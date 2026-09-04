|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 4.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
04. septembra 2026
Dvaja vysokopostavení predstavitelia strany Reform UK odstúpili po novom škandále
Pravicovopopulistická Reform UK spustila vnútorné vyšetrovanie, jej líder má vystúpiť na výročnej konferencii v Birminghame. Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej krajne pravicovej strany Reform ...
Zdieľať
4.9.2026 (SITA.sk) - Pravicovopopulistická Reform UK spustila vnútorné vyšetrovanie, jej líder má vystúpiť na výročnej konferencii v Birminghame.
Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej krajne pravicovej strany Reform UK v piatok odstúpili po tom, ako investigatíva televízie Channel 4 News priniesla nové podozrenia z porušovania pravidiel financovania politických strán.
Labouristická strana a liberálni demokrati následne podali v súvislosti s prípadom podnet na polícii.
Zo svojich funkcií odišli dlhoročný spolupracovník lídra Reform UK Nigela Faragea Dan Jukes a šéf programového oddelenia strany James Orr. Reform UK oznámila, že začala vlastné vyšetrovanie tvrdení zverejnených na Channel 4.
Channel 4 News odvysielala reportáž len niekoľko hodín pred tým, ako mal Farage vystúpiť na výročnej konferencii strany v Birminghame.
Podľa televízie predstavitelia Reform UK mohli porušiť pravidlá týkajúce sa politických darov a financovania prieskumov verejnej mienky.
Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že „vie o medializovaných informáciách“ týkajúcich sa darov politickej strane a možného porušenia zákona o politických stranách, voľbách a referendách z roku 2000.
Vládni labouristi aj Liberálnodemokratická strana potvrdili, že prípad oznámili polícii.
Reform UK pôvodne obvinenia televízie odmietla a označila ich za „podvod“. Stranu v poslednom období zasiahlo viacero podobných škandálov, ktoré prispeli k poklesu Farageovej popularity.
Zdroj: SITA.sk - Dvaja vysokopostavení predstavitelia strany Reform UK odstúpili po novom škandále © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej krajne pravicovej strany Reform UK v piatok odstúpili po tom, ako investigatíva televízie Channel 4 News priniesla nové podozrenia z porušovania pravidiel financovania politických strán.
Labouristická strana a liberálni demokrati následne podali v súvislosti s prípadom podnet na polícii.
Ani chvíľu neváhali
Zo svojich funkcií odišli dlhoročný spolupracovník lídra Reform UK Nigela Faragea Dan Jukes a šéf programového oddelenia strany James Orr. Reform UK oznámila, že začala vlastné vyšetrovanie tvrdení zverejnených na Channel 4.
Channel 4 News odvysielala reportáž len niekoľko hodín pred tým, ako mal Farage vystúpiť na výročnej konferencii strany v Birminghame.
Podľa televízie predstavitelia Reform UK mohli porušiť pravidlá týkajúce sa politických darov a financovania prieskumov verejnej mienky.
Strana škandálov
Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že „vie o medializovaných informáciách“ týkajúcich sa darov politickej strane a možného porušenia zákona o politických stranách, voľbách a referendách z roku 2000.
Vládni labouristi aj Liberálnodemokratická strana potvrdili, že prípad oznámili polícii.
Reform UK pôvodne obvinenia televízie odmietla a označila ich za „podvod“. Stranu v poslednom období zasiahlo viacero podobných škandálov, ktoré prispeli k poklesu Farageovej popularity.
Zdroj: SITA.sk - Dvaja vysokopostavení predstavitelia strany Reform UK odstúpili po novom škandále © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
ÚBOK vyšetruje miliónové presuny, peniaze mali skončiť v nehnuteľnostiach a investíciách
ÚBOK vyšetruje miliónové presuny, peniaze mali skončiť v nehnuteľnostiach a investíciách
<< predchádzajúci článok
Z tunela v Nepále po desiatich dňoch zachránili dvoch pracovníkov, záchranári hovoria o „zázraku“
Z tunela v Nepále po desiatich dňoch zachránili dvoch pracovníkov, záchranári hovoria o „zázraku“