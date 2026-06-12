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 24hod.sk    Zo zahraničia

12. júna 2026

Slovensko otvorilo prvé veľvyslanectvo v Tanzánii, Korčok za tým vidí podporu vývozu zbraní – FOTO


Tagy: Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Veľvyslanectvo

Minister označil Tanzániu za perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Slovensko posilňuje svoje diplomatické pôsobenie v Afrike otvorením historicky prvého veľvyslanectva v ...



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722302881_1309234858036003_7454104759870205_n 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Minister označil Tanzániu za perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom.


Slovensko posilňuje svoje diplomatické pôsobenie v Afrike otvorením historicky prvého veľvyslanectva v Tanzánii. Nové zastupiteľstvo v Dar es Salaame má podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) podporiť rozvoj politických vzťahov a vytvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy na perspektívnom trhu východnej Afriky. Uviedol to pri slávnostnom otvorení zastupiteľského úradu za účasti tanzánskeho ministra zahraničných vecí a východoafrickej spolupráce Mahmouda Thabita Kombu.

„Naša vláda jasne zadefinovala do programového vyhlásenia, že chceme robiť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany a budovať dobré vzťahy so všetkými, ktorí chcú budovať dobré vzťahy s nami. Súčasne chceme posilniť ekonomickú diplomaciu a byť viac prítomní v Afrike a krajinách globálneho Juhu. Aj preto sme otvorili zastupiteľský úrad v Tanzánii,“ uviedol Blanár.

Perspektívny partner


Minister označil Tanzániu za perspektívneho partnera s výrazným hospodárskym potenciálom. Poukázal na viac ako 76-miliónový trh, strategickú polohu krajiny vo východnej Afrike a stabilný hospodársky rast. Za významnú výhodu označil aj mladú populáciu, keďže približne tri štvrtiny obyvateľov tvoria ľudia mladší ako 40 rokov.

Blanár je v dňoch 8. – 12. júna na pracovnej ceste v Keni a Tanzánii zameranej na rozvoj politických, ekonomických a rozvojových partnerstiev Slovenskej republiky vo východnej Afrike. Otvorenie zastupiteľského úradu je podľa jeho slov investíciou do budúcnosti a súčasťou snahy Slovenska rozširovať svoje pôsobenie v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch sveta.

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„Európska únia je naďalej naším životným priestorom, no je potrebné diverzifikovať obchodné aktivity. Chceme vytvárať nové príležitosti v ďalších perspektívnych regiónoch, ktoré budú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v globálnej ekonomike aj medzinárodných vzťahoch,“ uviedol. Otvorenie veľvyslanectva je súčasťou rozširovania diplomatickej prítomnosti Slovenska v Afrike v súlade s programovým vyhlásením vlády. Nové zastupiteľstvo povedie veľvyslanec Ivan Lančarič.

Korčok cestu do Afriky kritizuje


Člen predsedníctva opozičného hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok Blanárovu cestu kritizuje. Slovenskí občania musia podľa neho vedieť, že za ich peniaze otvárame veľvyslanectvo v krajine, ktorú od volieb nikto z EÚ nenavštívil a je v úplnej medzinárodnej izolácii zo strany demokratických štátov.

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„Nechajme teraz bokom aj to, že pán Blanár sa ako šéf diplomacie evidentne našiel najmä v tom, že jeho prioritou sú návštevy exotických destinácií po celom svete. Dnes je ale pán minister v Tanzánii, kde išiel otvoriť naše veľvyslanectvo. Aj keď ide o vzdialenú krajinu, treba vedieť, že tam po minuloročných voľbách došlo k brutálnym zásahom, pri ktorých boli zabité stovky ľudí, vláda mučí a unáša oponentov režimu. Náš zanietený cestovateľ je tam ako prvý z EÚ - lebo suverénne a na všetky štyri svetové strany,“ uviedol Korčok na sociálnej sieti a dodal, že v skutočnosti sme zas len za komparzistov pre diktátorov.

Filiálky na vývoz zbraní


Podľa Korčoka sa minister počas návštevy nevenoval otázkam dodržiavania demokratických princípov a ľudských práv. „Juraj Blanár spokojný pózuje vedľa tanzánijského ministra zahraničných vecí a podľa tlačovej správy ho ani nenapadlo sa spýtať na vnútropolitickú situáciu a vyzvať na dodržanie elementárnych princípov,“ napísal Korčok. Zároveň tvrdí, že za rozširovaním diplomatickej siete stoja aj záujmy ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru.

„Každý, kto sa venuje slovenskej diplomacii vie, že ten, kto určuje, kde budú nové veľvyslanectvá, nie je Blanár, ale Kaliňák, ktorý si robí po svete svoje filiálky na vývoz zbraní. Takto vyzerá mierová politika súčasnej vlády aj pána prezidenta - čo najviac zbrojárskeho kšeftu cez našu diplomaciu,“ uzavrel Korčok.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko otvorilo prvé veľvyslanectvo v Tanzánii, Korčok za tým vidí podporu vývozu zbraní – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Veľvyslanectvo
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