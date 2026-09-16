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16. septembra 2026
Pikantné derby v Slovnaft Cupe. Stoch dostal ponuku hrať za Slovan, no rázne ju odmietol – FOTO
Z hrania za milovaný klub FC Nitra sa veľmi teší a napĺňa ho to. Znova sa cíti mladý a kondícia je opäť na úrovni, na akej bola v minulosti. Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa pripravuje na zápas ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Z hrania za milovaný klub FC Nitra sa veľmi teší a napĺňa ho to. Znova sa cíti mladý a kondícia je opäť na úrovni, na akej bola v minulosti.
Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa pripravuje na zápas svojho tímu FC Nitra proti ŠK Slovan Bratislava v Slovnaft Cupe a motiváciu má obrovskú.
V minulosti mu došla neoficiálna ponuka hrať za "belasých", no odmietol ju. Prečo učinil takéto rozhodnutie? Zdôvodnil to v rozhovore pre web my.sme.sk.
Keď v roku 2012 vyhral Puskásovu cenu za najkrajší gól roka 2012, tak sedel v jednej sále s najlepšími futbalistami planéty. Neskôr dominoval v pražskej Slavii.
Od toho času však jeho kariéra postupovala skôr zostupne a aktuálne si oblieka dres treťoligovej Nitry, teda klubu z mesta, v ktorom sa narodil.
Priznal, že pred pár rokmi, keď sa dozvedel, kto vedie tamojší futbalový celok, tak nad návratom ani nerozmýšľal, no časom sa jeho rozhodnutie zmenilo, ako aj vedenie FC Nitra.
V roku 2006 prestúpil do FC Chelsea a v národnom tíme Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta v roku 2010 a európskom šampionáte o šesť rokov neskôr.
"Ľudia sa asi budú blázniť, Slovan tu dlho nehral. Bodaj by bolo vypredané," povedal Stoch s tým, že pod Zoborom začínal s futbalom a Nitra je jeho srdcová záležitosť, ktorú má aj vytetovanú - Kalváriu, Pribinu a hrad.
"Vždy, keď som šiel okolo štadióna, vnímal som návrat domov ako nesplnený sen, v ktorý som už ani nedúfal. Verím však v zázraky a teraz sa jeden taký stal. Pevne verím, že to pôjde správnym smerom," uviedol 36-ročný krídelník.
"Ku koncu minulej sezóny som na štadión chodil často. Rozprával som sa s akcionármi a vycítil z nich, že s futbalom v Nitre to myslia seriózne. Stále majú roboty ako na kostole, je to beh na dlhú trať, predsa len, hráme amatérsku tretiu ligu. Zvládli však náročnú úlohu, podarilo sa im spojiť sa s AC Nitra. Nakopilo sa viac dobrých vecí na seba a dnes sme jedna veľká Nitra," radoval sa Stoch.
Z hrania za milovaný klub sa veľmi teší a napĺňa ho to. Znova sa cíti mladý, skúša aj padel a kondícia je opäť na úrovni, na akej bola v minulosti.
Slovan bol vždy rival číslo jeden. "V zápasoch proti nemu som často podával lopty, bola v nich cítiť nenávisť. Nitra a Slovan sa stretnú po dlhom čase. Treba očakávať všetko. Dúfam, že sa nestane nič zlé. Nechceme žiadny ´bordel´. Ľudia sa asi budú blázniť. My sa sústredíme na to, čo bude na ihrisku."
V minulosti si mohol obliekať dres "belasých" a hrať na Tehelnom poli. Zavolal mu Vladimír Weiss mladší s tým, že má oňho záujem generálny riaditeľ klubu.
"Ani by som takú ponuku nevzal. Keď som hral ešte vo Fenerbahce, mladý Vlado mi volal, že Kmotrík ma chce do Slovana a dá mi peniaze, aké chcem. Okamžite som ho zastavil, že to nepripadá do úvahy. Keď som za PAOK hral na Slovane, polovica štadióna mi nadávala. Podľa mňa bezdôvodne. Predtým som sa o Slovane nikde nijako nevyjadroval. Nerozumel som tomu. Pritom keby tam týždeň predtým hrám za reprezentáciu, ten istý štadión by mi tlieskal," dodal Stoch.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné derby v Slovnaft Cupe. Stoch dostal ponuku hrať za Slovan, no rázne ju odmietol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský futbalista Miroslav Stoch sa pripravuje na zápas svojho tímu FC Nitra proti ŠK Slovan Bratislava v Slovnaft Cupe a motiváciu má obrovskú.
