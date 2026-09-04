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04. septembra 2026

Dvaja vysokopostavení predstavitelia strany Reform UK odstúpili po novom škandále


Tagy: Britská vláda politický škandál Populizmus

Pravicovopopulistická Reform UK spustila vnútorné vyšetrovanie, jej líder má vystúpiť na výročnej konferencii v Birminghame. Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej krajne pravicovej strany Reform ...



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britain_politics_3_447 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Pravicovopopulistická Reform UK spustila vnútorné vyšetrovanie, jej líder má vystúpiť na výročnej konferencii v Birminghame.


Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej krajne pravicovej strany Reform UK v piatok odstúpili po tom, ako investigatíva televízie Channel 4 News priniesla nové podozrenia z porušovania pravidiel financovania politických strán.

Labouristická strana a liberálni demokrati následne podali v súvislosti s prípadom podnet na polícii.

Ani chvíľu neváhali


Zo svojich funkcií odišli dlhoročný spolupracovník lídra Reform UK Nigela Faragea Dan Jukes a šéf programového oddelenia strany James Orr. Reform UK oznámila, že začala vlastné vyšetrovanie tvrdení zverejnených na Channel 4.

Channel 4 News odvysielala reportáž len niekoľko hodín pred tým, ako mal Farage vystúpiť na výročnej konferencii strany v Birminghame.

Podľa televízie predstavitelia Reform UK mohli porušiť pravidlá týkajúce sa politických darov a financovania prieskumov verejnej mienky.

Strana škandálov


Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že „vie o medializovaných informáciách“ týkajúcich sa darov politickej strane a možného porušenia zákona o politických stranách, voľbách a referendách z roku 2000.

Vládni labouristi aj Liberálnodemokratická strana potvrdili, že prípad oznámili polícii.

Reform UK pôvodne obvinenia televízie odmietla a označila ich za „podvod“. Stranu v poslednom období zasiahlo viacero podobných škandálov, ktoré prispeli k poklesu Farageovej popularity.


Zdroj: SITA.sk - Dvaja vysokopostavení predstavitelia strany Reform UK odstúpili po novom škandále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Britská vláda politický škandál Populizmus
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