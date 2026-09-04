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04. septembra 2026
ÚBOK vyšetruje miliónové presuny, peniaze mali skončiť v nehnuteľnostiach a investíciách
Tagy: Daňová trestná činnosť hovorca policajného prezídia legalizácia výnosov z trestnej činnosti Trestná činnosť
Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur. Vyšetrovateľ
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4.9.2026 (SITA.sk) - Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi, a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu. Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.
„V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur,“ uviedol Hájek. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK vyšetruje miliónové presuny, peniaze mali skončiť v nehnuteľnostiach a investíciách © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Ako informoval hovorca policajného prezídia Roman Hájek, prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi, a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu. Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.
„V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur,“ uviedol Hájek. Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry.
- Aktuálne ďalšie informácie k prípadu ÚBOK poskytne, keď to procesná situácia umožní.
Zdroj: SITA.sk - ÚBOK vyšetruje miliónové presuny, peniaze mali skončiť v nehnuteľnostiach a investíciách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Daňová trestná činnosť hovorca policajného prezídia legalizácia výnosov z trestnej činnosti Trestná činnosť
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