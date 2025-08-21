Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 21.8.2025
 Meniny má Jana
 24hod.sk    Ekonomika

21. augusta 2025

Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum


Podnikateľská aktivita v eurozóne sa v auguste zvýšila ôsmy mesiac v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 15 mesiacov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok. Index ...



europe_economy_39190 676x463 21.8.2025 (SITA.sk) - Podnikateľská aktivita v eurozóne sa v auguste zvýšila ôsmy mesiac v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za 15 mesiacov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky zverejnili vo štvrtok.


Index nákupných manažérov (PMI) eurozóny, ktorý zverejňuje spoločnosť S&P Global, podľa predbežných údajov dosiahol tento mesiac hodnotu 51,1 bodu, čiže stúpol z júlových 50,9 bodu. Hodnota indexu nad úrovňou 50 bodov naznačuje rast aktivity.

Veci sa zlepšujú. Ekonomická aktivita sa zväčšila vo výrobe aj v službách,“ povedal hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank Cyrus de la Rubia. „Napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá a všeobecná neistota, sa zdá, že podniky v celej eurozóne sa s tým vyrovnávajú pomerne dobre," dodal.


Zdroj: SITA.sk - Podnikateľská aktivita v eurozóne stúpla na 15-mesačné maximum © SITA Všetky práva vyhradené.

