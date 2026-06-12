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12. júna 2026

Rezervy sa minuli, vojnová ekonomika naráža na svoje limity, tvrdí Kielský inštitút


Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Analytici hovoria o vytvorení ekonomiky „dvoch koľají“, v ktorej odvetvia napojené na vojenský priemysel rastú na úkor civilného sektora. Ruská vojnová ekonomika sa podľa novej analýzy dostala na ...



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russia_putin_69897 676x451 12.6.2026 (SITA.sk) - Analytici hovoria o vytvorení ekonomiky „dvoch koľají“, v ktorej odvetvia napojené na vojenský priemysel rastú na úkor civilného sektora.


Ruská vojnová ekonomika sa podľa novej analýzy dostala na hranicu svojich možností. Tvrdí to renomovaný Kielský inštitút pre svetovú ekonomiku, podľa ktorého Moskva postupne vyčerpala finančné rezervy, ktoré jej v prvých rokoch vojny pomáhali zmierňovať dopady západných sankcií.

„V prvých rokoch vojny proti Ukrajine sa ruská ekonomika ukázala byť odolnejšia, než mnohí očakávali. Dnes sú však jej rezervy vyčerpané,“ uviedol prezident inštitútu a spoluautor štúdie Moritz Schularick.

Základy ekonomiky sa výrazne oslabili


Podľa správy Rusko čelí čoraz väčšiemu nedostatku pracovnej sily, moderných technológií aj výrobných kapacít. Ďalšie zvyšovanie vojenských výdavkov už podľa autorov neprináša rast produkcie, ale najmä vyššiu infláciu. „Základy ekonomiky sa výrazne oslabili. Rozpočtové rezervy sa z veľkej časti minuli, ekonomický rast sa prakticky zastavil a závislosť krajiny od Číny je čoraz výraznejšia,“ upozornil Schularick.

Analytici hovoria o vytvorení ekonomiky „dvoch koľají“, v ktorej odvetvia napojené na vojenský priemysel rastú na úkor civilného sektora. Zároveň upozorňujú, že značná časť vojnových výdavkov sa presunula mimo oficiálneho štátneho rozpočtu prostredníctvom rozsiahleho úverového financovania.

Závislosť Moskvy od Pekingu


Významným faktorom sa podľa štúdie stáva aj rastúca závislosť Moskvy od Pekingu. Na Čínu dnes pripadá približne 35 percent celkového zahraničného obchodu Ruska a väčšina kriticky dôležitých technológií či komponentov s vojenským využitím.

Výskumníci upozorňujú, že hoci Čína pomohla Rusku zmierniť dôsledky sankcií, vzťah medzi krajinami sa stáva čoraz asymetrickejším v prospech Pekingu, keďže Čína postupne zvyšuje svoj vplyv na ruský obchod, finančný systém a priemyselné dodávateľské reťazce.

Autori štúdie preto vyzývajú západné krajiny na zvýšenie ekonomického tlaku na Moskvu. Navrhujú dôslednejšie postihovať takzvanú tieňovú flotilu prepravujúcu ruskú ropu, zaviesť účinnejšie sekundárne sankcie a zvažovať aj osobitné clo na zostávajúci ruský export do Európskej únie, z ktorého výnos by mohol smerovať na podporu Ukrajiny. Podľa nich by akýkoľvek výraznejší ekonomický šok mohol v súčasnosti výrazne oslabiť schopnosť Kremľa financovať pokračovanie vojny.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Rezervy sa minuli, vojnová ekonomika naráža na svoje limity, tvrdí Kielský inštitút © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská ekonomika Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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