|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Paulína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. júna 2026
Dvojnásobná olympionička už nie je medzi nami. Baránková tragicky zahynula vo veku 24 rokov
Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban ...
Zdieľať
22.6.2026 (SITA.sk) - Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk.
Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková zomrela vo veku 24 rokov. Túto smutnú informáciu oznámil Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na sociálnej sieti.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností," uviedol zväz.
"Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme," doplnilo sa vo vyjadrení.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí.
Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Zdroj: SITA.sk - Dvojnásobná olympionička už nie je medzi nami. Baránková tragicky zahynula vo veku 24 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková zomrela vo veku 24 rokov. Túto smutnú informáciu oznámil Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na sociálnej sieti.
"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností," uviedol zväz.
"Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme," doplnilo sa vo vyjadrení.
Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.
Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí.
Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.
Zdroj: SITA.sk - Dvojnásobná olympionička už nie je medzi nami. Baránková tragicky zahynula vo veku 24 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Nevyplatené bonusy, tréner bez zmluvy aj odmietanie jedla v hoteli. Senegal má problémy mimo ihriska
Nevyplatené bonusy, tréner bez zmluvy aj odmietanie jedla v hoteli. Senegal má problémy mimo ihriska
<< predchádzajúci článok
TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička v lukostreľbe
TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička v lukostreľbe