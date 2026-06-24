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24. júna 2026

Dvojičky si vzali dvojičky s rovnakými menami. Svadba zmiatla aj hostí


Tagy: Dvojičky Svadba

Obe rodiny pochádzajú z regiónu juhozápadnej Nigérie, ktorý je známy mimoriadne vysokým počtom narodených dvojičiek. Dve nevesty v rovnakých bielych šatách, dvaja ženíchovia v identických oblekoch ...



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gettyimages 1432878479 676x517 24.6.2026 (SITA.sk) - Obe rodiny pochádzajú z regiónu juhozápadnej Nigérie, ktorý je známy mimoriadne vysokým počtom narodených dvojičiek.


Dve nevesty v rovnakých bielych šatách, dvaja ženíchovia v identických oblekoch a dokonca aj rovnaké mená na oboch stranách oltára. V nigérijskom meste Ibadan sa cez víkend uskutočnila výnimočná svadba, na ktorej si sestry-dvojičky Taiwo a Kehinde Adediranové vzali bratov-dvojičky Taiwa a Kehindeho Oguntoyeovcov.

Nezvyčajný obrad okamžite zaujal sociálne siete aj miestne médiá. Keď sestry kráčali k oltáru po boku svojho otca, hostia vstávali zo sedadiel a fotografovali udalosť, ktorú mnohí označili za jedinečnú. „Dvojičky si berú dvojičky? Niečo také vidím prvýkrát v živote,“ zvolal jeden z okoloidúcich pred kostolom.

Príbeh sa začal pred niekoľkými rokmi, keď profesor z univerzity v Ibadane zoznámil bratov s dvojičkami Adediranovými. Hoci sa spriatelili, sestry spočiatku odmietli predstavu, že by chodili s ďalšími dvojičkami. „Povedali sme nie, nechceme randiť s dvojičkami,“ zasmiala sa nevesta Kehinde. Po rokoch však bratia kontakt obnovili a tentoraz už dostali inú odpoveď.



Obe rodiny pochádzajú z regiónu juhozápadnej Nigérie, ktorý je známy mimoriadne vysokým počtom narodených dvojičiek. V kultúre etnika Yoruba majú dvojičky osobitné postavenie. Prvorodené dieťa dostáva tradične meno Taiwo a druhé Kehinde bez ohľadu na pohlavie.

Aj preto sa celá svadba niesla v duchu dokonalej symetrie. Počas tradičných osláv mali novomanželia zladené oblečenie, na recepcii sa medzi hosťami nachádzali desiatky ďalších dvojičiek a svadobný hashtag niesol názov #TwinningInLove2026.

„Vždy sme chceli mať spoločnú svadbu a vziať si dvojičky. A z Božej milosti sa to podarilo,“ povedal po obrade ženích Taiwo Oguntoye. Organizátorka tradičnej svadby Dupe Aduroja Giwa priznala, že za celý život nič podobné nezažila. „Dvojičky z jednej rodiny si berú dvojičky z druhej rodiny? Niečo také som ešte nikdy nevidela,“ uviedla.


Zdroj: SITA.sk - Dvojičky si vzali dvojičky s rovnakými menami. Svadba zmiatla aj hostí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dvojičky Svadba
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