, ale nevylúčili jeho podporu v inom výbore.



Kotleba doplnil, že sa na grémiu nehovorilo ani o tom, že koalícia nepodporí kandidátov ĽSNS do kontrolných výborov. Podľa jeho slov koalícia definovala tri podmienky, a to že ĽSNS nesmie viesť zahraničný výbor a ľudskoprávny a že Blaha nesmie viesť zahraničný výbor.



Peter Pčolinský (Sme rodina) reagoval tým, že Fico nedával na rokovaní grémia žiadnu otázku o prerozdelení výborov. "Problém nie je Blaha na čele zahraničného výboru, ale Blaha ako osoba. (...) Bolo vám jasne naznačené, že Ľuboš Blaha je problém," uviedol.



"Navrhnite dvoch normálnych ľudí a my ich zvolíme, ale nie týchto milovníkov totalitných režimov," poznamenal poslanec Marek Hattas (Za ľudí). Ondrej Dostál (SaS) aj Juraj Gyimesi (OĽaNO) deklarovali, že okamžite po ich zvolení do funkcie predsedov a následnom sfunkčnení výborov sa pozície vzdajú.



Blaha skonštatoval, že ide o totalitný valec koalície. Zdôraznil, že si váži všetky krajiny aj tých, ktorí oslobodili Slovensko. "Bola to Červená armáda a budem to pripomínať. (...) Nikdy som neobhajoval žiadne zločiny žiadneho režimu," podotkol.



Ľubomír Petrák podotkol, že demokracia je schopnosť správať sa podľa pravidiel, ktoré sú dohodnuté. Pripomenul, že na rozdelení výborov pre opozíciu dohoda bola. Dušan Jarjabek (Smer-SD) dodal, že koalícia porušuje "dohody v rámci beťárskej cti". Smer-SD sa podľa jeho slov tejto dohody drží.