Pandémia je iba cesta k čipovaniu ľudí, tvrdí niekdajší líder svetového rebríčka Marat Safin

14.4.2020 - V novembri 2000 bol svetovou tenisovou jednotkou, o necelú dekádu ukončil aktívnu kariéru. Štyridsaťročný Rus Marat Safin sa potom venoval politike, po boku súčasného ruského prezidenta Vladimira Putina reprezentoval región Nižného Novgorodu.Aktuálne jeho pohľad na celosvetovú pandémiu koronavírusu je netradičný až poriadne konšpiratívny. Myslí si totiž, že súčasná situácia je prípravou na čipovanie obyvateľstva na celom svete. Povedal to podľa ruského portálu Sports.ru, informuje o tom web Championat.com."Bill Gates ešte v roku 2015 hovoril, že nás čaká pandémia a vrahom bude vírus, nie jadrová vojna. Na ekonomickom fóre v Davose urobili simuláciu, ako to všetko bude prebiehať. Nemyslím si, že Bill Gates situáciu predpovedal, jednoducho o tom vedel," cituje Marata Safina ruský portál Sports.ru."Podľa môjho názoru správy o víruse, jeho pôvod a šírenie, nie sú pravdivé. Národ však verí všetkému strašeniu, ktoré vidí v televízii. Niekto možno očakáva, že civilizáciu čaká zánik, no ja tomu neverím. Jednoducho čoskoro budeme chodiť s čipom v tele," pokračoval víťaz Australian Open 2005 a US Open 2000.Podľa Safina bol zámer dostať väčšiu časť obyvateľstva domov. "Myslím si, že sú za tým svetoví lídri, ktorí ovládajú ekonomiku a niečo také môžu urobiť celkom ľahko. Môžeme ich nazvať akousi tieňovou vládou. Väčšina z nás ani nevie, že existujú. Rothschildovci či Rockefellerovci sú známe klany, ale niekto je za nimi," dodal Safin.