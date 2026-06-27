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27. júna 2026
Partner si píše s kolegyňou a tvrdí, že o nič nejde? Tajné správy môžu bolieť viac než nevera – ROZHOVOR
Psychologička Monika Chovanová v rozhovore upozorňuje, že hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou sa často neláme pri fyzickej blízkosti, ale pri presune emocionálnej intimity. „Veď sme si ...
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27.6.2026 (SITA.sk) - Psychologička Monika Chovanová v rozhovore upozorňuje, že hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou sa často neláme pri fyzickej blízkosti, ale pri presune emocionálnej intimity.
„Veď sme si len písali.“ Veta, ktorá má partnera upokojiť často zabolí ešte viac. Nemusí dôjsť k sexu, bozku ani fyzickému kontaktu, aby sa človek vo vzťahu cítil zradený. Emočná nevera sa začína nenápadne - správou, ktorú partner radšej zmaže, rozhovorom s kolegom, na ktorý sa teší viac než na večer doma, alebo dôvernosťou, ktorá sa postupne presunie mimo partnerský vzťah.
Psychologička Monika Chovanová v rozhovore upozorňuje, že hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou sa často neláme pri fyzickej blízkosti, ale pri presune emocionálnej intimity.
„Emočná nevera začína tam, kde sa intimita presúva mimo vzťahu,“ hovorí. Práve preto môže byť pre mnohých ľudí bolestivejšia než fyzická nevera. Nejde len o správy, lajky či kávu po práci, ale o pocit, že partner svoje tajomstvá, oporu, pozornosť a najvnútornejšie prežívanie zveruje niekomu inému.
Kde sa končí nevinné priateľstvo a začína niečo, čo už môže partner vnímať ako zradu?
Hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou často nezačína fyzickou blízkosťou, ale presunom emocionálnej intimity. Problém vzniká v momente, keď človek začne druhému dávať to, čo by malo patriť primárne partnerstvu - dôvernosť, emocionálnu prioritu alebo tajné zdieľanie. Dôležitým signálom býva aj utajovanie komunikácie či pocit, že „partner by to nemal vidieť“.
Emočná nevera sa často začína nenápadne a ľudia si ju dlho racionalizujú ako obyčajné priateľstvo. Rozdiel je však v intenzite pripútania a v tom, kam smeruje emocionálna energia. Ak človek viac túži po kontakte s niekým mimo vzťahu než s vlastným partnerom, ide už o vážny signál. Partner často necíti zradu kvôli jednej správe, ale kvôli pocitu nahradenia. V zdravom priateľstve zostávajú hranice transparentné a partnerstvo ostáva prioritou. Emočná nevera začína tam, kde sa intimita presúva mimo vzťahu.
Musí byť v emočnej nevere prítomná aj romantická alebo sexuálna príťažlivosť, alebo stačí intenzívna dôvernosť a tajomstvá?
Romantická alebo sexuálna príťažlivosť nemusí byť prítomná od začiatku. Emočná nevera často vzniká práve cez intenzívnu dôvernosť, pravidelné zdieľanie a pocit výnimočného spojenia. Človek môže mať pocit, že ide „len o rozhovory“, no emocionálne sa už presúva mimo partnerstva. Kľúčové je, že druhý človek začne plniť potreby, ktoré by mali byť prirodzene napĺňané vo vzťahu. Môže ísť o pocit pochopenia, obdivu, bezpečia alebo emocionálneho úniku.
Tajomstvá a skryté správy bývajú často väčším varovným signálom než samotná fyzická príťažlivosť. Psychologicky totiž vzniká intimita, ktorá mení dynamiku partnerského vzťahu. Niektorí ľudia sa bránia tým, že „nič romantické necítia“, ale partner môže aj tak prežívať hlboké zranenie. Emočná blízkosť má totiž vo vzťahoch obrovskú váhu. A práve preto môže byť emočná nevera taká bolestivá.
Prečo môže partnera bolieť aj vzťah, v ktorom „sa nič fyzické nestalo“?
