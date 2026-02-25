Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

DYNAMIK stavia v Česku novú výrobnú halu pre Emco. Projekt potvrdzuje úspešnú expanziu firmy na českom trhu


Pre značku Emco realizuje výstavbu novej výrobnej haly s administratívnou časťou v obci Hrdly, okres Litoměřice (ČR). Zmluva medzi Emco a DYNAMIK bola podpísaná koncom roka 2025 a projekt je už v ...



new project 12 676x444 25.2.2026 (SITA.sk) - Pre značku Emco realizuje výstavbu novej výrobnej haly s administratívnou časťou v obci Hrdly, okres Litoměřice (ČR). Zmluva medzi Emco a DYNAMIK bola podpísaná koncom roka 2025 a projekt je už v realizácii.


Na stavbe aktuálne prebiehajú búracie práce starších objektov. Súčasťou zákazky je aj čistička odpadových vôd a ďalšia technická infraštruktúra potrebná pre prevádzku závodu.

"Tento projekt je pre nás jasným potvrdením, že expanzia do Českej republiky bola pre DYNAMIK dobrým rozhodnutím. V Česku pôsobíme už niekoľko rokov a táto ďalšia zákazka pre silnú domácu značku ukazuje, že naša práca má dôveru aj na etablovanom trhu. DYNAMIK má za sebou viac ako 500 realizovaných projektov a 35 rokov skúseností, ktoré dnes pretavujeme aj do rastu za hranicami Slovenska," uvádza Vladimír Vikor ml., generálny riaditeľ stavebného holdingu DYNAMIK.

Emco rozširuje výrobu postupne už od roku 2014, keď spustilo výrobu v existujúcej hale. O rok neskôr uviedlo do prevádzky ďalšiu halu na výrobu tyčiniek. V roku 2021 vybudovalo prístavbu hlavnej haly, kde vznikol sklad surovín, obalov aj časti hotovej výroby určenej priamo na export. Vďaka tomu sa uvoľnili pôvodné skladové priestory, ktoré už kapacitne nevyhovovali. Emco ich následne využilo na rozvoj výrobných technológií – v roku 2022 spustilo výrobu na linke extrúzie a o rok neskôr pridalo ďalšiu linku na výrobu müsli.

"Naše súčasné výrobné kapacity sa blížia bodu, keď budú naplno využité. V existujúcich priestoroch už nie je možné inštalovať ďalšie výrobné linky ani zásadne navyšovať kapacitu tých existujúcich. Ak chceme ďalej rásť v Česku aj na zahraničných trhoch, potrebujeme rozšíriť výrobné priestory a nainštalovať nové technológie," vysvetľuje Radek Zeman, riaditeľ výroby v spoločnosti Emco.

Emco začalo projekt pripravovať v roku 2024 štúdiou, ktorá preverila možnosti využitia existujúcich pozemkov závodu pre dlhodobý rozvoj. Počas roka 2025 sa firma venovala príprave projektovej dokumentácie pre schválenie zámeru zo strany úradov a výberu dodávateľa. Najbližšie mesiace budú okrem samotnej výstavby patriť aj výberu dodávateľov technológií, ktoré budú v novej hale inštalované.

"Priemyselné stavby dnes čoraz častejšie vyžadujú vysokú presnosť, náročnú koordináciu a prostredie spĺňajúce prísne hygienické a technologické štandardy. DYNAMIK sa dlhodobo špecializuje na projekty, ktoré zahŕňajú aj priestory typu clean room. Teší nás, že tieto kompetencie môžeme preukázať aj pri projekte z oblasti potravinárskej výroby v Českej republike," dopĺňa Vladimír Vikor ml.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - DYNAMIK stavia v Česku novú výrobnú halu pre Emco. Projekt potvrdzuje úspešnú expanziu firmy na českom trhu © SITA Všetky práva vyhradené.

