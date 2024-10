Slovensko figuruje v top 10 krajinách najviac pomáhajúcich Ukrajine vojenskou technikou, vlastnú protivzdušnú ochranu nemáme

Kontroly musela byť realizovaná v režime utajenia

25.10.2024 (SITA.sk) - Slovensko darovalo Ukrajine od vypuknutia vojny vo februári roku 2022 majetok vojenskej povahy v hodnote takmer 700 miliónov eur. Zároveň z Európskeho mierového nástroja , ktorý členským štátom Európskej únie čiastočne kompenzuje náklady na vynaloženú pomoc, doposiaľ dostalo zdroje vo výške 82 miliónov eur.Vyplynulo to z prierezovej kontroly Darovanie hnuteľného majetku vojenskej povahy Ukrajine, ktorá však musela byť realizovaná v režime utajenia. Najvyšší kontrolný úrad SR preto môže zverejniť len skrátenú a verejne publikovateľnú správu.„Slovensko ako priateľský susedný štát a aj samotní občania sa snažili od prvých dní vojny pomáhať Ukrajincom. Pri porovnaní finančného objemu darovanej vojenskej techniky k hrubému domácemu produktu patrí naša krajina do prvej desiatky aktívne pomáhajúcich európskych štátov,“ priblížil závery auditu predseda NKÚ Ľubomír Andrassy Slovensko darovalo Ukrajine systém protilietadlovej a protiraketovej obrany S-300 na základe uznesenia vlády z apríla roku 2022. Jeho zostatková hodnota bola bezmála 69 miliónov eur. V dokumente predloženom na rokovanie vlády rezort obrany všeobecne konštatoval, že slovenský vzdušný priestor bude po darovaní ruského zariadenia zabezpečený novým systémom dodaným zo zahraničia.Národní kontrolóri napriek viacerým vyžiadaniam nezískali od ministerstva obrany počas auditu žiadnu vecnú dokumentáciu, ktorá by uvedené tvrdenie o rýchlej náhrade za systém S-300 preukázala. Po tom, čo v apríli tohto roka boli z nášho územia stiahnuté dočasné talianske zariadenia, Slovensko v súčasnosti nedisponuje žiadnym vlastným protivzdušným systémom. Nový izraelský systém Barak by mal slovenské nebo chrániť od roku 2026.Slovensko tiež Ukrajine darovalo bojové stíhacie lietadlá MiG-29 a odpaľovacie protilietadlové zariadenia KUB v účtovnej hodnote približne pol miliardy eur. Rozhodnutie o darovaní tejto prebytočnej vojenskej techniky schválila vláda v marci 2023, pričom rozhodnutie prijímal kabinet, ktorý bol v demisii. Kontrolóri v tejto súvislosti identifikovali riziko, ktoré sa viaže na ústavný mandát vlády v demisii rozhodovať o darovaní vojenskej techniky druhému štátu. Tento kompetenčný spor by mal podľa NKÚ riešiť Ústavný súd SR Proces darovania hnuteľného majetku vojenskej povahy sprevádzali podľa NKÚ procesné a administratívne nedostatky. Vláda v rokoch 2022 a 2023 prijala 13 uznesení, podľa ktorých mal byť darovaný majetok v hodnote 666 miliónov eur.V skutočnosti bola hodnota pomoci podľa predložených a audítormi skontrolovaných dokumentov vyššia o viac ako 30 miliónov eur. Kabinet v prípade väčšiny uznesení schvaľoval iba finančnú výšku darovaného majetku a nie konkrétny zoznam techniky či materiálu, ktorý má byť postúpený na Ukrajinu.Andrassy dodal, že rezort obrany nakupoval muníciu niekoľko rokov starú a nepoužiteľnú v podmienkach ozbrojených síl. V tomto prípade zamestnanci ministerstva konali podľa NKÚ v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a mohli porušiť ich povinnosti pri správe cudzieho majetku.Na uvedený nákup boli udelené výnimky, nebola ale posúdená kvalita, čo mohlo výrazne ohroziť bezpečnosť ľudí, ktorí s ním manipulovali a používali ho. Tieto zistenia úrad odstúpi orgánom činným v trestnom konaní.V marci roku 2021 Rada EÚ rozhodla o zriadení mimorozpočtového Európskeho mierového nástroja. Slovensko na základe platných pravidiel požiadalo o preplatenie ceny darovaného majetku vo výške 327 miliónov eur, čo je približne polovica účtovnej sumy darovanej techniky a vojenského materiálu. Doposiaľ získalo z európskeho refundačného nástroja bezmála 82 miliónov, konečná suma je však stále otvorená.