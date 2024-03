Dve tretiny obyvateľstva členských krajín NATO podporujú ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine

Očakáva sa dodanie stíhačiek F-16

14.3.2024 (SITA.sk) - Dve tretiny občanov členských krajín Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa domnievajú, že ich vlády by mali pokračovať v podpore Ukrajiny.Ako referuje web eurointegration.com.ua, vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg Počet tých, ktorí nesúhlasia s dodávaním vojenskej pomoci Kyjivu, je tak vo výraznej menšine.„Vo všeobecnosti v krajinách NATO dve tretiny respondentov chcú, aby ich krajiny naďalej podporovali Ukrajinu. A to je dôležité, pretože krajiny NATO poskytujú 99 % všetkej vojenskej pomoci,“ uviedol Stoltenberg.Pripomenul, že počas minulého roka spojenci naďalej poskytovali Ukrajine rôznu vojenskú pomoc a niektoré krajiny po prvý raz poskytli rakety dlhého doletu a rozhodli sa tiež pre dodanie stíhačiek F-16, ktorých transfer na Ukrajinu sa očakáva o niekoľko týždňov.Vďaka týmto bojovým lietadlám by ukrajinská armáda mohla získať kľúčovú výhodu vo vzduchu a definitívne „nakloniť misky váh“ na svoju stranu.Až 63 % respondentov chce pokračovanie pomoci Ukrajine. Spomedzi všetkých opýtaných je 30 % „jednoznačne za“ ďalšie poskytovanie pomoci, približne 33 % skôr podporuje ako nepodporuje takúto pomoc.Proti pomoci sa v členských štátoch NATO vyslovilo iba 28 % opýtaných, pričom deväť percent ľudí nemá jasno v tejto otázke.