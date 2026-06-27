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27. júna 2026
Dve tragédie v jeden deň. Pri bratislavských jazerách našli telá dvoch mužov – FOTO
Polícia apeluje na verejnosť. Piatok 26. júna poznačili Bratislavu dve tragédie. V oboch prípadoch išlo o nález tela v jazere. Krátko pred 10:00 policajtov vyslali k jazeru Kuchajda v bratislavskom Novom ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Polícia apeluje na verejnosť.
Piatok 26. júna poznačili Bratislavu dve tragédie. V oboch prípadoch išlo o nález tela v jazere. Krátko pred 10:00 policajtov vyslali k jazeru Kuchajda v bratislavskom Novom Meste. Oznámili im totiž nález tela bez známok života priamo v jazere. Išlo o muža, ktorého totožnosť nebola známa. Policajti sa ihneď dali do vyšetrovania okolností úmrtia.
V podvečer toho istého dňa prišla od polície ďalšia smutná správa. Policajti opäť mierili k jazeru, tentokrát však k Veľkému Draždiaku v Petržalke, kde našli krátko po 17:30 telo muža bez známok života. Aj týmto prípadom sa bratislavská polícia zaoberá a vyšetruje jeho okolnosti.
„Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve kúpalísk boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ vyzvala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Dve tragédie v jeden deň. Pri bratislavských jazerách našli telá dvoch mužov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Piatok 26. júna poznačili Bratislavu dve tragédie. V oboch prípadoch išlo o nález tela v jazere. Krátko pred 10:00 policajtov vyslali k jazeru Kuchajda v bratislavskom Novom Meste. Oznámili im totiž nález tela bez známok života priamo v jazere. Išlo o muža, ktorého totožnosť nebola známa. Policajti sa ihneď dali do vyšetrovania okolností úmrtia.
V podvečer toho istého dňa prišla od polície ďalšia smutná správa. Policajti opäť mierili k jazeru, tentokrát však k Veľkému Draždiaku v Petržalke, kde našli krátko po 17:30 telo muža bez známok života. Aj týmto prípadom sa bratislavská polícia zaoberá a vyšetruje jeho okolnosti.
„Touto cestou apelujeme na verejnosť, aby pri návšteve kúpalísk boli občania opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje,“ vyzvala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Dve tragédie v jeden deň. Pri bratislavských jazerách našli telá dvoch mužov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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