Pre väčšinu ľudí nie je vo vzťahu najdôležitejšia len fyzická vernosť, ale pocit emocionálnej výnimočnosti. Ak partner cíti, že jeho miesto obsadil niekto iný, môže to byť veľmi bolestivé aj bez fyzického kontaktu. Emočná nevera často zasahuje pocit bezpečia, dôvery a blízkosti. Partner má pocit, že o niečo prišiel - o dôvernosť, pozornosť alebo emocionálne spojenie. Navyše pri emočnej nevere býva často prítomné utajovanie sa, klamstvá alebo minimalizovanie reality, čo zranenie ešte prehlbuje.
Mnohí ľudia hovoria, že najviac nebolel samotný kontakt s inou osobou, ale vedomie, že sa partner emocionálne otvoril niekomu inému viac než im. Psychologicky môže byť emocionálne odmietnutie veľmi silný zásah do sebahodnoty. Preto veta „nič sa nestalo“ často nezodpovedá tomu, čo partner emocionálne prežíva. Vzťahy totiž stoja najmä na dôvere a blízkosti, nie iba na fyzickej vernosti.
Čo býva na emočnej nevere najbolestivejšie?
Najbolestivejší býva pocit nahradenia a straty výnimočnosti vo vzťahu. Partner často necíti len žiarlivosť, ale aj hlboké emocionálne odmietnutie. Veľmi zraňujúce býva vedomie, že niekto iný dostával tie najintímnejšie myšlienky, emócie alebo pozornosť. Mnohí ľudia opisujú, že ich bolelo najmä klamanie a postupné vzďaľovanie sa partnera.
Emočná nevera totiž často nevzniká náhle. Partner cíti, že druhý človek je mentálne a emocionálne „niekde inde“. Bolesť zosilňuje aj to, že okolie takúto zradu často zľahčuje, pretože nedošlo k fyzickému kontaktu. Pre zraneného partnera je však strata emocionálnej blízkosti veľmi reálna. Často sa objavujú pochybnosti o vlastnej hodnote a otázky, či bol vzťah ešte vôbec dôležitý. Emočná nevera zasahuje samotný základ partnerskej bezpečnosti. A práve preto môže byť niekedy bolestivejšia než jednorazová fyzická nevera.
Je nebezpečné, keď máme v práci človeka, s ktorým si rozumieme lepšie ako doma?
Samo o sebe to ešte nemusí byť nebezpečné, pretože prirodzene môžeme mať s niektorými ľuďmi veľmi dobrú dynamiku. Riziko vzniká vtedy, keď sa pracovný vzťah začne meniť na hlavný zdroj emocionálneho naplnenia. Pracovné prostredie je pre vznik emočnej intimity veľmi priaznivé - ľudia spolu trávia veľa času, riešia stres a často si navzájom poskytujú podporu. Ak človek začne viac túžiť po rozhovoroch s kolegom než s partnerom, je dobré spozornieť.
Dôležité je sledovať, či sa vzťah stáva tajným, intenzívnym alebo emocionálne exkluzívnym. Niektorí ľudia si uvedomia problém až vo chvíli, keď partner doma začne pôsobiť skôr ako povinnosť a kolega ako emocionálny únik. To ešte neznamená, že city boli plánované. Emočná nevera často vzniká postupne a nevedome. Preto je dôležité mať vo vzťahu otvorenosť a uvedomovať si vlastné hranice. Blízkosť mimo partnerstva nie je automaticky problém, ale môže sa ním stať.
Môže byť emočná nevera signálom, že vo vzťahu niečo dlhodobo chýba?
Veľmi často áno, hoci to neznamená, že za emočnú neveru nesie zodpovednosť samotný vzťah. Mnohí ľudia sa emocionálne pripútajú k niekomu inému v období, keď sa doma cítia dlhodobo nevidení, osamelí alebo emocionálne vzdialení. Nový človek im môže priniesť pocit záujmu, pochopenia či obdivu, ktorý im vo vzťahu chýbal. Emočná nevera preto niekedy funguje ako symptóm nenaplnených potrieb.
Zároveň však platí, že nie každý problém vo vzťahu vedie k nevere. Dôležitá je schopnosť komunikovať nespokojnosť priamo s partnerom, nie hľadať únik mimo vzťahu. Niektorí ľudia namiesto riešenia problémov podľahnú pocitu emocionálneho útočiska inde. To môže krátkodobo priniesť úľavu, ale dlhodobo situáciu ešte komplikuje. Ak sa emočná nevera objaví, môže byť dôležitou informáciou o stave vzťahu. Nie však ospravedlnením zrady.
