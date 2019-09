Palestínčana, strieľajúceho na auto s izraelskými civilistami,odsúdili

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 24. septembra (TASR) - Izraelský vojenský súd v pondelok odsúdil na doživotie Palestínčana, ktorý v júni roku 2015 na západnom brehu Jordánu strieľal na auto so štyrmi izraelskými civilistami. Útok si vyžiadal jednu obeť a troch zranených, pripomenula tlačová agentúra AFP.Palestínčan Fajíz Hamíd bol súdom uznaný za vinného z vraždy a z pokusu o vraždu.Súd tiež deklaroval, že za útokom bolo palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy. Hamas svojho času tento útok odobril, ale k zodpovednosti zaň sa neprihlásil.Súd tiež nariadil, že odsúdený musí rodine obete útoku, ktorou sa stal 25-ročný Malachy Rosenfeld, vyplatiť odškodné.Podľa denníka The Jerusalem Post (JP) okrem Hamída útok pri obci Švut Rachel spáchali aj dvaja ďalší muži. Trojica mužov spustila paľbu na auto, ktorým sa Rosenfeld s tromi priateľmi vracali z basketbalového tréningu domov. Izraelčania sa snažili autom uniknúť, ale útočníci im to prekazili, keď prestrelili pneumatiky auta.JP napísal, že táto bunka Hamasu spáchala aj ďalšie útoky s podobným scenárom vrátane jedného, keď ich terčom bola izraelská sanitka.JP dodal, že Hamíd bol posledným členom bunky, nad ktorým vojenský súd vyniesol verdikt v kauze streľby pri obci Švut Rachel.