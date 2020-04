V prípade potvrdenej nákazy u poslanca bude parlament postupovať podľa opatrenia hlavného hygienika

Žiadny poslanec nemal výsledky pozitívne

Rozhodovať by mohlo aj poslanecké grémium

3.4.2020 - V prípade pozitívne výsledku testu poslanca na ochorenie Covid-19 bude Národná rada SR (NR SR) a kancelária parlamentu pri organizovaní schôdzí postupovať podľa aktuálneho všeobecného opatrenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa. Pre agentúru SITA to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou parlamentu.Podľa neho je prioritou zachovať plnú funkčnosť NR SR a jej orgánov tak, aby mohli byť aj naďalej prerokovávané a prijímané bezodkladne všetky nevyhnutné opatrenia. Parlament sa na schôdzi stretne aj dnes popoludní. Mal by prerokovať ekonomické opatrenia vlády v súvislosti so šírením koronavírusu.Na ochorenie Covid-19 nebol zatiaľ pozitívne testovaný žiadny poslanec. Podozrenia na ochorenie boli u Alojza Baránika (SaS) a tiež u ďalšej poslankyne parlamentu, ich testy však boli negatívne.V budove parlamentu platia prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia. Do priestorov národnej rady sa nedostane okrem poslancov, zamestnancov kancelárie parlamentu a ochranky nik iný. Zákonodarcovia by mali sedieť v rokovacej sále v ochranných rúškach a rukaviciach, no počas rokovania na minulej schôdzi všetci rukavice nemali.Na schôdzach výborov a pléna navyše sedia blízko seba. Nedodržiavajú tak odstupy, ktoré hygienici vyžadujú napríklad v obchodných prevádzkach.Odbor komunikácie parlamentu pripomenul, že NR SR je schopná sa uznášať, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej poslancov. To znamená, že sa v rokovacej sále musí prezentovať aspoň 76 zo 150 poslancov.„Ak by nemal byť splnený predpoklad uznášaniaschopnosti NR SR, o ďalšom postupe v rokovaní by rozhodovalo poslanecké grémium spolu s hlavným hygienikom SR a vedením Kancelárie NR SR,“ uviedol odbor komunikácie parlamentu.Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva a sociálne zariadenia, kde poskytujú zdravotnú starostlivosť.