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27. júna 2026
Venezuela po katastrofálnych zemetraseniach hlási už 920 obetí, desaťtisíce ľudí sú stále nezvestné
Počet obetí stále rastie.
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27.6.2026 (SITA.sk) - Počet obetí stále rastie.
Zdroj: SITA.sk - Venezuela po katastrofálnych zemetraseniach hlási už 920 obetí, desaťtisíce ľudí sú stále nezvestné © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Venezuela po katastrofálnych zemetraseniach hlási už 920 obetí, desaťtisíce ľudí sú stále nezvestné © SITA Všetky práva vyhradené.
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