 24hod.sk    Z domova

21. augusta 2025

Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár


Na diaľnici D1 v ranných hodinách zahynul motorkár. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ...



536109469_1068534675449455_8439548811511668421_n e1755789478488 676x490 21.8.2025 (SITA.sk) - Na diaľnici D1 v ranných hodinách zahynul motorkár. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, z dosiaľ presne nezistených príčin motocyklista spadol, a to na diaľnici v smere od Bratislavy na Žilinu, medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina.


Žiaľ, 52-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia. Doplnila, že poverený príslušník Diaľničného oddelenia PZ Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U zosnulého muža bola nariadená pitva, okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár © SITA Všetky práva vyhradené.

