Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a naposledy hráč HK Nitra Kris Versteeg ukončil kariéru

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Dvojnásobný víťaz Stanley Cupu Kris Versteeg oznámil v utorok prostredníctvom Hráčskej asociácie zámorskej hokejovej NHL ukončenie kariéry. Tridsaťtriročný útočník odohral v profilige dovedna 11 sezón, v súťažnom ročníku 2019/2020 pôsobil v slovenskej Tipsport lige v drese HK Nitra spolu so svojím bratom Mitchom.Versteeg bol členom víťazného tímu Chicaga Blackhawks v rokoch 2010 a 2015. Zisk prestížnej trofeje pred desiatimi rokmi označil za vrchol svojej kariéry. Vo vyraďovacej časti vtedy dosiahol v 22 zápasoch 14 kanadských bodov vrátane 6 gólov, z toho dvoch víťazných.V NHL sa naposledy predstavil v stretnutí ako hráč Calgary v marci 2018, potom zamieril do Európy, kde pôsobil v KHL v Avangarde Omsk , vo švédskom Växjö a v spomenutej Nitre, kde dosiahol v troch dueloch tri asistencie."To bola kariéra. Veľa vecí som počas môjho účinkovania v NHL považoval za samozrejmosť, ale jedinou výnimkou boli vzťahy, ktoré som si utvoril so spoluhráčmi a členmi realizačných tímov v kluboch, kde som hral," uviedol kanadský krídelník, ktorý má v NHL na konte spolu 643 duelov, 149 gólov a 209 asistencií počas pôsobenia v Chicagu, Toronte Los Angeles a Calgary.