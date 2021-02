Šéf Aprilie a bývalý majster sveta Gresini prehral boj s koronavírusom

Riaditeľ motocyklového tímu Aprilia Fausto Gresini v utorok zomrel vo veku 60 rokov po nakazení sa koronavírusom. Majster sveta v kubatúre do 125 cm3 z rokov 1985 a 1987 bojoval s ochorením v nemocnici od 30. decembra.



Nedávno sa jeho stav zhoršil, lekári ho museli previezť z Imoly do Bologne a uviesť do umelého spánku. "Nikdy sme nechceli túto správu zdieľať, ale, žiaľ, musíme. Po dvoch mesiacoch boja dnes Fausto Gresini zomrel krátko po 60. narodeninách," informoval tím MotoGP na sociálnej sieti. Informáciu zverejnil server speedcafe.com.