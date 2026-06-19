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19. júna 2026

Počas víkendu otvoria legendárne kúpalisko v trnavskom Kamennom mlyne aj kúpalisko v Cíferi – Páci


Tagy: Kamenný mlyn Kúpaliská

Kúpalisko v Kamennom mlyne je legenda, funguje už od roku 1972. Odkázané je len na pekné počasie, pretože voda vo veľkom bazéne nie je vyhrievaná. Prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne na okraji Trnavy ...



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725121202_989925537118285_6819598291038761794_n 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Kúpalisko v Kamennom mlyne je legenda, funguje už od roku 1972. Odkázané je len na pekné počasie, pretože voda vo veľkom bazéne nie je vyhrievaná.


Prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne na okraji Trnavy privíta prvých návštevníkov v novej sezóne už počas tohto víkendu. Je to o týždeň neskôr, ako minulý rok. V Trnave to bude po vonkajších bazénoch akvaparku na Rybníkovej ulici a mestskom kúpalisku Castiglione na sídlisku Družba už tretie otvorené letné kúpalisko.

V sobotu bude vstup do areálu kúpalisku ešte bezplatný, v nedeľu už bude v štandardnom režime. V sobotu 20. júna privíta prvých návštevníkov tejto sezóny aj kúpalisko v Cíferi, miestnej časti Pác, ktoré je len na skok od Trnavy.

Kúpalisko odkázané na pekné počasie


Kúpalisko v Kamennom mlyne je legenda, funguje už od roku 1972. Odkázané je len na pekné počasie, pretože voda vo veľkom bazéne nie je vyhrievaná. Počas sezóny máva viacero technologických prestávok, keďže je bez recirkulácie vody. Správa majetku mesta Trnava, ktorá je prevádzkovateľom, musí bazén každých 14 dní vypúšťať, opätovné napustenie trvá niekoľko dní.

Ľudí na toto kúpalisko láka krásne prírodné prostredie aj dostatok priestoru. Koľko ich príde, závisí len od počasia. Vlani to bolo len niečo viac ako 18 tisíc návštevníkov, rok predtým vyše 26 tisíc návštevníkov, no kúpalisko zažilo v minulosti aj výrazne vyššie návštevy. Kúpalisko môže naraz navštíviť až 2200 ľudí, takúto návštevnosť však máva len výnimočne.

V Cíferi láka aj archeopark


Prvé vonkajšie bazény pre verejnosť v Trnave otvorili ešte v máji v areáli akvaparku na Rybníkovej ulici. Od 1. júna je pre verejnosť otvorené aj kúpalisko Castiglione s vyhrievanou vodou na sídlisku Družba. Jeho návštevnosť sa v ostatných rokoch pohybovala okolo 40 tisíc ľudí za letnú sezónu.

Ďalšou možnosťou na osvieženie v horúcich dňoch v blízkosti Trnavy je kúpalisko v Cíferi, miestnej časti Pác. Pôvodne si budovali obyvatelia v akcii Z, neskôr patrilo roľníckemu družstvu a pred viac ako desiatimi rokmi ho získala obec Cífer. Jeho prednosťou je pekný prírodný areál, lákadlom je aj nový archeopark v susedstve.


Zdroj: SITA.sk - Počas víkendu otvoria legendárne kúpalisko v trnavskom Kamennom mlyne aj kúpalisko v Cíferi – Páci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kamenný mlyn Kúpaliská
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