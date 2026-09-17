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17. septembra 2026
Šimečka označil tlačovku Smeru o jeho rodine za čistú drzosť. Najmä v čase, keď Kaliňák čelí masívnemu konfliktu záujmov
Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konflikt záujmov Minister obrany SR Predseda hnutia Progresívne Slovensko Primátor Bratislavy Projekt Fórum trestné konanie Verejné financie
Kritizoval, že predstavitelia Smeru útočia na rodinu opozičného lídra, namiesto toho, aby vysvetľovali kauzy spojené s predstaviteľmi koalície.
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17.9.2026 (SITA.sk) - Kritizoval, že predstavitelia Smeru útočia na rodinu opozičného lídra, namiesto toho, aby vysvetľovali kauzy spojené s predstaviteľmi koalície.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil štvrtkovú tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a Projektu Fórum, za „drzosť“.
„Je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čelí masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral milión eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany hodnotách stámiliónov eur. To je škandál, za ktorého by odstúpili ešte aj v Rusku,“ reagoval Šimečka.
Poslanec PS Ján Hargaš označil tlačovú konferenciu Smeru za ďalší príklad toho, že vláda podľa neho neponúka riešenia problémov ľudí. Kritizoval, že predstavitelia Smeru útočia na rodinu opozičného lídra, namiesto toho, aby vysvetľovali kauzy spojené s predstaviteľmi koalície.
„Mne to úprimne príde ako vláda bábovcov a trasorítok, ktorá nemá riešenie na skutočné problémy ľudí,“ povedal Hargaš. Poukázal pritom na nedostupnosť bývania či vysoké ceny potravín.
Podľa Hargaša Smer nemá „recept“ na predstaviteľov koalície, ktorí sú spájaní s medializovanými kauzami, no zároveň „si trúfnu na naše rodiny, na matku opozičného lídra“. Poslanci Smeru vo štvrtok na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čelí obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu.
Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Podľa poslankyne Smeru Zuzany Plevíkovej neobstojí výhovorka, že Progresívne Slovensko a jej líder s celou kauzou nič nemajú.
„Oni sa nevedia pozrieť sami na seba, kde a kto sa skutočne priživoval na verejných financiách a využíval ich na svoje vlastné luxusné živobytie. A Michal Šimečka má na tom svoj podiel zodpovednosti, keďže on z tých peňazí prakticky žil,“ vyhlásila Plevíková. Poslanec Smeru Richard Glück dodal, že orgány činné v trestnom konaní sa musia zaoberať aj úlohou Michala Šimečku v prípade.
„To je absolútne najdôležitejšia úloha orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol. Smer sa na tlačovej besede venoval aj podujatiu organizácie Mier Ukrajine pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Ukrajiny.
Strana tvrdí, že na podujatí bola propagovaná ideológia fašizmu v súvislosti so spomínaním Romana Šuchevyča a Stepana Banderu. Podať chce preto trestné oznámenie na organizáciu.
Trestné oznámenie avizoval už predtým aj europoslanec za Smer Ľuboš Blaha, ktorý ho chce podať aj na bratislavského primátora Matúša Valla. Podľa neho bola naplnená skutková podstata trestného činu propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka označil tlačovku Smeru o jeho rodine za čistú drzosť. Najmä v čase, keď Kaliňák čelí masívnemu konfliktu záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil štvrtkovú tlačovú konferenciu Smeru, ktorá sa opäť venovala kauze jeho matky Marty Šimečkovej a Projektu Fórum, za „drzosť“.
„Je drzosť robiť si tlačovku v tomto čase s touto témou, keď minister obrany Kaliňák čelí masívnemu škandálu konfliktu záujmov, že najprv zobral milión eur ako lobista od veľkého českého zbrojára a následne mu dal zákazky ako minister obrany hodnotách stámiliónov eur. To je škandál, za ktorého by odstúpili ešte aj v Rusku,“ reagoval Šimečka.
Nedostupnosť bývania a vysoké ceny potravín
Poslanec PS Ján Hargaš označil tlačovú konferenciu Smeru za ďalší príklad toho, že vláda podľa neho neponúka riešenia problémov ľudí. Kritizoval, že predstavitelia Smeru útočia na rodinu opozičného lídra, namiesto toho, aby vysvetľovali kauzy spojené s predstaviteľmi koalície.
„Mne to úprimne príde ako vláda bábovcov a trasorítok, ktorá nemá riešenie na skutočné problémy ľudí,“ povedal Hargaš. Poukázal pritom na nedostupnosť bývania či vysoké ceny potravín.
Obvinenie zo zločinu subvenčného podvodu
Podľa Hargaša Smer nemá „recept“ na predstaviteľov koalície, ktorí sú spájaní s medializovanými kauzami, no zároveň „si trúfnu na naše rodiny, na matku opozičného lídra“. Poslanci Smeru vo štvrtok na tlačovej besede zopakovali známe informácie z kauzy Šimečkovej matky, ktorá čelí obvineniu zo zločinu subvenčného podvodu.
Pripomenuli duplicitné a triplicitné vyplácanie faktúr či preplácanie faktúr za paušál Michalovi Šimečkovi. Podľa poslankyne Smeru Zuzany Plevíkovej neobstojí výhovorka, že Progresívne Slovensko a jej líder s celou kauzou nič nemajú.
„Oni sa nevedia pozrieť sami na seba, kde a kto sa skutočne priživoval na verejných financiách a využíval ich na svoje vlastné luxusné živobytie. A Michal Šimečka má na tom svoj podiel zodpovednosti, keďže on z tých peňazí prakticky žil,“ vyhlásila Plevíková. Poslanec Smeru Richard Glück dodal, že orgány činné v trestnom konaní sa musia zaoberať aj úlohou Michala Šimečku v prípade.
Skutková podstata trestného činu
„To je absolútne najdôležitejšia úloha orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol. Smer sa na tlačovej besede venoval aj podujatiu organizácie Mier Ukrajine pri príležitosti 35. výročia nezávislosti Ukrajiny.
Strana tvrdí, že na podujatí bola propagovaná ideológia fašizmu v súvislosti so spomínaním Romana Šuchevyča a Stepana Banderu. Podať chce preto trestné oznámenie na organizáciu.
Trestné oznámenie avizoval už predtým aj europoslanec za Smer Ľuboš Blaha, ktorý ho chce podať aj na bratislavského primátora Matúša Valla. Podľa neho bola naplnená skutková podstata trestného činu propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu ľudských práv.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka označil tlačovku Smeru o jeho rodine za čistú drzosť. Najmä v čase, keď Kaliňák čelí masívnemu konfliktu záujmov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: europoslanec Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konflikt záujmov Minister obrany SR Predseda hnutia Progresívne Slovensko Primátor Bratislavy Projekt Fórum trestné konanie Verejné financie
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