Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 27.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ladislav, Ladislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

27. júna 2026

Venezuela po katastrofálnych zemetraseniach hlási už 920 obetí, desaťtisíce ľudí sú stále nezvestné


Tagy: Civilné obete Zahraničie Zemetrasenie

Počet obetí stále rastie.



Zdieľať
venezuela_earthquake_16368 676x451 27.6.2026 (SITA.sk) - Počet obetí stále rastie.











Počet obetí dvojitých zemetrasení, ktoré zasiahli Venezuelu, stúpol v piatok na 920, pričom tisíce ľudí sú stále nezvestných, uviedli úrady.


Medzinárodné záchranné tímy posilnili pátranie po preživších, ktoré je pomalé a náročné. Obyvatelia Caracasu počas návštevy dočasnej líderky Delcy Rodriguezovej vyjadrovali hnev nad vnímaným nedostatkom oficiálnej reakcie.



Viac ako 50 000 ľudí je nezvestných


Šéf humanitárnej agentúry OSN Tom Fletcher povedal AFP, že po zemetraseniach, ktoré sa odohrali v stredu večer v krátkom časovom intervale, je viac ako 50 000 ľudí nezvestných. Najviac postihnutou oblasťou je pobrežné mesto La Guaira pri Caracase, kde zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 zničili budovy. Prístup do oblasti bol od piatka večera obmedzený, uviedol minister vnútra Diosdado Cabello.



„Bohužiaľ, zrútenie je úplné a šance na nájdenie preživších sú malé. Teraz sa sústredíme na vyzdvihnutie tiel,“ povedal vedúci tímu Nadiomar Polanco. V iných oblastiach sa rodiny, susedia a dobrovoľníci snažia ručne vyhrabať preživších, pričom kritizujú nedostatok ťažkej techniky a oficiálnej pomoci.



Situácia sa môže ešte zhoršiť


Fletcher varoval, že situácia je veľmi zložitá a počet obetí sa môže výrazne zvýšiť. Po zemetrasení stále hrozia otrasné vlny a zničené budovy predstavujú vážne nebezpečenstvo. Zemetrasenie vo Venezuele je najhoršie za viac ako storočie a krajina sa stále zotavuje z viac ako desaťročnej ekonomickej krízy, ktorá zdevastovala nemocnice a verejné služby a prinútila milióny ľudí opustiť krajinu.




Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/silne-zemetrasenia-vo-venezuele-napachali-skody-a-vyziadali-si-obete-aj-zranenych-fotografie/">Silné zemetrasenia vo Venezuele napáchali škody a vyžiadali si obete aj zranených (fotografie)



OSN a ďalšie humanitárne agentúry uviedli, že viac ako 279 ľudí je mŕtvych alebo nezvestných a škody presahujú 2 miliardy dolárov od januára do októbra. Medzi obeťami sú aj cudzinci – 28 Portugalčanov, 5 Španielov, 2 Brazílčania, 7 Číňanov, 1 Čiľan a 1 taliansko-venezuelčan. Viac ako 80 000 Portugalčanov a 119 Španielov je nezvestných alebo neidentifikovaných podľa ich vlád.




Zemetrasenia boli najsilnejšie vo Venezuele od roku 1900. Severné pobrežie Venezuely leží na hranici medzi Karibským morom a Juhoamerickou tektonickou doskou, no od roku 1997 nezažilo veľké zemetrasenie. Pred začiatkom zápasov Majstrovstiev sveta vo futbale 2026 sa konala minúta ticha na pamiatku obetí tragédie.





















Zdroj: SITA.sk - Venezuela po katastrofálnych zemetraseniach hlási už 920 obetí, desaťtisíce ľudí sú stále nezvestné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Zahraničie Zemetrasenie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Dve tragédie v jeden deň. Pri bratislavských jazerách našli telá dvoch mužov – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 