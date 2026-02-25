Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 25.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Frederik, Frederika
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. februára 2026

Svet čelí erózii jadrových dohôd, Blanár hovorí o kolapse systému kontroly zbraní – FOTO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové zbrane Minister zahraničných vecí

Architektúra kontroly jadrových zbraní sa v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre svet. Vyhlásil to minister zahraničných vecí



Zdieľať
blanar 1 676x451 25.2.2026 (SITA.sk) -



Architektúra kontroly jadrových zbraní sa v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre svet. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý v utorok 24. februára vystúpil v Ženeve na jedinom multilaterálnom fóre pre rokovania o odzbrojení.

Konferencia sa koná v rámci programu 61. zasadnutia Rady Organizácie Spojených národov pre ľudské práva. Konferencia o odzbrojení podľa slov Blanára musí prekonať desaťročia patovej situácie a opäť sa zamerať na podstatu a preukázať svoje relevantnosť.

Svet potrebuje silnejší multilateralizmus


Minister vyhlásil, že svet potrebuje silnejší multilateralizmus. „Slovensko plne podporuje Organizáciu Spojených národov (OSN) a medzinárodnú inštitucionálnu architektúru budovanú desaťročia, no tieto inštitúcie musia byť posilnené, musia sa prispôsobiť novým výzvam a prejsť modernizáciou,“ doplnil Blanár s tým, že v kontexte zhoršujúcej sa globálnej bezpečnostnej situácie a erózie medzinárodného práva zostávajú medzinárodné organizácie, multilateralizmus a diplomacia nevyhnutnými nástrojmi na riešenie nezhôd a napätia.

Šéf slovenskej diplomacie súčasne upozornil na následky aktuálnej situácie vo svete, ktorá má priamy vplyv na oblasť kontroly zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia jadrových zbraní. Upozornil, že vo svete pokračuje budovanie vojenských kapacít. „Vyvíjajú sa nové zbraňové systémy a moratórium na jadrové skúšky je pod tlakom. Zároveň pretrvávajú regionálne výzvy v oblasti šírenia jadrových zbraní a s uplynutím platnosti zmluvy New START začiatkom tohto mesiaca sa architektúra kontroly jadrových zbraní v podstate zrútila, a to nie je dobrá správa pre celý svet,“ zdôraznil Blanár.

Slovensko sa uchádza o dôležité pozície


Zmluva o nešírení jadrových zbraní musí podľa ministra zostať základným pilierom globálneho režimu jadrového odzbrojenia. Je podľa neho nevyhnutné, aby nadchádzajúca hodnotiaca konferencia potvrdila jej pokračujúcu relevanciu. Blanár zároveň vyzval aj k obnove úsilia, ktoré bude smerovať ku kontrole jadrového zbrojenia. Je podľa neho súčasne potrebné bezodkladné podpísanie a ratifikovanie Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok zo strany zostávajúcich štátov.

Rezort diplomacie súčasne pripomenul, že SR predložila svoju kandidatúru na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 až 2029, uchádza sa o členstvo v Rade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a v máji 2026 prevezme mandát v rámci Výkonnej rady Organizácie pre zákaz chemických zbraní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Konferencia o odzbrojení je jediné stále multilaterálne rokovacie fórum. Mandát získala na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN venovanému odzbrojeniu v roku 1978. Aktuálne má 65 členov vrátane všetkých krajín, ktoré disponujú jadrovými zbraňami. Konferencia zasadá každoročne v troch častiach v celkovom trvaní 24 týždňov. Predsedníctvo rotuje medzi členskými štátmi v abecednom poradí.







Zdroj: SITA.sk - Svet čelí erózii jadrových dohôd, Blanár hovorí o kolapse systému kontroly zbraní – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Jadrové zbrane Minister zahraničných vecí
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Výjazdové rokovanie vlády na Smolenickom zámku sa zameria na sociálno-ekonomickú situáciu regiónu
<< predchádzajúci článok
DYNAMIK stavia v Česku novú výrobnú halu pre Emco. Projekt potvrdzuje úspešnú expanziu firmy na českom trhu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 