Je fér povedať: „Veď sme si len písali“ alebo „Je to len kamarát/kamarátka“, ak druhý partner cíti zradu? Prečo ľudia často emočnú neveru zľahčujú slovami: „Veď sme sa ani nedotkli“?
Ľudia emočnú neveru často zľahčujú preto, že ju nevnímajú ako „skutočnú“ neveru, keďže nedošlo k fyzickému kontaktu. Psychologicky je to aj spôsob, ako si znížiť pocit viny a obhájiť vlastné správanie. Problém je, že partner nezvykne reagovať len na konkrétny čin, ale na stratu dôvery a intimity. Veta „veď sme si len písali“ môže znieť zraňujúco najmä vtedy, keď komunikácia obsahovala emocionálnu blízkosť, tajomstvá alebo flirt.
Dôležité nie je len to, čo sa objektívne stalo, ale aký význam to malo vo vzťahu. Ak partner cíti, že bol emocionálne vytlačený na druhú koľaj, jeho bolesť je reálna. Zdravý vzťah nestojí na minimalizovaní pocitov druhého človeka. Oveľa dôležitejšie je schopnosť priznať si dopad vlastného správania. Nie každé priateľstvo je problém, ale utajená emocionálna intimita často býva. A práve preto nestačí argument, že „sa nič fyzické nestalo“.
Ako rozlíšiť zdravú žiarlivosť od prehnanej kontroly, keď partnerovi prekáža blízkosť s iným človekom?
Žiarlivosť je prirodzená emócia a sama o sebe ešte neznamená problém. Zdravá žiarlivosť vzniká ako signál, že človeku na vzťahu záleží a potrebuje pocit bezpečia. Rozdiel je v tom, ako s touto emóciou narába. V zdravom vzťahu partner komunikuje svoje obavy otvorene a rešpektujúco, bez manipulácie či kontroly. Prehnaná kontrola sa prejavuje sledovaním správ, obmedzovaním kontaktov alebo snahou riadiť partnerov život zo strachu.
Dôležité je tiež vnímať kontext. Ak partner reaguje na tajnosti, intenzívne písanie si alebo emocionálne vzďaľovanie, jeho nepokoj nemusí byť automaticky chorobná žiarlivosť. Naopak, ak človek žiarli na akýkoľvek kontakt bez reálneho dôvodu, môže ísť o prejav neistoty alebo potreby kontroly. Zdravé hranice vznikajú cez komunikáciu a vzájomný rešpekt, nie cez zákaz alebo ignorovanie pocitov. Podstatné je, aby sa obaja cítili vo vzťahu bezpečne a slobodne zároveň.
Čo by mal človek urobiť, keď si uvedomí, že sa emočne pripútal k niekomu mimo vzťahu?
Prvým krokom by malo byť úprimné priznanie si reality bez racionalizovania. Mnohí ľudia sa snažia sami seba presvedčiť, že „o nič nejde“, aj keď už emocionálne investujú mimo vzťah veľmi veľa energie. Dôležité je zastaviť sa a položiť si otázku, čo mi tento vzťah dáva a prečo to hľadám mimo partnerstva. Ak chce človek svoj vzťah zachrániť, potrebuje nastaviť hranice a obmedziť intenzitu kontaktu s druhou osobou.
Zároveň je potrebné začať otvorene komunikovať aj doma - o vzdialení, nespokojnosti alebo nenaplnených potrebách. Emočná nevera sa často prehlbuje práve tým, že zostáva v tajnosti a vytvára paralelný emocionálny svet. Niekedy môže pomôcť aj partnerská terapia, najmä ak sa situácia už dotkla dôvery. Najhoršie býva pasívne pokračovať v dvojitom živote a čakať, že sa to „nejako vyrieši“. Čím dlhšie emocionálne pripútanie trvá, tým bolestivejší býva dopad na všetkých zúčastnených. Dôležitá je zodpovednosť voči sebe aj voči partnerovi.
Mali by si partneri vo vzťahu otvorene dohodnúť hranice, napríklad čo je ešte v poriadku pri písaní si s inými ľuďmi a čo už nie? Ako na to?
