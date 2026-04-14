Utorok 14.4.2026
Meniny má Justína
14. apríla 2026
Najťažšie momenty života Majselfa naučili reagovať: Zastaviť sa nie je riešenie!
Raper a influencer Michael Švehla, známy aj ako Majself okrem svojej prvej veľkej koncertnej šou, ktorá sa bude konať už
14.4.2026 (SITA.sk) - Raper a influencer Michael Švehla, známy aj ako Majself okrem svojej prvej veľkej koncertnej šou, ktorá sa bude konať už 24. apríla v Edison Parku v Bratislave, vydáva neustále nové skladby a pracuje na obľúbených kreatívach na sociálnych sieťach. Medzi influencermi je známy tým, že jeho videá dávajú zmysel, sú mimoriadne humorné a navyše držia smer – správne hodnoty!
Majself sa pritom pred nedávnom dostal z najhorších momentov života (diagnostikovaná crohnova choroba) vďaka tomu, že si dokázal nastaviť nový spôsob pracovného a životného fungovania, ktorý nazýva life-work balance. Inak povedané, ak neviete zastaviť, spomaľte po svojom!
"Za posledných desať týždňov som pracoval cca 16 hodín denne a to od pondelka do nedele. Nie preto, že by sa mi to tak páčilo, ale preto, že si to vyžadoval môj cieľ. Pri projektoch, ktoré sú časovo limitované sa niekedy úplne vypnúť niekedy nedá. Dôležité je však využiť tzv. núdzové nastavenie, nech to celé udržíte pod kontrolou."
"Ak sa stresu neviete vyhnúť, naučte sa s ním pracovať. Ak mám na seba len pár minút, využijem ich naplno a aplikujem krátke dýchanie, ktoré stimuluje nervovú sústavu. Ak zistím, že mám popri práci na seba pol hodinu, zacvičím si. Ďalšia vec, ktorú aplikujem, je komunikácia po telefóne. Ak som zameraný na výsledok časovo náročnej práce, nekomunikujem s nikým iným, ako s tými ľuďmi, s ktorými riešim pracovné veci."
Toto nastavenie aplikoval Majself aj kvôli blížiacemu sa koncertnej šou v Bratislave, na ktorej nebude spoločne s ním na pódiu chýbať Tina, Desmod, Nela Pocisková, Jan Bendig a talentovaná speváčka Nia.
Niekoľko tisíc ľudí mu pravidelne lajkuje príspevky aj pre jeho originalitu. Premyslené vlastné kreatívy prinášajú úspech, aj keď sú prepojené s jeho obchodnými partnermi, no žiadajú si čas a správne nastavenie. "Som rád, že sa ľuďom páči to, akým spôsobom komunikujem na sociálnych sieťach. Je to možno náročnejšie, pretože nekopírujem trendy, ktoré sa dajú odpozerať, ale vymýšľam úplne nové, čo si žiada dostatok energie," konštatoval umelec, ktorého príspevky dosahujú na instagrame pravidelne cez 100-tisíc pozretí.
V hodnotových odkazoch jeho videí je často zaradená kreatíva, ktorá znázorňuje lásku k rodine, prejavovanú v každodenných i humorných scénach. Aby po náročnom období načerpal energiu, rád s rodinou sleduje filmy, cestuje do zahraničia a medituje.
Ako však Majself konštatoval, čas na to príde po svojom najväčšom koncerte Majself Special Show, ktorý sa kona 24.apríla v Edison Parku v Bratislave. Lístky sú stále dostupné v sieti predpredaj.sk.
Zdroj: SITA.sk - Najťažšie momenty života Majselfa naučili reagovať: Zastaviť sa nie je riešenie! © SITA Všetky práva vyhradené.
Originalita
