Streda 25.2.2026
Meniny má Frederik, Frederika
|Denník - Správy
24. februára 2026
Ursula von der Leyen požiadala Ukrajinu o urýchlenie opráv ropovodu Družba
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok požiadala Ukrajinu, aby urýchlila opravy poškodeného ropovodu Družba. Vyjadrila sa tak počas návštevy v Kyjeve pri príležitosti 4. výročia začiatku celoplošnej ruskej invázie na Ukrajinu.
„Ruské útoky na ropovod Družba mali priamy vplyv na energetickú bezpečnosť Európy. Tieto ruské útoky ostro odsudzujeme. Chcela by som sa poďakovať chorvátskemu premiérovi Andrejovi Plenkovičovi za jeho úsilie zabezpečiť a zvýšiť prepravu ropy do Maďarska, Slovenska a Srbska cez Jadranský ropovod. Medzičasom žiadame o urýchlenie opráv ropovodu Družba po ruských útokoch,“ vyhlásila šéfka EK.
Cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprúdi ruská ropa. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s predstaviteľmi EÚ uviedol, že opravenie ropovodu je nebezpečné, keďže Rusko útočí na ukrajinských opravárov. „Tak načo? Načo renovovať? Aby sme prišli o ľudí. Myslím si, že je to veľmi vysoká cena,“ povedal.
Zelenskyj Orbánovi odkázal, aby svoje sťažnosti s pozastavením dodávok ropy cez Družbu adresoval Moskve. „Rusko tieto potrubia niekoľkokrát zničilo. Nemôže to byť tak, že Rusko ničí a Ukrajina renovuje,“ povedal. Podľa prezidenta Ukrajiny ruská ropa slúžiaca na financovanie vojny nemá miesto na európskom trhu.
Von der Leyenová okrem toho v Kyjeve uviedla, že Európska únia poskytne Ukrajine dohodnutú 90-miliardovú pôžičku „tak či onak“. „Dovoľte mi, aby som to povedala jasne. Máme rôzne možnosti a využijeme ich,“ zdôraznila šéfka EK. Maďarsko minulý týždeň oznámilo, že dohodnutú pôžičku bude blokovať.
Tagy: Ursula von der Leyen