Áno, pretože každý človek môže mať hranice nastavené trochu inak. To, čo jeden považuje za nevinné priateľstvo, môže druhý vnímať ako veľmi zraňujúce. Mnohé konflikty vznikajú práve preto, že partneri o svojich očakávaniach nikdy otvorene nehovorili. Dôležité je rozprávať sa o hraniciach ešte skôr, než vznikne problém alebo podozrenie.
Rozhovor by nemal byť o kontrole, ale o tom, čo obom pomáha cítiť sa bezpečne vo vzťahu. Užitočné je hovoriť konkrétne - napríklad čo komu prekáža, čo vníma ako flirt alebo aké správanie by už bolo za hranou. Zdravé hranice nie sú univerzálne pravidlá, ale dohoda dvoch ľudí. Veľmi dôležitá je aj transparentnosť. Ak človek musí komunikáciu skrývať alebo mazať, často sám cíti, že prekračuje hranice vzťahu. Otvorená komunikácia síce nezaručí, že sa problémy nikdy neobjavia, ale výrazne znižuje riziko nedorozumení a zrady.
Dá sa emočná nevera odpustiť ľahšie alebo ťažšie než fyzická nevera?
To je veľmi individuálne a závisí od konkrétneho páru aj povahy vzťahu. Pre niektorých ľudí je fyzická nevera bolestivejšia, pretože ju vnímajú ako jasné prekročenie hranice. Iní hovoria, že oveľa viac ich zničila práve emočná nevera, pretože zasiahla hlbokú intimitu a dôveru. Emočná nevera býva často dlhodobá, tajná a emocionálne intenzívna, čo môže zranenie prehlbovať.
Partner má pocit, že stratil svoje výnimočné miesto vo vzťahu. Zároveň sa pri emočnej nevere často objavuje ambivalencia - človek tvrdí, že „nič neurobil“, čo môže sťažovať prevzatie zodpovednosti. Odpustenie je možné pri oboch typoch zrady, ale vyžaduje úprimnosť, transparentnosť a ochotu obnovovať dôveru. Veľmi dôležité je, aby zranený partner cítil, že jeho bolesť nie je zľahčovaná. Niektoré páry dokážu po kríze vzťah prebudovať, iné zistia, že dôvera sa už obnoviť nedá. Rozhodujúce býva najmä to, čo sa deje po odhalení zrady, nie iba samotná nevera.
Zdroj: SITA.sk - Partner si píše s kolegyňou a tvrdí, že o nič nejde? Tajné správy môžu bolieť viac než nevera – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
„Veď sme si len písali.“ Veta, ktorá má partnera upokojiť často zabolí ešte viac. Nemusí dôjsť k sexu, bozku ani fyzickému kontaktu, aby sa človek vo vzťahu cítil zradený. Emočná nevera sa začína nenápadne - správou, ktorú partner radšej zmaže, rozhovorom s kolegom, na ktorý sa teší viac než na večer doma, alebo dôvernosťou, ktorá sa postupne presunie mimo partnerský vzťah.
Psychologička Monika Chovanová v rozhovore upozorňuje, že hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou sa často neláme pri fyzickej blízkosti, ale pri presune emocionálnej intimity.
„Emočná nevera začína tam, kde sa intimita presúva mimo vzťahu,“ hovorí. Práve preto môže byť pre mnohých ľudí bolestivejšia než fyzická nevera. Nejde len o správy, lajky či kávu po práci, ale o pocit, že partner svoje tajomstvá, oporu, pozornosť a najvnútornejšie prežívanie zveruje niekomu inému.
Kde sa končí nevinné priateľstvo a začína niečo, čo už môže partner vnímať ako zradu?
Hranica medzi priateľstvom a emočnou neverou často nezačína fyzickou blízkosťou, ale presunom emocionálnej intimity. Problém vzniká v momente, keď človek začne druhému dávať to, čo by malo patriť primárne partnerstvu - dôvernosť, emocionálnu prioritu alebo tajné zdieľanie. Dôležitým signálom býva aj utajovanie komunikácie či pocit, že „partner by to nemal vidieť“.
Emočná nevera sa často začína nenápadne a ľudia si ju dlho racionalizujú ako obyčajné priateľstvo. Rozdiel je však v intenzite pripútania a v tom, kam smeruje emocionálna energia. Ak človek viac túži po kontakte s niekým mimo vzťahu než s vlastným partnerom, ide už o vážny signál. Partner často necíti zradu kvôli jednej správe, ale kvôli pocitu nahradenia. V zdravom priateľstve zostávajú hranice transparentné a partnerstvo ostáva prioritou. Emočná nevera začína tam, kde sa intimita presúva mimo vzťahu.
