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19. júna 2026

Dve košické kúpaliská už odštartovali tohtoročnú sezónu, tretie plánujú otvoriť o týždeň


Tagy: Kúpaliská

Ceny vstupného na košických kúpaliskách sa tento rok nemenili, ostávajú na vlaňajšej úrovni. Dve košické kúpaliská odštartovali tohtoročnú sezónu. Ako priblížil primátor mesta Košice



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725121202_989925537118285_6819598291038761794_n 1 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Ceny vstupného na košických kúpaliskách sa tento rok nemenili, ostávajú na vlaňajšej úrovni.


Dve košické kúpaliská odštartovali tohtoročnú sezónu. Ako priblížil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, po rokoch bude samospráva prevádzkovať tri kúpaliská. K Červenej hviezde a kúpalisku Rumanová pribudla Ryba Anička.

Posledné dve spomínané sezónu už odštartovali, pôvodne bolo otvorenie mestského kúpaliska Rumanová plánované už na sobotu 13. júna, kvôli nepriaznivému počasiu sa ale jeho otvorenie posunulo. Ďalšie mestské kúpalisko, Červená hviezda plánujú otvoriť 27. júna. Primátor doplnil, že všetky kúpaliská prešli nejakými zmenami. Všetky tri kúpaliská podľa jeho slov dokážu denne obslúžiť tisíce ľudí.

Rybu Aničku chcú zmodernizovať


Námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice Štefan Ferencz doplnil, že ceny vstupného sa tento rok nemenili, ostávajú na vlaňajšej úrovni. Na Rumanovej sa podarilo navýšiť kapacitu, pre najmenších návštevníkov majú už od minulej sezóny k dispozícii nafukovací hrad.

Na kúpaliskách Rumanová aj Červená hviezda však kompletne vymenili prístupový a turniketový systém. Ozrejmil, že na kúpalisku Rumanová to už bolo potrebné, keďže starý systém dožíval, no zároveň tieto systémy zjednotili so systémom v Národnom olympijskom centre plaveckých športov (NOCKE).

„Prinesie nám to to, že sme sa komplexne pripravili na prepojenie areálov Červenej hviezdy a NOCKE,” uviedol. Vysvetlil, že plánujú v budúcnosti areály a vonkajšie časti zónovať. Už tento rok by mal nový systém priniesť pozitíva v tom, že permanentku zakúpenú na „čéháčko” bude možné využiť aj na vstup na kúpalisko Rumanová. Na tomto kúpalisku skúšajú aj novinku v podobe kiosku na predaj lístkov pri vstupe. Čakajú, ako sa ujme v praxi, možno si v ňom zakúpiť len niektoré druhy lístkov a zaplatiť sa dá kartou.

Podľa Polačekových slov pripravujú veľkú modernizáciu kúpaliska Ryba Anička. Primátor spresnil, že musí prebehnúť výskum, aby zistili, či sa skôr budú uberať smerom ku kúpeľníctvu, alebo k rekreácii.

Tobogán a parkovisko


V prípade „čéháčka” spomenul, že tam pribudol pripojovací koridor, ktorý ho spája s NOCKE, intenzívne tiež pracujú na tom, aby do tohto priestoru priniesli tobogánové veže. Tie sú naprojektované, jedna v dĺžke 90 metrov, druhá približne 55 metrov. „Dokončujú sa povoľovacie procesy. Verím, že čochvíľa spustíme verejné obstarávanie,” priblížil.

K tomu patrí aj ďalšia časť projektu v podobe výstavby vyše stovky parkovacích miest, v časti medzi autobusovou stanicou a kúpaliskom. Cieľom je vykonať to všetko v tejto sezóne, Polaček ale podotkol, že procesy sú zložité. Ferencz spresnil, že predpokladané náklady na parkovisko a tobogán, ako aj na prepojenie areálov, sú na úrovni 2,5 milióna eur. V rámci toho sa pripravuje aj plocha pre budúce plážové ležovisko.

„Výslednú cenu nám ukáže verené obstarávanie, ktoré by sme chceli vyhlásiť už v júli,” uviedol. Doplnil, že na tento účel už majú schválený investičný úver, do výšky až troch miliónov eur, aby mali rezervu. Spomenul tiež výzvu rezortu cestovného ruchu, kde by sa chceli uchádzať o prostriedky, plánujú podať žiadosť.


Zdroj: SITA.sk - Dve košické kúpaliská už odštartovali tohtoročnú sezónu, tretie plánujú otvoriť o týždeň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kúpaliská
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