Štvrtok 21.8.2025
Meniny má Jana
Denník - Správy
21. augusta 2025
Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania
Tagy: Obžaloba Podplácanie Súdy
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve fyzické a jednu právnickú osobu za ...
21.8.2025 (SITA.sk) - Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na dve fyzické a jednu právnickú osobu za zločin podplácania.
Ako ďalej informoval hovorca trenčianskej prokuratúry Marián Sipavý, obvinený konateľ spoločnosti P. H. na začiatku roka 2023 poveril obvinenú Z. K. K., aby oslovovala v mene obvinenej obchodnej spoločnosti príslušné osoby v súvislosti s predĺžením zmlúv o sprostredkovaní poistenia bez riadneho verejného obstarávania, ktoré mala v tom čase obvinená obchodná spoločnosť uzavreté s Dopravným podnikom mesta Bratislava a.s., alebo uzavretím zmluvy o sprostredkovaní poistenia pre všetky mestské podniky mesta Bratislava.
Následne sa 13. júla 2023 obvinená Z. K. K. po predchádzajúcej telefonickej dohode osobne stretla s agentom, kde ho požiadala o pomoc pri predĺžení poisťovacej zmluvy obvinenej obchodnej spoločnosti s Dopravným podnikom mesta Bratislava a.s. s celkovou hodnotou zákazky vo výške 2,3 milióna eur.
„Dňa 14. júla 2023 sa následne agent stretol s obvinenými P. H. a Z. K. K., kde obvinený P. H. agentovi uviedol, že chce sprostredkovať poistenie pre všetky mestské podniky mesta Bratislava s objemom zákazky vo výške štyri miliónov eur, a zároveň mu obvinený zdôraznil, že je za to ochotný dať v hotovosti ročne 500 000 eur," uviedol Sipavý. Doplnil, že suma by predstavovala finančnú úplatu pre agenta, ak by zabezpečil úspešné uzavretie zmlúv prostredníctvom svojich kontaktov bez riadneho verejného obstarávania.
Zdroj: SITA.sk - Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania © SITA Všetky práva vyhradené.