Musí byť v emočnej nevere prítomná aj romantická alebo sexuálna príťažlivosť, alebo stačí intenzívna dôvernosť a tajomstvá?
Romantická alebo sexuálna príťažlivosť nemusí byť prítomná od začiatku. Emočná nevera často vzniká práve cez intenzívnu dôvernosť, pravidelné zdieľanie a pocit výnimočného spojenia. Človek môže mať pocit, že ide „len o rozhovory“, no emocionálne sa už presúva mimo partnerstva. Kľúčové je, že druhý človek začne plniť potreby, ktoré by mali byť prirodzene napĺňané vo vzťahu. Môže ísť o pocit pochopenia, obdivu, bezpečia alebo emocionálneho úniku.
Tajomstvá a skryté správy bývajú často väčším varovným signálom než samotná fyzická príťažlivosť. Psychologicky totiž vzniká intimita, ktorá mení dynamiku partnerského vzťahu. Niektorí ľudia sa bránia tým, že „nič romantické necítia“, ale partner môže aj tak prežívať hlboké zranenie. Emočná blízkosť má totiž vo vzťahoch obrovskú váhu. A práve preto môže byť emočná nevera taká bolestivá.
Prečo môže partnera bolieť aj vzťah, v ktorom „sa nič fyzické nestalo“?
Pre väčšinu ľudí nie je vo vzťahu najdôležitejšia len fyzická vernosť, ale pocit emocionálnej výnimočnosti. Ak partner cíti, že jeho miesto obsadil niekto iný, môže to byť veľmi bolestivé aj bez fyzického kontaktu. Emočná nevera často zasahuje pocit bezpečia, dôvery a blízkosti. Partner má pocit, že o niečo prišiel - o dôvernosť, pozornosť alebo emocionálne spojenie. Navyše pri emočnej nevere býva často prítomné utajovanie sa, klamstvá alebo minimalizovanie reality, čo zranenie ešte prehlbuje.
Mnohí ľudia hovoria, že najviac nebolel samotný kontakt s inou osobou, ale vedomie, že sa partner emocionálne otvoril niekomu inému viac než im. Psychologicky môže byť emocionálne odmietnutie veľmi silný zásah do sebahodnoty. Preto veta „nič sa nestalo“ často nezodpovedá tomu, čo partner emocionálne prežíva. Vzťahy totiž stoja najmä na dôvere a blízkosti, nie iba na fyzickej vernosti.
Čo býva na emočnej nevere najbolestivejšie?
Najbolestivejší býva pocit nahradenia a straty výnimočnosti vo vzťahu. Partner často necíti len žiarlivosť, ale aj hlboké emocionálne odmietnutie. Veľmi zraňujúce býva vedomie, že niekto iný dostával tie najintímnejšie myšlienky, emócie alebo pozornosť. Mnohí ľudia opisujú, že ich bolelo najmä klamanie a postupné vzďaľovanie sa partnera.
Emočná nevera totiž často nevzniká náhle. Partner cíti, že druhý človek je mentálne a emocionálne „niekde inde“. Bolesť zosilňuje aj to, že okolie takúto zradu často zľahčuje, pretože nedošlo k fyzickému kontaktu. Pre zraneného partnera je však strata emocionálnej blízkosti veľmi reálna. Často sa objavujú pochybnosti o vlastnej hodnote a otázky, či bol vzťah ešte vôbec dôležitý. Emočná nevera zasahuje samotný základ partnerskej bezpečnosti. A práve preto môže byť niekedy bolestivejšia než jednorazová fyzická nevera.
Je nebezpečné, keď máme v práci človeka, s ktorým si rozumieme lepšie ako doma?
Samo o sebe to ešte nemusí byť nebezpečné, pretože prirodzene môžeme mať s niektorými ľuďmi veľmi dobrú dynamiku. Riziko vzniká vtedy, keď sa pracovný vzťah začne meniť na hlavný zdroj emocionálneho naplnenia. Pracovné prostredie je pre vznik emočnej intimity veľmi priaznivé - ľudia spolu trávia veľa času, riešia stres a často si navzájom poskytujú podporu. Ak človek začne viac túžiť po rozhovoroch s kolegom než s partnerom, je dobré spozornieť.
