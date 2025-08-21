Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Meniny má Jana
 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania


Tagy: Obžaloba Podplácanie Súdy

Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve fyzické a jednu právnickú osobu za ...



21.8.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve fyzické a jednu právnickú osobu za zločin podplácania.


Ako ďalej informoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý, obvinený konateľ spoločnosti P. H. na začiatku roka 2023 poveril obvinenú Z. K. K., aby oslovovala v mene obvinenej obchodnej spoločnosti príslušné osoby v súvislosti s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia bez riadneho verejného obstarávania, ktoré mala v tom čase obvinená obchodná spoločnosť uzavreté s Dopravným podnikom mesta Bratislava a.s., alebo uzavretím zmluvy o sprostredkovaní poistenia pre všetky mestské podniky mesta Bratislava.

Následne sa 13. júla 2023 obvinená Z. K. K. po predchádzajúcej telefonickej dohode osobne stretla s agentom, kde ho požiadala o pomoc pri predĺžení poisťovacej zmluvy obvinenej obchodnej spoločnosti s Dopravným podnikom mesta Bratislava a.s. s celkovou hodnotou zákazky vo výške 2,3 milióna eur.

Dňa 14. júla 2023 sa následne agent stretol s obvinenými P. H. a Z. K. K., kde obvinený P. H. agentovi uviedol, že chce sprostredkovať poistenie pre všetky mestské podniky mesta Bratislava s objemom zákazky vo výške štyri miliónov eur, a zároveň mu obvinený zdôraznil, že je za to ochotný dať v hotovosti ročne 500 000 eur," uviedol Sipavý. Doplnil, že suma by predstavovala finančnú úplatu pre agenta, ak by zabezpečil úspešné uzavretie zmlúv prostredníctvom svojich kontaktov bez riadneho verejného obstarávania.


Zdroj: SITA.sk - Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obžaloba Podplácanie Súdy
