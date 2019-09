DVOM BÝVALÝM MANAŽÉROM VOP NOVÁKY VYMERAL SÚD PODMIENEČNÝ TREST

Na archívnej snímke obžalovací spis. Foto: TASR/Pavol Remiaš Na archívnej snímke obžalovací spis. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 20. septembra - Dvoch zo štyroch bývalých manažérov Vojenského opravárenského podniku (VOP) Nováky uznal Okresný súd v Prievidzi vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom, ktorý v podniku v marci 2007 usmrtil ôsmich ľudí.





Chronológia kauzy výbuchu vo VOP Nováky

Rozhodla o tom v piatok samosudkyňa Okresného súdu v Prievidzi, ktorá obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložila podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby.





2. marca 2007 - V priestoroch Vojenského opravárenského podniku (VOP) Nováky vybuchol krátko po 13.30 h muničný sklad. Explodovala delaboračná miestnosť muničného skladu, kde sa munícia likviduje. V popoludňajšej zmene pracovalo 25 ľudí. Výbuch spôsobil deštrukciu haly a usmrtil osem pracovníkov. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec a ďalších 20 utrpelo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku sa vyšplhala na viac ako dva milióny eur.



7. marca 2007 - Na cintoríne v Zemianskych Kostoľanoch pochovali prvú z obetí výbuchu vo VOP Nováky, 50-ročnú Máriu Kováčovú.



15. marca 2007 - Minister obrany SR František Kašický odvolal predsedu predstavenstva VOP a jeho riaditeľa Jozefa Beráka. Za nového riaditeľa a predsedu jednočlenného predstavenstva minister vymenoval dovtedajšieho technického námestníka VOP Jána Lasaba.







7. mája 2007 - Sedem z ôsmich obetí výbuchu vo VOP bolo oficiálne vyhlásených za mŕtvych. Identifikovali ich na základe analýz DNA.







23. mája 2007 – Príslušné policajné miesta potvrdili, že pozostalí po obetiach výbuchu vo VOP Nováky podali trestné oznámenie na členov bývalého vedenia spoločnosti, ktorí podľa nich by mali byť zodpovední za smrť ich príbuzných.







24. mája 2007 – Pozostalí obetí výbuchu vo VOP Nováky vyzvali predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Jána Lasaba, aby k 1. júnu dobrovoľne odstúpil zo svojej funkcie a odišiel z VOP. Zdôvodnili to jeho zodpovednosťou ako člena minulého manažmentu na poste technického riaditeľa a predsedu Výbušninárskej komisie Ministerstva obrany SR.







15. júna 2007 - Marek Prostiňák, ktorý utrpel ťažké zranenia pri tragédii vo VOP Nováky, postupne začal komunikovať s okolím. Pohyboval sa síce na vozíku a potreboval stály sprievod, robil však pokroky.







4. júla 2007 - Polícia začala stíhať za prečin všeobecného ohrozenia všetkých štyroch členov bývalého vedenia Vojenského opravárenského podniku Nováky, na ktorých podali trestné oznámenie pozostalí ôsmich obetí. Obvineniu čelia bývalý generálny riaditeľ VOP Jozef B. (1956), bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ VOP Eduard B. (1942), bývalý technický riaditeľ VOP Ján L. (1957), bývalý výrobný riaditeľ VOP Ján L. (1963) a bývalý bezpečnostný technik Jozef O. (1975).







6. júla 2007 – Krajská prokuratúra (KP) v Trenčíne obvinila piatich ľudí v súvislosti s výbuchom munície v delaboračnej hale VOP Nováky. Podľa vyjadrenia pozostalých všetci títo členovia vtedajšieho vrcholového manažmentu vedeli o hrubom porušovaní zákonov a predpisov pri skladovaní a delaborovaní munície.







2. marca 2008 – Presne rok po výbuchu munície v delaboračnej hale VOP Nováky odhalili v centre mesta pamätník obetiam tejto tragédie. Sú na ňom mená všetkých ôsmich obetí - Eleny Bitarovej, Petra Kalača, Márie Kováčovej, Jany Krajčovičovej, Jána Rybára, Emílie Stručkovej, Noriky Vačekovej a Jozefa Vidu.



24. marca 2009 - Vyšetrovatelia začali s výsluchmi štvorice bývalých vysokopostavených manažérov a bezpečnostného technika vo VOP.







24. septembra 2009 - Krajská prokuratúra v Trenčíne potvrdila, že polícia ukončila vyšetrovanie výbuchu.







25. januára 2010 - Krajská prokuratúra v Trenčíne podala na Okresný súd v Prievidzi obžalobu na Ing. Jozefa B., Ing. Eduarda B., Ing. Jána L., Ing. Jána L. a Ing. Jozefa O. pre prečin všeobecného ohrozenia. Obvinení sa skutku dopustili v súvislosti s tromi výbuchmi v delaboračnej hale Vojenského opravárenského podniku.