Dôležité je sledovať, či sa vzťah stáva tajným, intenzívnym alebo emocionálne exkluzívnym. Niektorí ľudia si uvedomia problém až vo chvíli, keď partner doma začne pôsobiť skôr ako povinnosť a kolega ako emocionálny únik. To ešte neznamená, že city boli plánované. Emočná nevera často vzniká postupne a nevedome. Preto je dôležité mať vo vzťahu otvorenosť a uvedomovať si vlastné hranice. Blízkosť mimo partnerstva nie je automaticky problém, ale môže sa ním stať.
Môže byť emočná nevera signálom, že vo vzťahu niečo dlhodobo chýba?
Veľmi často áno, hoci to neznamená, že za emočnú neveru nesie zodpovednosť samotný vzťah. Mnohí ľudia sa emocionálne pripútajú k niekomu inému v období, keď sa doma cítia dlhodobo nevidení, osamelí alebo emocionálne vzdialení. Nový človek im môže priniesť pocit záujmu, pochopenia či obdivu, ktorý im vo vzťahu chýbal. Emočná nevera preto niekedy funguje ako symptóm nenaplnených potrieb.
Zároveň však platí, že nie každý problém vo vzťahu vedie k nevere. Dôležitá je schopnosť komunikovať nespokojnosť priamo s partnerom, nie hľadať únik mimo vzťahu. Niektorí ľudia namiesto riešenia problémov podľahnú pocitu emocionálneho útočiska inde. To môže krátkodobo priniesť úľavu, ale dlhodobo situáciu ešte komplikuje. Ak sa emočná nevera objaví, môže byť dôležitou informáciou o stave vzťahu. Nie však ospravedlnením zrady.
Je fér povedať: „Veď sme si len písali“ alebo „Je to len kamarát/kamarátka“, ak druhý partner cíti zradu? Prečo ľudia často emočnú neveru zľahčujú slovami: „Veď sme sa ani nedotkli“?
Ľudia emočnú neveru často zľahčujú preto, že ju nevnímajú ako „skutočnú“ neveru, keďže nedošlo k fyzickému kontaktu. Psychologicky je to aj spôsob, ako si znížiť pocit viny a obhájiť vlastné správanie. Problém je, že partner nezvykne reagovať len na konkrétny čin, ale na stratu dôvery a intimity. Veta „veď sme si len písali“ môže znieť zraňujúco najmä vtedy, keď komunikácia obsahovala emocionálnu blízkosť, tajomstvá alebo flirt.
Dôležité nie je len to, čo sa objektívne stalo, ale aký význam to malo vo vzťahu. Ak partner cíti, že bol emocionálne vytlačený na druhú koľaj, jeho bolesť je reálna. Zdravý vzťah nestojí na minimalizovaní pocitov druhého človeka. Oveľa dôležitejšie je schopnosť priznať si dopad vlastného správania. Nie každé priateľstvo je problém, ale utajená emocionálna intimita často býva. A práve preto nestačí argument, že „sa nič fyzické nestalo“.
Ako rozlíšiť zdravú žiarlivosť od prehnanej kontroly, keď partnerovi prekáža blízkosť s iným človekom?
Žiarlivosť je prirodzená emócia a sama o sebe ešte neznamená problém. Zdravá žiarlivosť vzniká ako signál, že človeku na vzťahu záleží a potrebuje pocit bezpečia. Rozdiel je v tom, ako s touto emóciou narába. V zdravom vzťahu partner komunikuje svoje obavy otvorene a rešpektujúco, bez manipulácie či kontroly. Prehnaná kontrola sa prejavuje sledovaním správ, obmedzovaním kontaktov alebo snahou riadiť partnerov život zo strachu.
Dôležité je tiež vnímať kontext. Ak partner reaguje na tajnosti, intenzívne písanie si alebo emocionálne vzďaľovanie, jeho nepokoj nemusí byť automaticky chorobná žiarlivosť. Naopak, ak človek žiarli na akýkoľvek kontakt bez reálneho dôvodu, môže ísť o prejav neistoty alebo potreby kontroly. Zdravé hranice vznikajú cez komunikáciu a vzájomný rešpekt, nie cez zákaz alebo ignorovanie pocitov. Podstatné je, aby sa obaja cítili vo vzťahu bezpečne a slobodne zároveň.
