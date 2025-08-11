Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra

|
Pondelok 11.8.2025
Meniny má Zuzana
|Denník - Správy
11. augusta 2025
11.8.2025 (SITA.sk) - O vstup do Žandárskeho zboru má záujem už viac ako 700 ľudí. Informoval o tom riaditeľ Vojenskej polície plk. Róbert Beták. Ako priblížil, prvý výcvik je plánovaný už od 4. septembra. Výcvik do Žandárskeho zboru potrvá 14 dní, a to nepretržite aj počas sviatkov a víkendov.
„Nasadenie prvých žandárov do výkonu sa očakáva po absolvovaní výcviku a samozrejme bude musieť byť obstaraný a dodaný všetok potrebný materiál na výkon ich činnosti,“ doplnil Beták.
Výcvik Žandárskeho zboru bude prebiehať v dvoch lokalitách. Prvou je Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, ktorý patrí pod Vojenskú políciu, a druhou lokalitou bude akadémia Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši.
Do žandárskeho zboru sa môžu prihlásiť profesionálni vojaci. Ďalej sa môžu prihlásiť aj bývalí príslušníci Policajného zboru (PZ) a aktívni príslušníci PZ, tí však musia byť v Národných obranných silách - buď príslušníkmi operačných alebo pohotovostných záloh. Profesionálni vojaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára. Policajti a bývalí policajti sa prihlasujú cez Národné obranné sily, kde v prihlasovacom formulári prejavia záujem o vstup do Žandárskeho zboru.
Vznik Žandárskeho zboru je popri vzniku Národných obranných síl súčasťou návrhu zákona na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla. Vznik Žandárskeho zboru by mal pomôcť Policajnému zboru pri udržiavaní poriadku, keďže v PZ aktuálne chýbajú tisíce príslušníkov. Za 20 dní služby by si mali žandári prilepšiť o tritisíc eur.
Odborník na bezpečnosť a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič sa ešte v apríli vyjadril, že Žandársky zbor je neefektívne riešenie. Ako vysvetlil, aktuálne sú v SR dve základné zložky, ktoré sa venujú bezpečnosti verejných priestranstiev a udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť, a to Policajný zbor a obecné a mestské polície.
Ako Královič pre agentúru SITA uviedol, pridávať tretiu entitu je neefektívne, ak ide o riešenie podstavu v Policajnom zbore. Už dnes je podľa neho vidieť, aké náročné je koordinovať činnosť mestských a obecných polícii s činnosťou štátnej polície. Pridávať tretiu entitu tak podľa neho prinesie chaos. Královič vysvetlil, že ak sa hovorí o podstave v polícii, počet mestských policajtov dramaticky nestúpa, ale ani neklesá. Tu problém preto nevníma.
„Peniaze, ktoré sa investujú do takéhoto nápadu, by sa mali skôr investovať do Policajného zboru,“ skonštatoval Královič s tým, že obecné a mestské polície čím ďalej tým viac saturujú podstav Policajného zboru. Je preto podľa neho namieste uvažovať o tom, že by v takejto situácii začal štát prispievať na financovanie obecných a mestských polícií, ktoré sú teraz financované iba z rozpočtu samospráv.
„Nasadenie prvých žandárov do výkonu sa očakáva po absolvovaní výcviku a samozrejme bude musieť byť obstaraný a dodaný všetok potrebný materiál na výkon ich činnosti,“ doplnil Beták.
Prihlásenie do zboru
Výcvik Žandárskeho zboru bude prebiehať v dvoch lokalitách. Prvou je Odbor výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek, ktorý patrí pod Vojenskú políciu, a druhou lokalitou bude akadémia Ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši.
Do žandárskeho zboru sa môžu prihlásiť profesionálni vojaci. Ďalej sa môžu prihlásiť aj bývalí príslušníci Policajného zboru (PZ) a aktívni príslušníci PZ, tí však musia byť v Národných obranných silách - buď príslušníkmi operačných alebo pohotovostných záloh. Profesionálni vojaci sa môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára. Policajti a bývalí policajti sa prihlasujú cez Národné obranné sily, kde v prihlasovacom formulári prejavia záujem o vstup do Žandárskeho zboru.
Neefektívne riešenie
Vznik Žandárskeho zboru je popri vzniku Národných obranných síl súčasťou návrhu zákona na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti. Zákon nadobudol účinnosť 1. júla. Vznik Žandárskeho zboru by mal pomôcť Policajnému zboru pri udržiavaní poriadku, keďže v PZ aktuálne chýbajú tisíce príslušníkov. Za 20 dní služby by si mali žandári prilepšiť o tritisíc eur.
Odborník na bezpečnosť a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Martin Královič sa ešte v apríli vyjadril, že Žandársky zbor je neefektívne riešenie. Ako vysvetlil, aktuálne sú v SR dve základné zložky, ktoré sa venujú bezpečnosti verejných priestranstiev a udržiavajú verejný poriadok a bezpečnosť, a to Policajný zbor a obecné a mestské polície.
Financovanie polície
Ako Královič pre agentúru SITA uviedol, pridávať tretiu entitu je neefektívne, ak ide o riešenie podstavu v Policajnom zbore. Už dnes je podľa neho vidieť, aké náročné je koordinovať činnosť mestských a obecných polícii s činnosťou štátnej polície. Pridávať tretiu entitu tak podľa neho prinesie chaos. Královič vysvetlil, že ak sa hovorí o podstave v polícii, počet mestských policajtov dramaticky nestúpa, ale ani neklesá. Tu problém preto nevníma.
„Peniaze, ktoré sa investujú do takéhoto nápadu, by sa mali skôr investovať do Policajného zboru,“ skonštatoval Královič s tým, že obecné a mestské polície čím ďalej tým viac saturujú podstav Policajného zboru. Je preto podľa neho namieste uvažovať o tom, že by v takejto situácii začal štát prispievať na financovanie obecných a mestských polícií, ktoré sú teraz financované iba z rozpočtu samospráv.
Zdroj: SITA.sk - Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra © SITA Všetky práva vyhradené.
