|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Vingegaard sa chce zapísať do histórie, rád by v jednom roku ovládol Giro aj Tour
Tagy: UCI World Tour
Domácou nádejou na pretekoch Giro d’Italia, ktoré sa v piatok začnú v Bulharsku, je mladík Giulio Pellizzari. Už v piatok sa v Bulharsku začne úvodná Grand Tour tejto sezóny. Po osem jazdcov z 23 ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Domácou nádejou na pretekoch Giro d’Italia, ktoré sa v piatok začnú v Bulharsku, je mladík Giulio Pellizzari.
Už v piatok sa v Bulharsku začne úvodná Grand Tour tejto sezóny. Po osem jazdcov z 23 tímov tam začne podujatie Giro d'Italia. Premiérovo sa na týchto pretekoch predstaví Dán Jonas Vingegaard, ktorého cieľom je v tejto sezóne získať tituly na Gire aj v lete na Tour de France. Takýto počin sa v roku 2024 podaril jeho hlavnému konkurentovi - Slovincovi Tadejovi Pogačarovi.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike v minulosti ovládol TdF dvakrát, v roku 2026 sa javí ako jasný favorit na víťazstvo na Gire. Pogačar totiž na štarte bude chýbať a Dán ukázal má výbornú formu, keď ovládol etapové preteky Paríž-Nice aj poduajtie Okolo Katalánska. Tohtoročné Giro bude náročné, zahŕňa sedem vrcholových cieľov aj časovku na 40,2 km pozdĺž toskánskeho pobrežia, čo vyhovuje schopnostiam Vingegaarda.
Dán sa chce stať ôsmym jazdcom, ktorý ovládne všetky tri Grand Tours - Giro d'Italia, Tour de France a Vuelta a Espaňa. Medzi legendami, ktoré to dokázali, sú mená ako Bernard Hinault, Eddy Merckx či Vincenzo Nibali.
V rozhovore pre taliansky denník Gazzettu dello Sport prezradil, že motiváciou nie je byť prvý pred Pogačarom, ale zapísať sa do histórie. "Tadej je možno najlepší, ale už som ho zdolal a verím, že sa mi to podarí znova," poznamenal Vingegaard.
Na tohtoročnom Gire bude chýbať aj vlaňajší víťaz Simon Yates, ktorý v januári ukončil kariéru. Z tímu UAE Emirates bude okrem Pogačara absentovať aj Isaac del Toro, ktorý sa pripravuje na debut na Tour de France.
Richard Carapaz sa stále zotavuje po operačnom zákroku, Joao Almeida má vírusovú infekciu. Tím UAE budú pri absencii Pogačara a Del Tora viesť Adam Yates a Jay Vine.
Medzi domácimi Talianmi sa veľa očakáva od Giulia Pellizzariho z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe. Dvadsaťdvaročný jazdec je považovaný za jednu z najsľubnejších mladých hviezd s výrazným talentom pri stúpaniach. Vlani bol šiesty na Gire aj Vuelte, v tomto roku vyhral podujatie Okolo Álp a tretí bol na pretekoch Tirreno-Adriatico.
"Od 1. júna minulého roka, keď sa skončilo Giro, som už začal myslieť na ďalšie, pretože som sa chcel vrátiť s ešte väčšou motiváciou," uviedol Pellizzari. Na podujatí bude mať v tíme aj víťaza z roku 2022 Jaia Hindleyho a je tak azda najväčšou nádejou talianskych fanúšikov, aby preteky neboli jednoznačným galapredstavením Vingegaarda.
Giro d'Italia vyvrcholí 31. mája v Ríme, jazdci absolvujú dovedna viac ako 3400 kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard sa chce zapísať do histórie, rád by v jednom roku ovládol Giro aj Tour © SITA Všetky práva vyhradené.
Už v piatok sa v Bulharsku začne úvodná Grand Tour tejto sezóny. Po osem jazdcov z 23 tímov tam začne podujatie Giro d'Italia. Premiérovo sa na týchto pretekoch predstaví Dán Jonas Vingegaard, ktorého cieľom je v tejto sezóne získať tituly na Gire aj v lete na Tour de France. Takýto počin sa v roku 2024 podaril jeho hlavnému konkurentovi - Slovincovi Tadejovi Pogačarovi.
Jazdec tímu Visma-Lease a Bike v minulosti ovládol TdF dvakrát, v roku 2026 sa javí ako jasný favorit na víťazstvo na Gire. Pogačar totiž na štarte bude chýbať a Dán ukázal má výbornú formu, keď ovládol etapové preteky Paríž-Nice aj poduajtie Okolo Katalánska. Tohtoročné Giro bude náročné, zahŕňa sedem vrcholových cieľov aj časovku na 40,2 km pozdĺž toskánskeho pobrežia, čo vyhovuje schopnostiam Vingegaarda.
Dán sa chce stať ôsmym jazdcom, ktorý ovládne všetky tri Grand Tours - Giro d'Italia, Tour de France a Vuelta a Espaňa. Medzi legendami, ktoré to dokázali, sú mená ako Bernard Hinault, Eddy Merckx či Vincenzo Nibali.
V rozhovore pre taliansky denník Gazzettu dello Sport prezradil, že motiváciou nie je byť prvý pred Pogačarom, ale zapísať sa do histórie. "Tadej je možno najlepší, ale už som ho zdolal a verím, že sa mi to podarí znova," poznamenal Vingegaard.
Na tohtoročnom Gire bude chýbať aj vlaňajší víťaz Simon Yates, ktorý v januári ukončil kariéru. Z tímu UAE Emirates bude okrem Pogačara absentovať aj Isaac del Toro, ktorý sa pripravuje na debut na Tour de France.
Richard Carapaz sa stále zotavuje po operačnom zákroku, Joao Almeida má vírusovú infekciu. Tím UAE budú pri absencii Pogačara a Del Tora viesť Adam Yates a Jay Vine.
Medzi domácimi Talianmi sa veľa očakáva od Giulia Pellizzariho z tímu Red Bull-Bora Hansgrohe. Dvadsaťdvaročný jazdec je považovaný za jednu z najsľubnejších mladých hviezd s výrazným talentom pri stúpaniach. Vlani bol šiesty na Gire aj Vuelte, v tomto roku vyhral podujatie Okolo Álp a tretí bol na pretekoch Tirreno-Adriatico.
"Od 1. júna minulého roka, keď sa skončilo Giro, som už začal myslieť na ďalšie, pretože som sa chcel vrátiť s ešte väčšou motiváciou," uviedol Pellizzari. Na podujatí bude mať v tíme aj víťaza z roku 2022 Jaia Hindleyho a je tak azda najväčšou nádejou talianskych fanúšikov, aby preteky neboli jednoznačným galapredstavením Vingegaarda.
Giro d'Italia vyvrcholí 31. mája v Ríme, jazdci absolvujú dovedna viac ako 3400 kilometrov.
Zdroj: SITA.sk - Vingegaard sa chce zapísať do histórie, rád by v jednom roku ovládol Giro aj Tour © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: UCI World Tour
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Slovákov na záver prípravy pred MS čakajú Dáni. Országh sa teší na spoluprácu Lacku s Čederlem
Na Slovákov na záver prípravy pred MS čakajú Dáni. Országh sa teší na spoluprácu Lacku s Čederlem
<< predchádzajúci článok
Dvojica z Mongolska dostala dlhý dištanc za pokus o manipuláciu zápasu
Dvojica z Mongolska dostala dlhý dištanc za pokus o manipuláciu zápasu