Čo by mal človek urobiť, keď si uvedomí, že sa emočne pripútal k niekomu mimo vzťahu?
Prvým krokom by malo byť úprimné priznanie si reality bez racionalizovania. Mnohí ľudia sa snažia sami seba presvedčiť, že „o nič nejde“, aj keď už emocionálne investujú mimo vzťah veľmi veľa energie. Dôležité je zastaviť sa a položiť si otázku, čo mi tento vzťah dáva a prečo to hľadám mimo partnerstva. Ak chce človek svoj vzťah zachrániť, potrebuje nastaviť hranice a obmedziť intenzitu kontaktu s druhou osobou.
Zároveň je potrebné začať otvorene komunikovať aj doma - o vzdialení, nespokojnosti alebo nenaplnených potrebách. Emočná nevera sa často prehlbuje práve tým, že zostáva v tajnosti a vytvára paralelný emocionálny svet. Niekedy môže pomôcť aj partnerská terapia, najmä ak sa situácia už dotkla dôvery. Najhoršie býva pasívne pokračovať v dvojitom živote a čakať, že sa to „nejako vyrieši“. Čím dlhšie emocionálne pripútanie trvá, tým bolestivejší býva dopad na všetkých zúčastnených. Dôležitá je zodpovednosť voči sebe aj voči partnerovi.
Mali by si partneri vo vzťahu otvorene dohodnúť hranice, napríklad čo je ešte v poriadku pri písaní si s inými ľuďmi a čo už nie? Ako na to?
Áno, pretože každý človek môže mať hranice nastavené trochu inak. To, čo jeden považuje za nevinné priateľstvo, môže druhý vnímať ako veľmi zraňujúce. Mnohé konflikty vznikajú práve preto, že partneri o svojich očakávaniach nikdy otvorene nehovorili. Dôležité je rozprávať sa o hraniciach ešte skôr, než vznikne problém alebo podozrenie.
Rozhovor by nemal byť o kontrole, ale o tom, čo obom pomáha cítiť sa bezpečne vo vzťahu. Užitočné je hovoriť konkrétne - napríklad čo komu prekáža, čo vníma ako flirt alebo aké správanie by už bolo za hranou. Zdravé hranice nie sú univerzálne pravidlá, ale dohoda dvoch ľudí. Veľmi dôležitá je aj transparentnosť. Ak človek musí komunikáciu skrývať alebo mazať, často sám cíti, že prekračuje hranice vzťahu. Otvorená komunikácia síce nezaručí, že sa problémy nikdy neobjavia, ale výrazne znižuje riziko nedorozumení a zrady.
Dá sa emočná nevera odpustiť ľahšie alebo ťažšie než fyzická nevera?
To je veľmi individuálne a závisí od konkrétneho páru aj povahy vzťahu. Pre niektorých ľudí je fyzická nevera bolestivejšia, pretože ju vnímajú ako jasné prekročenie hranice. Iní hovoria, že oveľa viac ich zničila práve emočná nevera, pretože zasiahla hlbokú intimitu a dôveru. Emočná nevera býva často dlhodobá, tajná a emocionálne intenzívna, čo môže zranenie prehlbovať.
Partner má pocit, že stratil svoje výnimočné miesto vo vzťahu. Zároveň sa pri emočnej nevere často objavuje ambivalencia - človek tvrdí, že „nič neurobil“, čo môže sťažovať prevzatie zodpovednosti. Odpustenie je možné pri oboch typoch zrady, ale vyžaduje úprimnosť, transparentnosť a ochotu obnovovať dôveru. Veľmi dôležité je, aby zranený partner cítil, že jeho bolesť nie je zľahčovaná. Niektoré páry dokážu po kríze vzťah prebudovať, iné zistia, že dôvera sa už obnoviť nedá. Rozhodujúce býva najmä to, čo sa deje po odhalení zrady, nie iba samotná nevera.
Zdroj: SITA.sk - Partner si píše s kolegyňou a tvrdí, že o nič nejde? Tajné správy môžu bolieť viac než nevera – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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