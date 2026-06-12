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12. júna 2026
Dve nehody na maďarskej diaľnici M1 krátko po sebe si vyžiadali osem ľudských životov
Obe havárie sa stali v skorých ranných hodinách pri meste Győr a týkali sa vozidiel s moldavskými evidenčnými číslami. Osem ľudí, pravdepodobne cudzincov, zahynulo v piatok nadránom pri dvoch
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12.6.2026 (SITA.sk) - Obe havárie sa stali v skorých ranných hodinách pri meste Győr a týkali sa vozidiel s moldavskými evidenčnými číslami.
Osem ľudí, pravdepodobne cudzincov, zahynulo v piatok nadránom pri dvoch dopravných nehodách v západnom Maďarsku, oznámili úrady. Obe havárie sa stali v skorých ranných hodinách pri meste Győr na diaľnici M1 a týkali sa vozidiel s moldavskými evidenčnými číslami.
Okolo 4.30 h sa nákladné auto s moldavskou poznávacou značkou zrazilo so stavebným vozidlom, pričom vodič kamióna zomrel na mieste, uviedla polícia. Menej než o trištvrte hodiny neskôr narazil minibus s deviatimi ľuďmi do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku prvej nehody. Sedem cestujúcich v minibuse zomrelo na mieste a dvaja utrpeli zranenia.
Policajná hovorkyňa pre AFP uviedla, že štátna príslušnosť obetí zatiaľ nie je potvrdená. „Vieme len to, že vodiči kamióna aj minibusu cestovali vo vozidlách s moldavskými evidenčnými číslami,“ povedala.
Polícia po tragickom incidente úplne uzavrela úsek diaľnice M1 v smere do Rakúska. M1 je hlavnou západnou diaľničnou tepnou Maďarska a denne po nej prechádza veľké množstvo medzinárodnej nákladnej aj osobnej dopravy
Maďarský premiér Péter Magyar vyjadril na Facebooku sústrasť rodinám obetí. „V mene vlády chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám ôsmich zahraničných štátnych príslušníkov, ktorí prišli o život pri nehode,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Dve nehody na maďarskej diaľnici M1 krátko po sebe si vyžiadali osem ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem ľudí, pravdepodobne cudzincov, zahynulo v piatok nadránom pri dvoch dopravných nehodách v západnom Maďarsku, oznámili úrady. Obe havárie sa stali v skorých ranných hodinách pri meste Győr na diaľnici M1 a týkali sa vozidiel s moldavskými evidenčnými číslami.
Okolo 4.30 h sa nákladné auto s moldavskou poznávacou značkou zrazilo so stavebným vozidlom, pričom vodič kamióna zomrel na mieste, uviedla polícia. Menej než o trištvrte hodiny neskôr narazil minibus s deviatimi ľuďmi do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku prvej nehody. Sedem cestujúcich v minibuse zomrelo na mieste a dvaja utrpeli zranenia.
A rendőrség részleteket közölt az M1-es autópályán történt, nyolc halálos áldozatot követelő balesetekről.https://t.co/M2lo5rzD3Q
Fotó: Olvasói fotó/ Index#Hungary #highway #accident #indexhu pic.twitter.com/0TPCf0oMnV
— Index.hu (@indexhu) June 12, 2026
Policajná hovorkyňa pre AFP uviedla, že štátna príslušnosť obetí zatiaľ nie je potvrdená. „Vieme len to, že vodiči kamióna aj minibusu cestovali vo vozidlách s moldavskými evidenčnými číslami,“ povedala.
Polícia po tragickom incidente úplne uzavrela úsek diaľnice M1 v smere do Rakúska. M1 je hlavnou západnou diaľničnou tepnou Maďarska a denne po nej prechádza veľké množstvo medzinárodnej nákladnej aj osobnej dopravy
Rendkívüli: 8 külföldi halt meg az M1-es autópályán, Magyar Péter azonnali vizsgálatot rendelt el https://t.co/q4FOmzFZiZ Kattints a cikkért
— Helló Magyar (@HelloMagyar) June 12, 2026
Maďarský premiér Péter Magyar vyjadril na Facebooku sústrasť rodinám obetí. „V mene vlády chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodinám ôsmich zahraničných štátnych príslušníkov, ktorí prišli o život pri nehode,“ uviedol.
Zdroj: SITA.sk - Dve nehody na maďarskej diaľnici M1 krátko po sebe si vyžiadali osem ľudských životov © SITA Všetky práva vyhradené.
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