Finančná odmena pre zaočkovaných učiteľov nie je podľa strany Za ľudí dobré riešenie, efekt vidia inde

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vyplácanie odmien pre zaočkovaných učiteľov nepovažuje strana Za ľudí za dobré riešenie. Vyplýva to z odpovede, ktorú agentúre SITA zaslalo tlačové oddelenie Za ľudí.Výraznejší efekt má podľa strany posilnenie mobilných očkovacích tímov, ktoré navštevujú aj menšie obce, a možnosť využiť jednodávkovú vakcínu.V danej problematike by sa malo podľa Za ľudí lepšie zamerať na seniorov aj učiteľov, „ktorých často odrádza cesta do vzdialeného očkovacieho centra alebo potreba registrácie vopred".„Hlavne v problémových okresoch by mobilné tímy mohli prísť za učiteľmi priamo na pracovisko. Rýchle a jednoduché očkovanie v práci je úspešné aj u iných zamestnávateľov," doplnila strana v stanovisku s tým, že aj naďalej podporuje očkovanie a motiváciu pre ľudí k očkovaniu.Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR (NR SR) a člena strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Richarda Rašiho vláda doteraz nevyužila všetky možnosti, ako ľudí na očkovanie presvedčiť.„V čase, keď sa väčšina občanov chcela očkovať, neobjednala vláda vakcíny, teraz platí milióny za bezzubú kampaň, očkovaciu lotériu a sprostredkovateľský bonus. Nie je ale schopná dať občanom ani základnú informáciu, koľko zaočkovaných a nezaočkovaných ochorelo, dostalo sa do nemocníc a koľko je na prístrojoch, respektíve koľko ochoreniu COVID-19 podľahlo," uviedol Raši pre agentúru SITA.Ani opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) nevidí žiadny dôvod zvýhodňovať kohokoľvek, kto je zaočkovaný pred nezaočkovaným. Agentúre SITA to potvrdil poslanec parlamentu za stranu Martin Beluský V hnutí Sme rodina sa o tejto téme plánujú ešte len rozprávať na poslaneckom klube.Strana Sloboda a solidarita (SaS) 12. augusta vyhlásila, že podporuje zvýhodnenie pre učiteľov očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Podľa SaS totiž pre návrat žiakov do škôl potrebuje Slovensko čo najväčšiu mieru zaočkovanosti učiteľov.