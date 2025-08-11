Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 11.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zuzana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. augusta 2025

Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra



O vstup do Žandárskeho zboru má záujem už viac ako 700 ľudí. Informoval o tom riaditeľ Vojenskej polície plk. Róbert Beták. Ako priblížil, prvý výcvik je plánovaný už od 4. septembra. Výcvik do Žandárskeho ...



Zdieľať
11.8.2025 (SITA.sk) - O vstup do Žandárskeho zboru má záujem už viac ako 700 ľudí. Informoval o tom riaditeľ Vojenskej polície plk. Róbert Beták. Ako priblížil, prvý výcvik je plánovaný už od 4. septembra. Výcvik do Žandárskeho zboru potrvá 14 dní, a to nepretržite aj počas sviatkov a víkendov.


Nasadenie prvých žandárov do výkonu sa očakáva po absolvovaní výcviku a samozrejme bude musieť byť obstaraný a dodaný všetok potrebný materiál na výkon ich činnosti,“ doplnil Beták.

Prihlásenie do zboru


Výcvik Žandárskeho zboru bude prebiehať v dvoch lokalitách. Prvou je Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, ktorý patrí pod Vojenskú políciu, a druhou lokalitou bude akadémia Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši.

Do žandárskeho zboru sa môžu prihlásiť profesionálni vojaci. Ďalej sa môžu prihlásiť aj bývalí príslušníci Policajného zboru (PZ) a aktívni príslušníci PZ, tí však musia byť v Národných obranných silách - buď príslušníkmi operačných alebo pohotovostných záloh. Profesionálni vojaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára. Policajti a bývalí policajti sa prihlasujú cez Národné obranné sily, kde v prihlasovacom formulári prejavia záujem o vstup do Žandárskeho zboru.

Neefektívne riešenie


Vznik Žandárskeho zboru je popri vzniku Národných obranných síl súčasťou návrhu zákona na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla. Vznik Žandárskeho zboru by mal pomôcť Policajnému zboru pri udržiavaní poriadku, keďže v PZ aktuálne chýbajú tisíce príslušníkov. Za 20 dní služby by si mali žandári prilepšiť o tritisíc eur.

Odborník na bezpečnosť a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič sa ešte v apríli vyjadril, že Žandársky zbor je neefektívne riešenie. Ako vysvetlil, aktuálne sú v SR dve základné zložky, ktoré sa venujú bezpečnosti verejných priestranstiev a udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť, a to Policajný zbor a obecné a mestské polície.

Financovanie polície


Ako Královič pre agentúru SITA uviedol, pridávať tretiu entitu je neefektívne, ak ide o riešenie podstavu v Policajnom zbore. Už dnes je podľa neho vidieť, aké náročné je koordinovať činnosť mestských a obecných polícii s činnosťou štátnej polície. Pridávať tretiu entitu tak podľa neho prinesie chaos. Královič vysvetlil, že ak sa hovorí o podstave v polícii, počet mestských policajtov dramaticky nestúpa, ale ani neklesá. Tu problém preto nevníma.

Peniaze, ktoré sa investujú do takéhoto nápadu, by sa mali skôr investovať do Policajného zboru,“ skonštatoval Královič s tým, že obecné a mestské polície čím ďalej tým viac saturujú podstav Policajného zboru. Je preto podľa neho namieste uvažovať o tom, že by v takejto situácii začal štát prispievať na financovanie obecných a mestských polícií, ktoré sú teraz financované iba z rozpočtu samospráv.



Zdroj: SITA.sk - Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
TRUMP: Ďalšie stretnutie bude Zelenskyj – Putin
<< predchádzajúci článok
Dve vodičky v Prešovskom kraji nafúkali cez tri promile, jedna zo žien spôsobila dopravnú nehodu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 