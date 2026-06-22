Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Paulína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Dvojnásobná olympionička už nie je medzi nami. Baránková tragicky zahynula vo veku 24 rokov


Tagy: Kariéra Tragédia Úmrtie Úspechy

Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban ...



Zdieľať
66a221ede9079747845278 scaled 1 676x513 22.6.2026 (SITA.sk) - Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk.


Slovenská lukostrelkyňa Denisa Hurban Baránková zomrela vo veku 24 rokov. Túto smutnú informáciu oznámil Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na sociálnej sieti.

"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností," uviedol zväz.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme," doplnilo sa vo vyjadrení.

Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na letných olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024.

Počas kariéry získala aj bronzovú medailu na majstrovstvách Európy v roku 2021 v disciplíne olympijský luk. Bol to vôbec prvý cenný kov pre Slovensko na tomto podujatí.

Na Svetových hrách v roku 2025 získala zlato v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.


Zdroj: SITA.sk - Dvojnásobná olympionička už nie je medzi nami. Baránková tragicky zahynula vo veku 24 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Tragédia Úmrtie Úspechy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nevyplatené bonusy, tréner bez zmluvy aj odmietanie jedla v hoteli. Senegal má problémy mimo ihriska
<< predchádzajúci článok
TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička v lukostreľbe

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 