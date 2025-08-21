|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár
Na diaľnici D1 v ranných hodinách zahynul motorkár. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Na diaľnici D1 v ranných hodinách zahynul motorkár. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline, z dosiaľ presne nezistených príčin motocyklista spadol, a to na diaľnici v smere od Bratislavy na Žilinu, medzi tunelmi Ovčiarsko a Žilina.
„Žiaľ, 52-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia. Doplnila, že poverený príslušník Diaľničného oddelenia PZ Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U zosnulého muža bola nariadená pitva, okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár © SITA Všetky práva vyhradené.
„Žiaľ, 52-ročný vodič utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol," uviedla polícia. Doplnila, že poverený príslušník Diaľničného oddelenia PZ Kunovec začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. U zosnulého muža bola nariadená pitva, okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda medzi tunelmi pri Žiline, o život prišiel 52-ročný motorkár © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania
Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania
<< predchádzajúci článok
Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom
Litva uzavrela vzdušný priestor nad úsekmi hraníc s Bieloruskom