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04. septembra 2026

Z tunela v Nepále po desiatich dňoch zachránili dvoch pracovníkov, záchranári hovoria o „zázraku“


Tagy: Nezvestní Obete prívalové povodne Záchranná akcia

Muži zostali uväznení po ničivých himalájskych záplavách, ktoré si v Nepále a Číne vyžiadali najmenej 1 280 obetí. Záchranári v Nepále v piatok vyslobodili dvoch pracovníkov vodnej elektrárne z ...



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nepal_flash_floods_24727 676x450 4.9.2026 (SITA.sk) - Muži zostali uväznení po ničivých himalájskych záplavách, ktoré si v Nepále a Číne vyžiadali najmenej 1 280 obetí.


Záchranári v Nepále v piatok vyslobodili dvoch pracovníkov vodnej elektrárne z tunela zavaleného troskami a nánosmi po katastrofálnych záplavách z 26. augusta. Mužov našli živých na desiaty deň záchranných operácií, pričom záchranári ich vyslobodenie označili za „zázrak“.

Zachránenými sú 30-ročný strojný majster Sanjay Shah a 45-ročný strojný supervízor Kabir Maharjan, obaja občania Nepálu. Podľa úradu premiéra bol Shah po záchrane v stabilizovanom stave, zatiaľ čo Maharjana umiestnili na jednotku intenzívnej starostlivosti. „Kým je dych, je nádej!“ uviedol minister energetiky Biraj Bhakta Shrestha s tým, že záchranné operácie pokračujú vo všetkých zasiahnutých tuneloch.

Obaja muži patrili k stovkám pracovníkov vodných elektrární nezvestných po tom, ako sa po rozsiahlom zrútení ľadovca a skalného masívu na čínsko-nepálskej hranici regiónom prehnala mohutná masa vody, bahna a trosiek. Záplavy poškodili najmenej 12 hydroenergetických projektov. Pátranie pokračuje v tuneli elektrárne Trishuli 3A, kde dvojicu našli, aj na ďalších miestach.

Na operáciách sa okrem nepálskych záchranárov podieľajú odborníci z Indie, Číny a Južnej Kórey. Tímy sa počas predchádzajúcich dní opakovane stretávali s hrubými vrstvami pevne nahromadených trosiek a až do piatka nebolo potvrdené, že by niektorý z nezvestných pracovníkov v tuneloch prežil.

Austrálsky expert na záchranné operácie v tuneloch Arnold Dix uviedol, že ešte pred vyslobodením dvojice záchranári zrejme zachytili slabú odpoveď zvnútra tunela. Tímy sa podľa neho prekopali približne 50 až 60 metrov cez trosky blokujúce tunel. Menej ako hodinu po zachytení možnej odpovede dostali oboch mužov do bezpečia.

Nádej na nájdenie ďalších preživších pritom v ostatných dňoch slabla a niektoré nepálske rodiny už začali organizovať symbolické pohreby za svojich nezvestných príbuzných. Nepálsky minister zahraničných vecí Shisir Khanal označil obrovskú vlnu vyvolanú lavínou skál a ľadu za „himalájske cunami“. Katastrofa zničila cesty, mosty, vodné elektrárne a časti horských sídiel, pričom niektoré komunity zostávajú odrezané od sveta.

Nepálske úrady evidujú 1 259 nájdených tiel a 5 083 nezvestných. V Číne podľa tamojších štátnych médií zahynulo 21 ľudí a ďalších 541 je nezvestných. Celková bilancia tak dosiahla najmenej 1 280 mŕtvych a 5 624 nezvestných. Medzi nezvestnými je aj viac ako 800 cudzincov z najmenej 34 krajín vrátane turistov a pútnikov v Nepále a čínskom Tibete.


Zdroj: SITA.sk - Z tunela v Nepále po desiatich dňoch zachránili dvoch pracovníkov, záchranári hovoria o „zázraku“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezvestní Obete prívalové povodne Záchranná akcia
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