V minulosti mu došla neoficiálna ponuka hrať za "belasých", no odmietol ju. Prečo učinil takéto rozhodnutie? Zdôvodnil to v rozhovore pre web my.sme.sk.
Nepremýšľal nad návratom
Keď v roku 2012 vyhral Puskásovu cenu za najkrajší gól roka 2012, tak sedel v jednej sále s najlepšími futbalistami planéty. Neskôr dominoval v pražskej Slavii.
Od toho času však jeho kariéra postupovala skôr zostupne a aktuálne si oblieka dres treťoligovej Nitry, teda klubu z mesta, v ktorom sa narodil.
Priznal, že pred pár rokmi, keď sa dozvedel, kto vedie tamojší futbalový celok, tak nad návratom ani nerozmýšľal, no časom sa jeho rozhodnutie zmenilo, ako aj vedenie FC Nitra.
Zázraky sa dejú
V roku 2006 prestúpil do FC Chelsea a v národnom tíme Slovenska si zahral na majstrovstvách sveta v roku 2010 a európskom šampionáte o šesť rokov neskôr.
"Ľudia sa asi budú blázniť, Slovan tu dlho nehral. Bodaj by bolo vypredané," povedal Stoch s tým, že pod Zoborom začínal s futbalom a Nitra je jeho srdcová záležitosť, ktorú má aj vytetovanú - Kalváriu, Pribinu a hrad.
"Vždy, keď som šiel okolo štadióna, vnímal som návrat domov ako nesplnený sen, v ktorý som už ani nedúfal. Verím však v zázraky a teraz sa jeden taký stal. Pevne verím, že to pôjde správnym smerom," uviedol 36-ročný krídelník.
Rival číslo jeden
"Ku koncu minulej sezóny som na štadión chodil často. Rozprával som sa s akcionármi a vycítil z nich, že s futbalom v Nitre to myslia seriózne. Stále majú roboty ako na kostole, je to beh na dlhú trať, predsa len, hráme amatérsku tretiu ligu. Zvládli však náročnú úlohu, podarilo sa im spojiť sa s AC Nitra. Nakopilo sa viac dobrých vecí na seba a dnes sme jedna veľká Nitra," radoval sa Stoch.
Z hrania za milovaný klub sa veľmi teší a napĺňa ho to. Znova sa cíti mladý, skúša aj padel a kondícia je opäť na úrovni, na akej bola v minulosti.
Slovan bol vždy rival číslo jeden. "V zápasoch proti nemu som často podával lopty, bola v nich cítiť nenávisť. Nitra a Slovan sa stretnú po dlhom čase. Treba očakávať všetko. Dúfam, že sa nestane nič zlé. Nechceme žiadny ´bordel´. Ľudia sa asi budú blázniť. My sa sústredíme na to, čo bude na ihrisku."
V minulosti si mohol obliekať dres "belasých" a hrať na Tehelnom poli. Zavolal mu Vladimír Weiss mladší s tým, že má oňho záujem generálny riaditeľ klubu.
"Ani by som takú ponuku nevzal. Keď som hral ešte vo Fenerbahce, mladý Vlado mi volal, že Kmotrík ma chce do Slovana a dá mi peniaze, aké chcem. Okamžite som ho zastavil, že to nepripadá do úvahy. Keď som za PAOK hral na Slovane, polovica štadióna mi nadávala. Podľa mňa bezdôvodne. Predtým som sa o Slovane nikde nijako nevyjadroval. Nerozumel som tomu. Pritom keby tam týždeň predtým hrám za reprezentáciu, ten istý štadión by mi tlieskal," dodal Stoch.
Zdroj: SITA.sk - Pikantné derby v Slovnaft Cupe. Stoch dostal ponuku hrať za Slovan, no rázne ju odmietol – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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