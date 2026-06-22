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22. júna 2026

TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička v lukostreľbe



Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk.



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TRAGICKÁ SPRÁVA: Zomrela mladá slovenská olympionička v lukostreľbe

Vo veku 24 rokov zomrela slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Hurban Baránková. V pondelok o tom informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ) na svojej oficiálnej facebookovej stránke.


"S bytostným pohnutím a hlbokým zármutkom sme prijali šokujúcu informáciu, že v noci z nedele na pondelok vo veku 24 rokov zomrela Denisa Hurban Baránková, stala sa obeťou tragických okolností. Manželovi Vladimírovi Hurbanovi ml., celej rodine, všetkým blízkym a priateľom dvojnásobnej olympioničky v mene Slovenského lukostreleckého zväzu a športovej komunity želáme v týchto nesmierne ťažkých chvíľach veľa síl pri vyrovnávaní sa s náhlou obrovskou stratou. S úctou spomíname. Nikdy nezabudneme,“ píše sa v príspevku SLZ.

Hurban Baránková reprezentovala Slovensko na olympijských hrách v Tokiu 2020 aj v Paríži 2024. Na ME v roku 2021 získala bronz v disciplíne olympijský luk, čo bol historicky prvý cenný kov Slovenska na kontinentálnom šampionáte. Vlani si vybojovala zlatú medailu na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu v terénnej lukostreľbe.


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