|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 21.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. augusta 2025
Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum
Tagy: Eurozóna
Podnikateľská aktivita v eurozóne sa v auguste zvýšila ôsmy mesiac v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 15 mesiacov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok. Index ...
Zdieľať
21.8.2025 (SITA.sk) - Podnikateľská aktivita v eurozóne sa v auguste zvýšila ôsmy mesiac v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 15 mesiacov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.
Index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý zverejňuje spoločnosť S&P Global, podľa predbežných údajov dosiahol tento mesiac hodnotu 51,1 bodu, čiže stúpol z júlových 50,9 bodu. Hodnota indexu nad úrovňou 50 bodov naznačuje rast aktivity.
„Veci sa zlepšujú. Ekonomická aktivita sa zväčšila vo výrobe aj v službách,“ povedal hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. „Napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá a všeobecná neistota, sa zdá, že podniky v celej eurozóne sa s tým vyrovnávajú pomerne dobre," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum © SITA Všetky práva vyhradené.
Index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý zverejňuje spoločnosť S&P Global, podľa predbežných údajov dosiahol tento mesiac hodnotu 51,1 bodu, čiže stúpol z júlových 50,9 bodu. Hodnota indexu nad úrovňou 50 bodov naznačuje rast aktivity.
„Veci sa zlepšujú. Ekonomická aktivita sa zväčšila vo výrobe aj v službách,“ povedal hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. „Napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá a všeobecná neistota, sa zdá, že podniky v celej eurozóne sa s tým vyrovnávajú pomerne dobre," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurozóna
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia
Trump sa hnevá, že Biden nepovolil Kyjevu údery do hĺbky ruského územia
<< predchádzajúci článok
Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania
Dvojicu obžalovali z podplácania v súvislosti s predĺžením poistných zmlúv bez verejného obstarávania