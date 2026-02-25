|
Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|Denník - Správy
25. februára 2026
Svet čelí erózii jadrových dohôd, Blanár hovorí o kolapse systému kontroly zbraní – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové zbrane Minister zahraničných vecí
Architektúra kontroly jadrových zbraní sa v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre svet. Vyhlásil to minister zahraničných vecí
25.2.2026 (SITA.sk) -
Architektúra kontroly jadrových zbraní sa v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre svet. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý v utorok 24. februára vystúpil v Ženeve na jedinom multilaterálnom fóre pre rokovania o odzbrojení.
Konferencia sa koná v rámci programu 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. Konferencia o odzbrojení podľa slov Blanára musí prekonať desaťročia patovej situácie a opäť sa zamerať na podstatu a preukázať svoje relevantnosť.
Minister vyhlásil, že svet potrebuje silnejší multilateralizmus. „Slovensko plne podporuje Organizáciu Spojených národov (OSN) a medzinárodnú inštitucionálnu architektúru budovanú desaťročia, no tieto inštitúcie musia byť posilnené, musia sa prispôsobiť novým výzvam a prejsť modernizáciou,“ doplnil Blanár s tým, že v kontexte zhoršujúcej sa globálnej bezpečnostnej situácie a erózie medzinárodného práva zostávajú medzinárodné organizácie, multilateralizmus a diplomacia nevyhnutnými nástrojmi na riešenie nezhôd a napätia.
Šéf slovenskej diplomacie súčasne upozornil na následky aktuálnej situácie vo svete, ktorá má priamy vplyv na oblasť kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní. Upozornil, že vo svete pokračuje budovanie vojenských kapacít. „Vyvíjajú sa nové zbraňové systémy a moratórium na jadrové skúšky je pod tlakom. Zároveň pretrvávajú regionálne výzvy v oblasti šírenia jadrových zbraní a s uplynutím platnosti zmluvy New START začiatkom tohto mesiaca sa architektúra kontroly jadrových zbraní v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre celý svet,“ zdôraznil Blanár.
Zmluva o nešírení jadrových zbraní musí podľa ministra zostať základným pilierom globálneho režimu jadrového odzbrojenia. Je podľa neho nevyhnutné, aby nadchádzajúca hodnotiaca konferencia potvrdila jej pokračujúcu relevanciu. Blanár zároveň vyzval aj k obnove úsilia, ktoré bude smerovať ku kontrole jadrového zbrojenia. Je podľa neho súčasne potrebné bezodkladné podpísanie a ratifikovanie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok zo strany zostávajúcich štátov.
Rezort diplomacie súčasne pripomenul, že SR predložila svoju kandidatúru na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029, uchádza sa o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a v máji 2026 prevezme mandát v rámci Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní.
Konferencia o odzbrojení je jediné stále multilaterálne rokovacie fórum. Mandát získala na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanému odzbrojeniu v roku 1978. Aktuálne má 65 členov vrátane všetkých krajín, ktoré disponujú jadrovými zbraňami. Konferencia zasadá každoročne v troch častiach v celkovom trvaní 24 týždňov. Predsedníctvo rotuje medzi členskými štátmi v abecednom poradí.
Zdroj: SITA.sk - Svet čelí erózii jadrových dohôd, Blanár hovorí o kolapse systému kontroly zbraní – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
