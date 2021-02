Dvojgólový Ronaldo zlomil Crotone, Buffon s rekordným zápisom

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa rehabilitoval za svoj minulotýždňový výkon v osemfinále Ligy majstrov a v pondelkovom ligovom zápase potiahol Juventus Turín k domácemu víťazstvu nad Crotone. Pod triumf 3:0 sa podpísal dvomi gólmi a s osemnástimi presnými zásahmi kraľuje strelcom v Serii A. V bránke "starej dámy" nastúpil Gianluigi Buffon, ktorý odchytal svoj 654. duel v najvyššej talianskej súťaži a stanovil rekord spomedzi piatich elitných európskych líg.





Juventus má za sebou náročné obdobie, v minulom ligovom kole prehral s Neapolom (0:1), predtým remizoval na svojom ihrisku s Interom Miláno. V úvodnom osemfinálovom stretnutí LM negatívne zaujal na pôde FC Porto, kde po bezzubom výkone prehral 1:2. V utorok síce začal rozpačito a dlho sa mu nedarilo zlomiť súpera, hoci si vypracoval niekoľko sľubných príležitostí. V závere prvého polčasu sa však opäť prejavil faktor Ronaldo. Dvoma gólovými hlavičkami nasmeroval "Juve" k víťazstvu, a to mal na dosah hetrik, keď v nadstavenom čase prvého dejstva iba tesne minul odkrytú bránu hostí. Ronaldo sa presadil už proti 78. tímu v Európe a v tomto smere je lepší už iba Zlatan Ibrahimovič, ktorý gólovo pokoril o jedno mužstvo viac. "Začali sme nervózne, možno nás zdeptali minulé prehry. Potom sme sa však vďaka dvom gólom upokojili, zvyšok duelu sme mali pod kontrolou a získali sme dôležité tri body," povedal pre Sky Italia tréner Turínčanov Andrea Pirlo.Jeho tím trápia zranenia i slabšia forma útočníka Alvara Moratu. V ofenzíve tiež chýba zranený Paulo Dybala. Aj preto sa Pirlo rozhodol postaviť na hrot Dejana Kulusevského: "Musí si zvyknúť na tento post. Alvarovi sa teraz príliš nedarí a potrebuje čas. Dejanovi to ide čoraz lepšie, ale musí zlepšiť pohyb. S Ronaldom v útoku musíme hrať inak, Kulusevski nie je útočník, navyše, v Parme bol zvyknutý na iný štýl hry. Hoci odvádza dobrú robotu, hrá veľa bez lopty a pomáha tímu, určite môže byť ešte lepší."Kým o ofenzívu sa staral portugalský veterán, defenzívu režírovala stálica Buffon. Štyridsaťtriročný brankár nastúpil v tejto sezóne na piaty ligový duel, celkovo ich má na konte už 654 - historicky najviac spomedzi všetkých hráčov v piatich najprestížnejších európskych súťaží. "Podarilo sa mi to, pretože ešte dokážem vyskočiť. Každý týždeň sa sledujem a budem pokračovať, kým mi to pôjde. Ak by som zistil, že už nevládzem, prvý si to priznám," povedal Buffon. Aj vďaka jeho čistému kontu sa Juventus dostal na tretie miesto v tabuľke o bod pred AS Rím a o dva pred Atalantu. Na druhé AC Miláno stráca štyri a na vedúci Inter osem bodov: "Určite sme potrebovali toto víťazstvo. Najdôležitejšie bolo koncentrovať sa až do konca."