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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Nevyplatené bonusy, tréner bez zmluvy aj odmietanie jedla v hoteli. Senegal má problémy mimo ihriska


Tagy: Bonusy MS vo futbale 2026 Problémy Senegalská futbalová federácia Zmluva

Viaceré médiá informujú o problémoch v senegalskom tíme na MS vo futbale. Nevyplatené bonusy za postup na majstrovstvá sveta, tréner bez zmluvy a nevyhovujúce jedlo v hoteli. Futbalisti Senegalu ...



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senegal_france_wcup_soccer_92_55 676x451 22.6.2026 (SITA.sk) - Viaceré médiá informujú o problémoch v senegalskom tíme na MS vo futbale.


Nevyplatené bonusy za postup na majstrovstvá sveta, tréner bez zmluvy a nevyhovujúce jedlo v hoteli. Futbalisti Senegalu aktuálne riešia na majstrovstvách sveta v USA aj iné problémy ako len najbližšieho súpera z Nórska.

V uplynulých dňoch viaceré svetové médiá informovali o rastúcej nespokojnosti v tíme Senegalu, ktoré by údajne mohla prerásť až do "rozpadu celého tímu". Podľa britského The Mirror ide najmä o tri druhy problémov, ktoré sa nakopili u účastníka I-skupiny MS.

"Bonusy hráčom, ktoré mali byť vyplatené po dosiahnutí finále afrického šampionátu a postupe na majstrovstvá sveta, nízka úroveň ubytovania v New Jersey, kde niekoľko hráčov odmietlo jesť ponúkané jedlo a namiesto toho si objednali vlastné jedlo, a napokon tréner Pape Thiaw, ktorý je na MS bez zmluvy a už od februára nedostáva plat."

Thiaw potvrdil, že jeho tím po prehre s Francúzskom (1:3) prežíva turbulentné obdobie a netýka sa priamo len futbalu.

"Je pravda, že nastal menší chaos. Vychádza to zo strany hráčov. Vedenie tímu vrátane nás trénerov sa však sústredíme na zajtrajší zápas proti Nórsku," cituje Thiawa web denníka Expressen.



Na margo situácie s jeho zmluvou tréner Senegalu tvrdí, že podpísal nový kontrakt, ale takpovediac za dverami bez prístupu verejnosti. "Je to dôverné a nie je to niečo, o čom by som s vami hovoril," povedal tajomne.

Ani druhý brankár Senegalu Mory Diaw nechce zachádzať do detailov v otázkach nespokojnosti hráčov.

"Riešime to interne. Nepotrebujeme žiadnu verejnú diskusiu. Sme profesionálni hráči, ktorí vedia, ako reprezentovať Senegal. Problémy v tíme nesmú ovplyvniť naše sústredenie na zápasy," uviedol Diaw.

Zápas Nórsko - Senegal sa hrá v utorok od 2.00 h SELČ, v americkom East Rutherforde v štáte New Jersey bude o šesť hodín menej.

Senegal po úvodnej prehre s Francúzskom potrebuje bodovať, Nórsko si v prípade víťazstva v predstihu zabezpečí postup do šestnásťfinále. K-skupina ponúka v pondelok neskoro večer aj súboj Francúzsko - Irak.


Zdroj: SITA.sk - Nevyplatené bonusy, tréner bez zmluvy aj odmietanie jedla v hoteli. Senegal má problémy mimo ihriska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bonusy MS vo futbale 2026 Problémy Senegalská futbalová federácia Zmluva
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