26. novembra 2010 – Senát Okresného súdu v Prievidzi odročil predbežné prerokovanie obžaloby vo veci obvinených piatich vedúcich pracovníkov VOP Nováky. Prokurátor krajskej prokuratúry Viliam Gajdoš vzniesol v úvode zasadnutia námietku a zároveň návrh, aby senát požiadal kolégium Najvyššieho súdu (NS) SR zaujať zjednocovacie stanovisko k podstatnej procesnej otázke, či je na konanie v tomto prípade príslušný senát alebo samosudca.



28. marca 2012 – Čítaním obžaloby začalo sa na Okresnom súde v Prievidzi pojednávanie s piatimi bývalými manažérmi Vojenského opravárenského podniku Nováky, obvinenými z prečinu všeobecného ohrozenia, ktoré však bolo odročené. Sudkyňa vypočula všetkých obžalovaných. Každý z nich vinu poprel.



8. júna 2012 – Na Okresnom súde v Prievidzi začalo odročené hlavné pojednávanie s piatimi bývalými manažérmi VOP Nováky čítaním posudkov expertov a výpoveďami svedkov. Podľa obžaloby sú zodpovední za to, že zanedbali bezpečnosť pracovníkov pri delaborácii rôznej munície. Pripustili značnú kumuláciu výbušného materiálu a jeho uskladňovanie vo výrobných priestoroch a v ich blízkosti. Hlavné pojednávanie sudkyňa odročila.



19. apríla 2013 - Po výpovediach ďalších troch svedkov sudkyňa Okresného súdu (OS) v Prievidzi predbežne ukončila hlavné pojednávanie s obvinenými v kauze výbuchu vo VOP v Novákoch.



27. a 29. novembra 2013 - Pojednával Okresný súd v Prievidzi v kauze výbuchu vo VOP. Čítali sa listinné dôkazy a znalecké posudky. Súd by mal vypočuť ešte posledného svedka, ktorý doposiaľ nevypovedal.



2. decembra 2013 - Hlavné pojednávanie bolo odročené na neurčito.



25. apríla 2014 - Výpoveďou posledného svedka v kauze výbuchu vo VOP Nováky sa zaoberal Okresný súd v Prievidzi. Hlavné pojednávanie s obžalovanými pokračovalo čítaním listinných dôkazov.



26. septembra 2014 - Po oboznámení sa s časťou listinných dôkazov zo spisu samosudkyňa Okresného súdu v Prievidzi Noema Turanovičová odročila hlavné pojednávanie s obžalovanými.



11. novembra 2014 - Oboznamovaním sa s listinnými dôkazmi zo spisu pokračovalo na Okresnom súde v Prievidzi hlavné pojednávanie s obžalovanými. Pojednávanie odročila samosudkyňa OS v Prievidzi Noema Turanovičová.





2. februára 2015 - Viacero faktorov, medzi ktorými figuruje neodstránenie prachu z prostredia či zlé odsávanie v miestnosti sa mohlo podpísať pod príčinu výbuchu vo VOP v marci 2007. Uviedli to vo svojich výpovediach znalci na hlavnom pojednávaní s obžalovanými na Okresnom súde v Prievidzi.



5. februára 2015 - Na Okresnom súde v Prievidzi pokračovalo hlavné pojednávanie. Samosudkyňa ho odročila na neurčito, dôvodom bolo doplnenie dôkazov.



14. októbra 2016 - Sudkyňa nariadila hlavné pojednávanie na 24. októbra o 9.00 h v mieste bydliska obžalovaného Eduarda B. v Novákoch v prítomnosti prokurátora, spoluobžalovaných a obhajcov. Podľa posudku osobný výsluch Eduarda B. v budove súdu pre jeho zdravotný stav nebol možný.



24. októbra 2016 - Výpoveďou bývalého ekonomicko-obchodného riaditeľa Eduarda B. sa konalo pojednávanie v rodinnom dome v Novákoch. Po výsluchu Eduarda B. odročila samosudkyňa OS v Prievidzi pojednávanie na neurčito.



30. marca 2017 - V súvislosti so znaleckým posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu (KEÚ) Policajného zboru SR pristúpil súd k doplňujúcemu vypočutiu svedkov.



21. septembra 2017 - Okresný súd (OS) v Prievidzi v kauze výbuchu vo VOP v Novákoch vydal uznesenie, ktorým zastavil trestné stíhanie obžalovaného Eduarda B. pre prečin všeobecného ohrozenia, keďže zomrel.



14. mája 2019 – Prokurátor navrhol uznať obžalovaných vinnými a uložiť im nepodmienečné tresty odňatia slobody v rôznom rozsahu v zariadení s minimálnym stupňom stráženia, ako i zákaz činnosti v odbore. Uviedol to v záverečnej reči na hlavnom pojednávaní s obžalovanými v kauze výbuchu vo VOP Nováky na Okresnom súde (OS) v Prievidzi.